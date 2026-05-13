Προσηλωμένη στο στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει για τις επόμενες εκλογές είναι η κυβέρνηση και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις με δύο τρόπους. Παράλληλα, απέναντί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δύο πολιτικούς αντιπάλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι στον διαγκωνισμό τους για τη δεύτερη θέση επιτίθενται ο ένας εναντίον του άλλου.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η ΝΔ είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει τόσο μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Αν δεν αλλάξει στην πορεία, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο που έχει παραχθεί, αλλά δεν σταματά, και δικαίως, να έχει απαιτήσεις. Και εδώ έρχεται η δεύτερη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων για το κυβερνητικό επιτελείο.

Όπως σημειώνουν, αν σκεφτεί κανείς ότι η ΝΔ είναι στην εκτίμηση ψήφου πέριξ του 30% στις τελευταίες 5-6 δημοσκοπήσεις, τότε η απόσταση από τον στόχο της νέας αυτοδυναμίας είναι λίγες μονάδες.

Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάζονται παραδοτέα στους πολίτες, θετική ατζέντα, βελτίωση της καθημερινότητας, ολοκλήρωση του έργου και υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν η Νέα Δημοκρατία έδειξε συνέπεια λόγων και έργων

Και στην κάλπη οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν η ΝΔ έδειξε συνέπεια λόγων και έργων, αλλά αυτό που θα μετρήσει θα είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Αυτό που τόνιζε με έμφαση συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι η συνταγή της επιτυχίας περιέχει υλικά όπως ο θετικός λόγος, η αίσθηση προοπτικής και να απευθύνονται όσα πρεσβεύεις σε όλους τους πολίτες.

Κυρίως, όμως, να μην κλείνεις τα μάτια στη δυσαρέσκεια των πολιτών από τα βάρη που τους φορτώνει το αυξημένο κόστος ζωής και να τους πείσεις ότι η ψήφος διαμαρτυρίας πάντα οδήγησε σε αδιέξοδα και τους ίδιους και τη χώρα.

Και θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν από τους βασικότερους πολιτικούς που έκαναν «ταμείο» εκμεταλλευόμενος τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Είναι, τονίζουν, από τους βασικότερους εκφραστές του λαϊκισμού και εκείνος που στην προσπάθειά του να είναι και πάλι ευχάριστος επαναλαμβάνει τη ρητορική του παρελθόντος. Και από αυτά που λέει, εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου (;) κόμματός του, δείχνει αμετανόητος εμφανιζόμενος ως προστάτης των αδικημένων και πετάει ευφυολογήματα όπως οι «πατριωτικοί φόροι». «Οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος αυτός κυβέρνησε τη χώρα, την οδήγησε όλο και πιο κοντά στον γκρεμό και τώρα ο ίδιος άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες και απαξίωσε τη ΔΕΗ, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε το χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds και άλλα πολλά κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνησή μας η οποία μάζεψε το χάος που άφησε πίσω του», έλεγε στο newsbeast συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως υπογραμμίζουν στην κυβέρνηση, Τσίπρας και Ανδρουλάκης παίζουν πλέον στο ίδιο γήπεδο του λαϊκισμού, της παροχολογίας και των εύκολων συνθημάτων. Και όπως λένε, είναι θλιβερό να βλέπεις και να συγκρίνεις το σημερινό ΠΑΣΟΚ με εκείνο που ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια και επί των ημερών, δηλαδή, της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά στη συνέχεια ή και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου. Που ήταν απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και ήταν ένα ευρωπαϊκό θεσμικό κόμμα.