Αίθριος γενικά καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένεται για σήμερα, Παρασκευή 5/6. Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι έως 4-5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι καταιγίδες σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.