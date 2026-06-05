Ένας τολμηρός πιλότος ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο του μονοκινητήριου αεροσκάφους του και κατέληξε να πετά χαμηλά και επικίνδυνα πάνω από παραλία στη Νότια Καρολίνα, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που έτρεξαν να καλυφθούν.

Ο Ουίλιαμ Ρότζερ Ουίλιαμσον ΙΙΙ συνελήφθη στις 26 Μαΐου για την πτήση που είχε πραγματοποιήσει στις αρχές Απριλίου και η οποία λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζόρτζταουν.

Ο 50χρονος βρισκόταν στο χειριστήριο του αεροσκάφους πάνω από παραλία στο νησί Πόουλις όταν, όπως φαίνεται, πλησίασε επικίνδυνα την ακτογραμμή, προκαλώντας πανικό σε λουόμενους που πίστεψαν ότι επρόκειτο για συντριβή.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο WMBF ότι θεώρησε πως το αεροπλάνο θα έπεφτε πάνω σε μια οικογένεια που βρισκόταν κοντά στη θάλασσα.

Όπως είπε, ο πιλότος έστρεψε το αεροσκάφος προς την παραλία και έμοιαζε να κατευθύνεται απευθείας προς τους λουόμενους σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, σε σημείο που προκάλεσε τρόμο.

Άλλοι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι το αεροσκάφος πέρασε πολύ κοντά από σειρά παραθαλάσσιων κατοικιών, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Στην παραλία βρίσκονταν εκείνη την ώρα και ο δημοτικός σύμβουλος Μαρκ Χον και ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μάικλ Φάνινγκ. Ένας λουόμενος κατέγραψε τον αριθμό νηολόγησης του αεροσκάφους, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση του πιλότου.

Όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) επικοινώνησε μαζί του, ο Ουίλιαμσον υποστήριξε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με πάγο στον καρμπυρατέρ και ότι προσπάθησε να το αντιμετωπίσει όταν αποσπάστηκε ένα χειριστήριο, σύμφωνα με αναφορά του περιστατικού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατάφερε να επιδιορθώσει προσωρινά το πρόβλημα και πως το αεροσκάφος βυθίστηκε για λίγο πριν επανακτήσει τον έλεγχο.

Ωστόσο, οι αρχές δεν πείστηκαν από την εκδοχή του. Εκπρόσωπος της FAA φέρεται να ανέφερε ότι οι πιλότοι έχουν σαφείς οδηγίες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να κατευθύνουν το αεροσκάφος προς τη θάλασσα ή παράλληλα με την ακτή, κάτι που δεν φαίνεται να συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Η FAA απέστειλε επιστολή στον πιλότο με προθεσμία 30 ημερών για απάντηση. Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ο Ουίλιαμσον κατηγορείται για διατάραξη της κοινής ειρήνης σε σοβαρή μορφή. Παραδόθηκε στις αρχές και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων.