Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γλυκερία

Σέργιος

Σεργία

Σεργιανή

Σεργιούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αριστοτέλης

Τέλης

Θεράπων

Ισιδώρα

Δώρα

Ισίδωρος

Σιδέρης

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται επίσης, μεταξύ άλλων, ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας της Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, ο Άγιος Λαοδίκιος ο δεσμοφύλακας, ο Όσιος Παυσίκακος Επίσκοπος Συνάδων, ο Άγιος Αλέξανδρος ο Μάρτυρας, ο Όσιος Νικηφόρος ο Πρεσβύτερος και οι Άγιοι Ιβηρίτες Μοναχοί οι Οσιομάρτυρες.

Αγία Γλυκερία: Η μάρτυρας που τιμάται στις 13 Μαΐου

Η Αγία Γλυκερία τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Μαΐου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ανήκει στις μορφές των πρώτων χριστιανικών αιώνων που συνδέθηκαν με τους διωγμούς κατά των Χριστιανών.

Η παράδοση την παρουσιάζει ως γυναίκα με σταθερή χριστιανική πίστη, σε μια εποχή κατά την οποία η δημόσια ομολογία του Χριστιανισμού μπορούσε να οδηγήσει σε διώξεις. Οι λεπτομέρειες της ζωής της προέρχονται κυρίως από συναξαριστικές πηγές.

Σύμφωνα με αυτές τις αφηγήσεις, η Αγία Γλυκερία αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη της και υπέμεινε δοκιμασίες. Η μνήμη της εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο τιμής προς τους μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας.

Η τιμή προς την Αγία Γλυκερία διατηρήθηκε στη λειτουργική παράδοση και το όνομά της καταγράφεται στο εορτολόγιο της 13ης Μαΐου. Την ίδια ημέρα γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Γλυκερία.

Μαζί με την Αγία Γλυκερία, η Εκκλησία τιμά και τον Όσιο Σέργιο τον Ομολογητή. Η αναφορά του στο εορτολόγιο συνδέει την ημέρα με την ομολογία της πίστης και τη μοναχική παράδοση.

Η 13η Μαΐου συγκεντρώνει έτσι μορφές που συνδέονται με διαφορετικές όψεις της χριστιανικής μνήμης: το μαρτύριο, την ομολογία και τη μοναχική ζωή.

Η Αγία Γλυκερία τιμάται ως μάρτυρας της πίστης και η μνήμη της εορτάζεται στις 13 Μαΐου.

