Μια δασκάλα της πρώτης δημοτικού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον φέρεται να παραδέχτηκε στον σύζυγό της ότι τον απάτησε με έναν 16χρονο μαθητή της με τον οποίο είχε σεξουαλική επαφή στο φορτηγάκι του, σύμφωνα με τη New York Post.

Η 25χρονη Μακένζι Νόουτ φέρεται να ομολόγησε στον σύζυγό της το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν συλληφθεί την Κυριακή για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, σύμφωνα με την εφημερίδα Spokesman-Review.

Η εκπαιδευτικός από την κομητεία Whitman δήλωσε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον έφηβο την προηγούμενη εβδομάδα στο φορτηγό του, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η δασκάλα κατηγορείται για σεξουαλική επαφή με μαθητή μετά από μηνύματα στο Snapchat

Η Μακένζι Νόουτ, που ήταν φίλη με την οικογένεια του αγοριού, έκανε φλερτ στα μηνύματα που φέρεται να του έστειλε μέσω Snapchat στις 3 Μαΐου, ενώ ο σύζυγός της κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος δίσταζε να συναντηθεί με την 25χρονη, αλλά τελικά υπέκυψε. Στη συνέχεια, πήρε την δασκάλα του δημοτικού σχολείου St. John κοντά στο σπίτι της γύρω στις 2:15 π.μ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Μακένζι Νόουτ φέρεται να ζήτησε από τον νεαρό, ο οποίος φοιτά στο γειτονικό Λύκειο St. John Endicott, να την οδηγήσει σε ένα μέρος, όπου ξαφνικά τον φίλησε. Στη συνέχεια, οι δύο φέρεται να είχαν σεξουαλική επαφή, και εκείνη είπε στον νεαρό να μην το πει σε κανέναν, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να συλληφθεί.

Η δασκάλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή της για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Ο σύζυγος της Μακένζι Νόουτ, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και τέσσερα χρόνια, δήλωσε στην αστυνομία ότι ο νεαρός παραδέχτηκε επίσης ότι είχε σεξουαλική επαφή.

Η δασκάλα συνελήφθη την Κυριακή και αρχικά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον νεαρό όταν την ανέκριναν οι αστυνομικοί παρά τα όσα είχε πει στον σύζυγό της.

Οι σχολικές αρχές έθεσαν τη δασκάλα σε διαθεσιμότητα μόλις οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ την Δευτέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Γουίτμαν με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου πρώτου βαθμού.

«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια, η ευημερία και η στήριξη των μαθητών μας και της σχολικής μας κοινότητας», δήλωσαν οι υπεύθυνοι του σχολείου, απαντώντας στις κατηγορίες. Η προκαταρκτική εξέταση της δασκάλας έχει οριστεί για την Παρασκευή.