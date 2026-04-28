Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ αφορά δασκάλα από το Λος Άντζελες, η οποία καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου μαθητή. Η πρώην εκπαιδευτικός φέρεται να αποκαλούσε το 13χρονο θύμα της «κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη», ενώ η συμπεριφορά της στο δικαστήριο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της απαξιωτικής της στάσης.

Η Κόλιν Τζο Ματάρικο εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα 27 Απριλίου για να ακούσει την ποινή της, φορώντας μπλε φόρμα, χειροπέδες και γυαλιά. Τα γκρίζα μαλλιά της έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την εικόνα που είχε όταν εργαζόταν ως δασκάλα. Η 44χρονη είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί τις κατηγορίες για άσεμνες πράξεις με παιδί κάτω των 14 ετών.

Η Ματάρικο καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, αντέδρασε γελώντας και κουνώντας το κεφάλι της προκαλώντας μεγάλη ένταση στο δικαστήριο. Της επιβλήθηκε και απαγόρευση κάθε επικοινωνίας με το θύμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μέσων και τρίτων προσώπων. Τα μόνα λόγια που είπε στο δικαστήριο ήταν «καλημέρα» και «ναι», όταν ρωτήθηκε αν κατανοεί την ποινή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθόταν δίπλα στον δικηγόρο της, Λέοναρντ Λέβιν, ο οποίος της ψιθύρισε λίγα λόγια, προτού οδηγηθεί στο κελί της για να ξεκινήσει την ποινή της. Στη συνέχεια, δικαστικός επιμελητής την απομάκρυνε από την αίθουσα, ενώ οι δικηγόροι αποχώρησαν από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Ματάρικο -η οποία εργαζόταν στο Γυμνάσιο «Τζον Μπάροους»- ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου όταν εκείνος ήταν 13 ετών, ενώ η ίδια ήταν ακόμη δασκάλα του. Το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών τοποθετείται μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τη New York Post.