Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μπράιτον, πόλη στην Κομητεία του Ανατολικού Σάσεξ στη νότια ακτή της Αγγλίας, όπου οι σοροί τριών γυναικών εντοπίστηκαν στη θάλασσα νωρίς το πρωί της Τετάρτης 13 Μαίου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Σάσεξ.

Οι Αρχές κλήθηκαν περίπου στις 5:45 το πρωί, έπειτα από αναφορές για ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια τριών γυναικών που βρίσκονταν στη θάλασσα, καθώς είχαν καθυστερήσει πολύ να φανούν.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Άνταμ Χέις δήλωσε ότι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Γνωρίζω ότι το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία στην κοινότητα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να μείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος προς το παρόν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους».

«Θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις μόλις αυτές γίνουν γνωστές», τόνισε ο Άνταμ Χέις, σύμφωνα με τον Independent.