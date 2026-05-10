Πόσες φορές έχετε φορέσει ένα ρούχο που αρχικά φαινόταν άνετο, αλλά μετά από λίγες πλύσεις άρχισε να προκαλεί φαγούρα, στατικό ηλεκτρισμό ή δυσφορία; Αν το δέρμα σας αντιδρά σε συγκεκριμένα ρούχα, ίσως ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε πιο προσεκτικά τις ετικέτες των υφασμάτων.

Με την αλλαγή της εποχής και το καθιερωμένο ξεκαθάρισμα της ντουλάπας, δεν είναι λίγοι όσοι διαπιστώνουν ότι κάποια ρούχα, όσο οικονομικά ή πρακτικά κι αν ήταν, τελικά δεν «συνεργάζονται» με το δέρμα τους. Συχνά πρόκειται για μπλουζάκια ή υφάσματα που στην αρχή φαίνονται μαλακά, αλλά με τον χρόνο γίνονται πιο τραχιά και ερεθιστικά.

Και σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία είναι απλή: δεν πρόκειται για φυσικές ίνες.

Για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα, η επιλογή υφασμάτων δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και την υγεία του δέρματος, τη βιωσιμότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο ύφασμα για ευαίσθητο δέρμα και ποια υλικά καλό είναι να αποφεύγονται;

Γιατί ορισμένα υφάσματα ερεθίζουν το δέρμα

Ο ερεθισμός από τα υφάσματα συνήθως προκαλείται είτε από την τριβή και την υφή τους είτε από τη θερμότητα που παγιδεύουν πάνω στο σώμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπεύθυνο μπορεί να είναι το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό ρούχων. Οι ειδικοί συνιστούν υποαλλεργικά προϊόντα χωρίς άρωμα, ειδικά για άτομα με δερματικές ευαισθησίες.

Πολύ συχνά όμως, το ίδιο το ύφασμα ή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του είναι εκείνα που προκαλούν το πρόβλημα. Ακόμα και ρούχα που διαφημίζονται ως «φιλικά προς το περιβάλλον» μπορεί να έχουν υποστεί επεξεργασία με ουσίες όπως η φορμαλδεΰδη, μια γνωστή καρκινογόνος ουσία που χρησιμοποιείται για την αποφυγή τσαλακώματος. Μάλιστα, ορισμένα βρεφικά ρούχα έχουν επίσης υποστεί αντίστοιχη επεξεργασία.

Γιατί πρέπει να πλένετε πάντα τα καινούργια ρούχα

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν ερεθισμούς φορώντας ένα καινούργιο ρούχο χωρίς να το έχουν πλύνει πρώτα. Η σκόνη από την αποθήκευση, τα κατάλοιπα χημικών ουσιών και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική επεξεργασία των υφασμάτων μπορούν να επιβαρύνουν το δέρμα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ήδη ευαισθησία.

Εξίσου ενοχλητικά μπορεί να αποδειχθούν οι τραχιές ραφές, τα κουμπώματα, οι χαλαρές κλωστές ή οι σκληρές ετικέτες. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει ακόμη και αλλεργία σε συγκεκριμένα συνθετικά υλικά, όπως ο πολυεστέρας.

Όσοι ζουν με έκζεμα ή ψωρίαση γνωρίζουν καλά ότι ορισμένες υφές είναι πρακτικά απαγορευτικές. Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Εκζέματος των ΗΠΑ, πολλά άτομα με έκζεμα διαπιστώνουν ότι το μαλλί αλλά και συνθετικά υλικά όπως ο πολυεστέρας και το νάιλον προκαλούν υπερθέρμανση, εφίδρωση, τριβή και ερεθισμό.

Τα φυσικά υφάσματα που θεωρούνται πιο φιλικά για το ευαίσθητο δέρμα

Τα φυσικά υφάσματα (με εξαίρεση ορισμένα είδη μαλλιού) θεωρούνται γενικά η καλύτερη επιλογή για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα. Οι φυσικές ίνες συμβάλλουν στη μείωση της τριβής και της υπερθέρμανσης, δύο βασικών αιτιών ερεθισμού, ενώ τα φυτικά υφάσματα είναι συνήθως και φυσικά αντιστατικά. Τα ρούχα από οργανικό βαμβάκι αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Φυσικά υφάσματα φυτικής προέλευσης

Βαμβάκι

Το βαμβάκι προέρχεται από το φυτό του βαμβακιού και χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή αναπνεύσιμων ρούχων και εσωρούχων. Από καθημερινά μπλουζάκια και τζιν μέχρι πετσέτες και κλινοσκεπάσματα, παραμένει μία από τις πιο άνετες επιλογές.

Λινό

Παράγεται από το φυτό λιναριού και θεωρείται βιώσιμο ύφασμα. Είναι ελαφρύ, ανθεκτικό, δροσερό και υποαλλεργικό, ενώ διαθέτει μεγαλύτερη αντοχή από το βαμβάκι.

Κάνναβη

Το ύφασμα κάνναβης προέρχεται από το φυτό Cannabis sativa και ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα, τη διαπνοή και τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Απορροφά την υγρασία και γίνεται πιο μαλακό με κάθε πλύσιμο, αν και αρχικά μπορεί να φαίνεται πιο άκαμπτο.

Τα φυσικά υφάσματα ζωικής προέλευσης

Μετάξι

Παράγεται από τις ίνες που δημιουργούν οι μεταξοσκώληκες στα κουκούλια τους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λείο, απαλό και αναπνεύσιμο ύφασμα που θεωρείται ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Μαλλί

Το μαλλί προβάτου προσφέρει εξαιρετική μόνωση, ακόμη και όταν είναι βρεγμένο. Είναι αντιβακτηριακό και απορροφά φυσικά την υγρασία, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται συχνά σε χειμερινά ρούχα και κάλτσες πεζοπορίας. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει φαγούρα σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Το λεπτό μαλλί Merino θεωρείται πιο μαλακό και συνήθως γίνεται καλύτερα ανεκτό.

Κασμίρ

Παράγεται από το υποτρίχωμα των κατσικιών κασμίρ και πασμίνα της Κεντρικής Ασίας. Είναι εξαιρετικά μαλακό, λείο, ελαφρύ και πολύ ζεστό ύφασμα, αλλά και αρκετά ακριβό.

Τι ισχύει τελικά με τα υφάσματα από μπαμπού

Πολλοί πιστεύουν ότι τα ρούχα και τα σεντόνια από μπαμπού είναι απολύτως φυσικά. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ημισυνθετικά υφάσματα.

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει τη διάλυση της κυτταρίνης του μπαμπού με χημικές ουσίες ώστε να δημιουργηθούν ίνες. Το τελικό ύφασμα, γνωστό ως βισκόζη μπαμπού, είναι ιδιαίτερα απαλό, αναπνεύσιμο και απορροφητικό, αλλά έχει υποστεί χημική επεξεργασία.

Παρά τη διαδικασία κατασκευής του, συστήνεται συχνά σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή δερματίτιδα χάρη στην απαλότητα, την καλή διαπνοή, την απορρόφηση της υγρασίας και την ταχεία ξήρανση.

Συνθετικά υφάσματα: Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι

Τα συνθετικά υφάσματα κατασκευάζονται από ίνες που προέρχονται κυρίως από χημικές ουσίες με βάση το πετρέλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά πρόκειται για μορφές πλαστικού και δεν είναι βιοδιασπώμενα.

Παρότι πολλά από αυτά είναι ανθεκτικά, οικονομικά, στεγνώνουν γρήγορα και χρειάζονται λιγότερη φροντίδα, μπορούν επίσης να παγιδεύουν θερμότητα, να προκαλούν τριβή και να μην επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει σωστά.

Ορισμένες συνθετικές ίνες, όπως το πολυπροπυλένιο που χρησιμοποιείται συχνά σε αθλητικά και outdoor ρούχα, ενδέχεται να συγκρατούν οσμές λόγω συσσώρευσης βακτηρίων.

Οι πιο συνηθισμένες συνθετικές ίνες

Πολυεστέρας

Νάιλον

Ρεγιόν (βισκόζη)

Ακρυλικό

Σπάντεξ (λύκρα ή ελαστάνη)

Πολυπροπυλένιο

Φλις

Βελούδο

Οι περισσότεροι τύποι ρούχων σήμερα είναι μείγματα διαφορετικών ινών. Πολλοί καταναλωτές διαπιστώνουν ότι ρούχα με τουλάχιστον 50% βαμβάκι είναι πιο άνετα στο δέρμα τους, ενώ τα 100% βαμβακερά κομμάτια προσφέρουν φυσική αίσθηση, αν και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συρρικνωθούν στο πλύσιμο.

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν έκζεμα ή ψωρίαση

Για τα άτομα με έκζεμα ή ψωρίαση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αντοχή του ρούχου σε συχνά πλυσίματα αλλά και σε υπολείμματα από κρέμες και αλοιφές.

Το βαμβάκι θεωρείται συχνά η κορυφαία επιλογή, καθώς είναι απαλό, δροσερό, απορροφά τον ιδρώτα, πλένεται εύκολα και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει.

Το μετάξι επίσης λειτουργεί ως καλός ρυθμιστής θερμοκρασίας και προσφέρει απαλή αίσθηση χωρίς να ερεθίζει εύκολα το δέρμα.

Άτομα με ψωρίαση μπορούν επίσης να αναζητούν ρούχα που διαθέτουν τη Σφραγίδα Αναγνώρισης του Εθνικού Ιδρύματος Ψωρίασης των ΗΠΑ.

Συμπερασματικά

Η γνώση γύρω από τα υφάσματα μπορεί να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα όσων έχουν ευαίσθητο δέρμα. Διαβάζοντας προσεκτικά τις ετικέτες και δοκιμάζοντας διαφορετικά μείγματα υφασμάτων, μπορείτε να εντοπίσετε ποια υλικά σας προσφέρουν πραγματική άνεση.

Για πολλούς, τα βαμβακερά ρούχα ή τα λινά κομμάτια αποτελούν πιο ασφαλείς και ευχάριστες επιλογές, ενώ τα συνθετικά υλικά συχνά επιβαρύνουν το δέρμα.

Τα ρούχα που φοράμε έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα μας καθημερινά. Γι’ αυτό αξίζει να επενδύσουμε χρόνο στην επιλογή των κατάλληλων υφασμάτων και, αν υπάρχουν επίμονοι ερεθισμοί ή δερματικά προβλήματα, να συμβουλευτούμε έναν δερματολόγο.