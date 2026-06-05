Τα μηνύματα που στέλνουν οι δημοσκοπήσεις μελετούνται διεξοδικά στο Μέγαρο Μαξίμου και διαμορφώνουν ανάλογα τη στρατηγική τους, προχωρώντας σε διορθωτικές κινήσεις αλλά και παρατηρώντας τα τρωτά των πολιτικών τους αντιπάλων, οι οποίοι έχουν πληθύνει τελευταία.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την κυριαρχία της ΝΔ. Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα τις προκλήσεις που υπάρχουν για το κυβερνών κόμμα, τις οποίες αν αντιμετωπίσει με επιτυχία, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την αυτοδυναμία στις εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,7% στην πρόθεση ψήφου και 28,5% στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι το νεοπαγές κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και αυτή η φαινομενική εδραίωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη θέση αυτή δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον ανταγωνισμού και έναν νέο αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο επίσης μετρήθηκε, δείχνει να διατηρεί μια δυναμική η οποία προκύπτει εν μέρει και από ψηφοφόρους οι οποίοι το 2023 είχαν στηρίξει τη ΝΔ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να στραφεί στη διατήρηση της συνοχής της παραδοσιακής κεντροδεξιάς εκλογικής βάσης μέσα από τις πολιτικές που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Κι αυτό γιατί στα επιμέρους ερωτήματα, οι πολίτες επιμένουν να θεωρούν ως μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας την ακρίβεια (σε ποσοστό 47%), την οικονομία (33%) και την κρίση θεσμών (23%), δείχνοντας ότι παρότι τα οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν, αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία αδιαφορεί για την κατάσταση των θεσμών.

Στο «τραπέζι» η πιθανή ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Επίσης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο τηρούν στάση αναμονής ενόψει της, όπως όλα δείχνουν, πιθανής ίδρυσης κόμματος και από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο το οποίο όμως η ΝΔ έχει ανάγκη στο δρόμο προς τις κάλπες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουν τη σημερινή του παρέμβαση από την Κρήτη, όπου θα μιλήσει σε ένα think tank, και η ομιλία του ίσως και να αποτελέσει ένα κάλεσμα σε δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες και ο προπομπός της προσπάθειάς του.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τυχόν υποτίμηση αυτής της δεξαμενής ψηφοφόρων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στη ΝΔ τους επόμενους μήνες.

Οι τρεις άξονες που αναμένεται να κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με το ΠΑΣΟΚ που παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση να χάνει διαρκώς δυνάμεις και τα κόμματα στα αριστερά του να είναι κατακερματισμένα, η κυβερνητική στρατηγική αναμένεται να κινηθεί σε τρεις άξονες:

Πρώτον, επιτάχυνση της κυβερνητικής ατζέντας με έμφαση στην οικονομία, τις επενδύσεις και την καθημερινότητα, ώστε να ενισχυθεί το αφήγημα της σταθερότητας.

Δεύτερον, μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων, πεδία στα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά και να απαντήσει στις ανησυχίες ενός πιο συντηρητικού εκλογικού κοινού.

Τρίτον, προσπάθεια διατήρησης της εσωκομματικής ισορροπίας. Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι οποιαδήποτε εικόνα εσωτερικής αμφισβήτησης θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σενάρια πολιτικών πρωτοβουλιών εκτός της ΝΔ ή να ενισχύσει τη δυναμική προσώπων που εκφράζουν διαφορετικές στρατηγικές για την παράταξη. Κάποιοι εντός της γαλάζιας παράταξης θεωρούν ότι πρέπει να αναζητηθεί ο χαμένος κρίκος που μπορεί να φέρει κοντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή.

Όπως και να έχει, η επόμενη περίοδος αναμένεται να χαρακτηρίζεται από συνδυασμό μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών και αυξημένης πολιτικής εγρήγορσης, καθώς το Μαξίμου θα επιχειρεί να διατηρήσει το προβάδισμα χωρίς να αφήσει κενό ούτε προς το κέντρο ούτε προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.