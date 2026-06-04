Νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή όπου η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Η αδελφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, η οποία είχε μάλιστα τον ρόλο της κουμπάρας, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πλάνα που δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ξεχωρίζει μια κοινή τους φωτογραφία με το ζευγάρι, η οποία τραβήχτηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου.

Οι καλεσμένοι και η παράδοση της νύφης

Ο γάμος συγκέντρωσε πλήθος συγγενών και φίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι γονείς της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της.

Την Αμαλία Κωστοπούλου συνόδευσε και παρέδωσε στον γαμπρό ο πατέρας της, Πέτρος Κωστόπουλος, ενώ στις πρώτες σειρές των καθισμάτων βρισκόταν η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού. Στη λίστα των καλεσμένων που έδωσαν το παρών στην τελετή και στο πάρτι καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, και ο Αμερικανός ηθοποιός Paul Wesley.