Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, διατηρώντας διαφορά 13,2 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου.

Την ίδια ώρα, το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει έντονες ανακατατάξεις, με τον Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να δίνει μάχη για την τρίτη θέση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με ποσοστό 28,5%, διατηρώντας σταθερά επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αλέξης Τσίπρας / ΕΛΑΣ: 15,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Κόμμα Μαρίας Καρυστιανού («Ελπίδα»): 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,8%

Ελληνική Λύση: 6%

ΚΚΕ: 5,8%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΜεΡΑ25: 3,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,3%

Πρόθεση ψήφου και αδιευκρίνιστη επιλογή

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 22,7%, ενώ ακολουθούν ο χώρος που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα και η «ΕΛΑΣ» με 12,1%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 9%, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 8,3%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 13,1%.

Αξιολόγηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Στο ερώτημα «σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή», το 61% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αλλαγής σκυτάλης.

Η κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά από το 69% και θετικά από το 25%, ενώ για τον πρωθυπουργό τα θετικά σχόλια φτάνουν το 30%, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο.

Αντίστοιχα, η αξιωματική αντιπολίτευση συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόλις 12% θετικές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγράφει 79% αρνητική αξιολόγηση.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 28%, ενώ ακολουθούν:

Αλέξης Τσίπρας: 14%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Μαρία Καρυστιανού: 6%

Δημοφιλία πολιτικών αρχηγών

Στην εικόνα δημοφιλίας, πρώτη εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού με 39%, ακολουθούμενη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 32%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 30% και ο Αλέξης Τσίπρας 29%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί στο 21%, καταλαμβάνοντας χαμηλότερη θέση στη σχετική κατάταξη.

Το βασικό πρόβλημα για τους πολίτες: η ακρίβεια

Στο ζήτημα της καθημερινότητας, η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 47% των πολιτών, με την οικονομία να ακολουθεί στο 33%.

Ακολουθούν η κρίση θεσμών (23%) και η διαφθορά (14%). Παράλληλα, το 69% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.