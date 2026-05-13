Παρά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την αυστηροποίηση των ελέγχων, η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να κινείται σε ανησυχητικά επίπεδα, με το ωράριο απασχόλησης και την αδήλωτη εργασία να παραμένουν οι βασικές εστίες παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν ότι, αν και καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το ποσοστό παραβατικότητας εξακολουθεί να προσεγγίζει το 27%, επιβεβαιώνοντας ότι μεγάλο μέρος της αγοράς εξακολουθεί να λειτουργεί με στρεβλώσεις.

Η ψηφιακή κάρτα καλύπτει πλέον περισσότερους από δύο εκατομμύρια εργαζόμενους και βρίσκεται κοντά στην πλήρη εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα των ελέγχων δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις είτε παραβιάζουν το δηλωμένο ωράριο είτε αξιοποιούν πλημμελώς το νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Μόνο κατά τον Φεβρουάριο επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονταν με την εσφαλμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν εκατοντάδες περιπτώσεις μη ορθής αποτύπωσης ωραρίων.

Τα δεδομένα της τελευταίας τριετίας αποτυπώνουν μια αγορά που δυσκολεύεται να περιορίσει ουσιαστικά την παραβατικότητα. Το ποσοστό των παραβάσεων είχε διαμορφωθεί στο 29,1% το 2023, αυξήθηκε οριακά το 2024 και υποχώρησε το 2025 κάτω από το 27%. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν σταθεροποίηση της κατάστασης, χωρίς ουσιαστική περαιτέρω βελτίωση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Επιθεώρηση Εργασίας σχεδιάζει περισσότερους από 72.000 ελέγχους μέσα στη χρονιά, δίνοντας έμφαση σε κλάδους όπου παραδοσιακά εντοπίζονται υψηλά ποσοστά αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Στο επίκεντρο του ελεγκτικού σχεδιασμού βρίσκονται ο τουρισμός και η εστίαση, καθώς η εποχικότητα και η αυξημένη ζήτηση προσωπικού δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Αντίστοιχα, αυξημένη εποπτεία προβλέπεται για τις ταχυμεταφορές και τις υπηρεσίες διανομής, έναν κλάδο που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλά συνεχίζει να εμφανίζει σημαντικές γκρίζες ζώνες ως προς τις συνθήκες απασχόλησης.

Εντατικοί έλεγχοι προγραμματίζονται και στις κατασκευές, τόσο για ζητήματα αδήλωτης εργασίας όσο και για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Στη λίστα των κλάδων υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται ακόμη οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα πρατήρια καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο, οι εταιρείες φύλαξης, οι βιοτεχνικές μονάδες αλλά και οι επιχειρήσεις φασόν, όπου οι ελεγκτικές αρχές καταγράφουν σταθερά αυξημένους δείκτες παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ελεγκτές συναντούν άρνηση συνεργασίας ή ελλιπή στοιχεία από επιχειρήσεις, δυσκολεύοντας την επιτόπια διασταύρωση των πραγματικών συνθηκών εργασίας.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κλάδο δραστηριότητας, με υψηλά ποσοστά παραβάσεων να εντοπίζονται επίσης στην ιδιωτική υγεία, στις τηλεπικοινωνίες και σε επαγγέλματα προσωπικών υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Πρόκειται κυρίως για τομείς στους οποίους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν έχει ακόμη επεκταθεί πλήρως.

Το υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας ποντάρουν πλέον στην καθολική χρήση της ψηφιακής κάρτας ως βασικό εργαλείο περιορισμού της αδήλωτης εργασίας και ελέγχου του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να αλλάξει βαθιά ριζωμένες πρακτικές στην αγορά εργασίας.