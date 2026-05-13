Η ALTERLIFE, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα και ηγέτης στο χώρο του wellness με 90 γυμναστήρια και 165.000 μέλη, ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέου επενδυτικού γύρου, με την είσοδο των Alter Ego Ventures και Alea Holdings ως μετόχων, αποκτώντας έκαστη ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η συναλλαγή παρέχει νέα κεφάλαια για την επιτάχυνση της επέκτασης του ομίλου και η συνεργασία με τους νέους μέτοχους θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στο ευρύτερο οικοσύστημα wellness στην Ελλάδα.

Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μεταμόρφωση της ALTERLIFE που ξεκίνησε με την είσοδο της Highwire Investments (των Νάσου Ζαρκαλή και Χάρη Κυριακόπουλου) τον Ιούλιο του 2024. Από τότε, η εταιρεία έχει ανοίξει 21 μεγάλα υπερσύγχρονα γυμναστήρια επενδύοντας άνω των 21 εκ. ευρώ, έχει μεταμορφώσει ριζικά το λειτουργικό της μοντέλο μετατρέποντας τα μεγαλύτερα γυμναστήριά της σε ιδιόκτητα, και έχει επενδύσει σημαντικά στη διοικητική ομάδα και το ευρύτερο ανθρώπινο δυναμικό της, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένη στο όραμά της: να φέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες fitness και wellness κοντά σε κάθε Έλληνα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Σήμερα η ALTERLIFE, που ιδρύθηκε από τον Δημήτρη και τον Τηλέμαχο Κουκουφλή, έχει 49 ιδιόκτητα και 41 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 165.000 μέλη, ενώ 1.700 επαγγελματίες και συνεργάτες της εγγυώνται καθημερινά εξατομικευμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα στις ανάγκες των μελών της. Σε pro forma βάση για την ενοποίηση των γυμναστηρίων που μετατράπηκαν σε εταιρικά το 2025, τα ετήσια έσοδά της ξεπέρασαν τα 40 εκ. ευρώ με ετήσιο ρυθμό αύξησης 49% τα τελευταία 3 χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής: Highwire Investments 41%, Ιδρυτές 39%, Alter Ego Ventures 10%, Alea Holdings 10%.