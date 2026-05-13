Η περιεμμηνόπαυση είναι η μεταβατική περίοδος κατά την οποία το γυναικείο σώμα αρχίζει σταδιακά να οδηγείται προς την εμμηνόπαυση, σηματοδοτώντας το τέλος της γονιμότητας και την έναρξη μιας νέας φάσης στη ζωή της γυναίκας.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση γύρω από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, οι εναλλαγές διάθεσης, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η κολπική ξηρότητα και το λεγόμενο «brain fog», δηλαδή η δυσκολία συγκέντρωσης και η πνευματική κόπωση.

Ωστόσο, η αρχή της περιεμμηνόπαυσης συχνά δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Συνήθως χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη περίοδο και αλλαγές στη ροή του αίματος κατά την έμμηνο ρύση, ενώ μπορεί να συνοδεύεται και από κολπική ξηρότητα ή μεταβολές στη διάθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία, η περιεμμηνόπαυση εμφανίζεται συνήθως μετά τα 40 και διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου τέσσερα χρόνια, μέχρι να εγκατασταθεί πλήρως η εμμηνόπαυση. Οι γυναικολόγοι εξηγούν ότι ξεκινά όταν οι ωοθήκες παύουν να λειτουργούν σταθερά, διαταράσσοντας τον φυσιολογικό ορμονικό ρυθμό. Οι ορμονικές αλλαγές και τα συμπτώματα αυτής της μεταβατικής περιόδου μπορεί να εμφανιστούν έως και 10 χρόνια πριν από την εμμηνόπαυση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η παραγωγή οιστρογόνων γίνεται ασταθής και απρόβλεπτη, γεγονός που προκαλεί διάφορα συμπτώματα. Η περιεμμηνόπαυση θεωρείται ουσιαστικά η περίοδος πριν από την οριστική εμμηνόπαυση, κατά την οποία μπορεί να υπάρχουν μήνες ή και χρόνια με αλληλοεπικαλυπτόμενα συμπτώματα. Όταν οι ωοθήκες σταματήσουν να παράγουν οιστρογόνα και η περίοδος απουσιάζει για έναν ολόκληρο χρόνο, τότε η γυναίκα έχει πλέον περάσει στην εμμηνόπαυση και δεν έχει πλέον αναπαραγωγική δυνατότητα.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι πρόκειται για μια φυσική αλλά ιδιαίτερα απρόβλεπτη διαδικασία, η οποία διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια της περιεμμηνόπαυσης

Επειδή τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης συχνά μοιάζουν, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να καταλάβουν σε ποια φάση βρίσκονται. Γυναικολόγοι αναφέρουν στο Medical News Today ότι το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις των οιστρογόνων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

ακανόνιστη, απρόβλεπτη ή πολύ έντονη περίοδο

νυχτερινές εφιδρώσεις και εξάψεις

διαταραχές ύπνου

ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση, άγχος ή καταθλιπτικά συμπτώματα

προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης και δυσκολία συγκέντρωσης

κολπική ξηρότητα

μειωμένη σεξουαλική επιθυμία

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις θεωρούνται αγγειοκινητικά συμπτώματα και σχετίζονται άμεσα με τις διακυμάνσεις των οιστρογόνων. Μπορούν να εμφανιστούν τόσο στην περιεμμηνόπαυση όσο και στην εμμηνόπαυση με την ίδια ένταση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάψεων και νυχτερινών εφιδρώσεων δείχνει μεταβολές στα επίπεδα των οιστρογόνων, αλλά δεν αρκεί για να ξεχωρίσει αν μια γυναίκα βρίσκεται στην περιεμμηνόπαυση ή στην εμμηνόπαυση.

Για τον λόγο αυτό, οι γυναικολόγοι συστήνουν αξιολόγηση των συμπτωμάτων σε συνδυασμό με αιματολογικές εξετάσεις, όπως ο έλεγχος των επιπέδων FSH και οιστραδιόλης.

Η διατροφή που βοηθά στην περιεμμηνόπαυση

Η περιεμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα μιας γυναίκας. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, τα κατάλληλα φάρμακα για κάθε σύμπτωμα και, όπου χρειάζεται, η ορμονική θεραπεία, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Πρώτο και βασικό βήμα είναι η συμβουλή από γιατρό που εξειδικεύεται στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, ώστε η γυναίκα να λάβει εξατομικευμένη και ασφαλή καθοδήγηση.

Παράλληλα, ένας υγιεινός τρόπος ζωής θεωρείται καθοριστικός, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της ζωής. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μικρές αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ορμονικές μεταβολές.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Οι γυναικολόγοι προτείνουν διατροφή βασισμένη σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και ψάρια, με περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος, δηλαδή ένα μοντέλο παρόμοιο με τη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει φανεί πως μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων της περιεμμηνόπαυσης.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να αποφεύγεται το fast food και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς τα κορεσμένα λιπαρά και η υπερβολική ποσότητα νατρίου δεν προσφέρουν διατροφική αξία και επιπλέον το συγκεκριμένο είδος διατροφής έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τους γυναικολόγους, η απομάκρυνση αυτού του είδους τροφών από τη διατροφή μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες να οδηγήσει σε μείωση της χοληστερίνης και του σωματικού βάρους.

Παράλληλα, προτείνεται η μείωση των γλυκών και της ζάχαρης, καθώς βοηθά στον περιορισμό των θερμίδων και των λιπαρών, ενώ συμβάλλει και στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να μειώσει το φούσκωμα και την κατακράτηση υγρών που εμφανίζονται συχνά στην περιεμμηνόπαυση.

Γιατί το αλκοόλ επιδεινώνει τα συμπτώματα

Αν και ένα ποτήρι κρασί μπορεί να φαίνεται χαλαρωτικό, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συχνή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό κατά την περιεμμηνόπαυση.

Το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, ηπατικών νοσημάτων, υπέρτασης, διαβήτη, καρκίνου του παχέος εντέρου και καρκίνου του μαστού, ενώ μπορεί να επιδεινώσει τις εξάψεις.

Οι γυναικολόγοι συστήνουν η κατανάλωση αλκοόλ να μην ξεπερνά τα 3 με 4 ποτά την εβδομάδα. Ακόμη και η μείωση κατά ένα ή δύο ποτά μπορεί να έχει άμεσα οφέλη, όπως καλύτερα επίπεδα σακχάρου, λιγότερη κατακράτηση υγρών, καλύτερη αρτηριακή πίεση, απώλεια βάρους, περισσότερη ενέργεια, συναισθηματική σταθερότητα και βελτιωμένη ποιότητα ύπνου.

Η άσκηση κάνει τη διαφορά

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί επίσης να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνει μια γυναίκα την περιεμμηνόπαυση. Ακόμη και 30 λεπτά άσκησης, τρεις φορές την εβδομάδα, μπορούν να προσφέρουν άμεσα οφέλη.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η συστηματική άσκηση βελτιώνει τον μεταβολισμό, την αναπνοή, τα επίπεδα ενέργειας και τη συναισθηματική ισορροπία. Παράλληλα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, μειώνει το στρες που σχετίζεται με τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης, δυναμώνει την καρδιά και βοηθά στη βελτίωση του ύπνου.

Αντίθετα, η έλλειψη άσκησης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων, υπέρτασης και άλλων χρόνιων νοσημάτων, ενώ συνδέεται με αύξηση βάρους, παχυσαρκία, κόπωση, αϋπνία και κατάθλιψη, καταστάσεις που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην περιεμμηνόπαυση.

Ο ύπνος είναι βασικός σύμμαχος

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας για τη σωματική και ψυχική ευεξία κατά την περιεμμηνόπαυση. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο ύπνος είναι απαραίτητος τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία και συστήνουν ιδανικά τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

Για να υποστηρίξετε έναν ποιοτικότερο ύπνο διαμορφώστε ένα δροσερό περιβάλλον στο δωμάτιο και δημιουργήστε μια απλή βραδινή ρουτίνα, κλείστε τις οθόνες 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο, διαβάστε ένα βιβλίο, κάντε ήπιες διατάσεις ή χαλαρή γιόγκα ή ένα ζεστό ντους.

Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείτε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο σας, όπως η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα, το φαγητό κοντά στην ώρα του ύπνου και η υπερβολική χρήση κινητού.

Τέλος σημαντική είναι και η διαχείριση άγχους, καθώς λίγα λεπτά ηρεμίας (με ασκήσεις αναπνοής και άλλες τεχνικές) μπορούν να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα. Για όσες γυναίκες δυσκολεύονται να διατηρήσουν καλές συνήθειες ύπνου, οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.