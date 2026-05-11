Η εξωτερική και αμυντική πολιτική αναδεικνύεται σε ένα από τα ισχυρότερα πεδία για την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Liberal, σε μια περίοδο που η διεθνής αστάθεια, η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν εντείνουν την ανησυχία της ελληνικής κοινής γνώμης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες παρακολουθούν με προβληματισμό τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην Ελλάδα, την ίδια ώρα όμως φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία των συμμαχιών και της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ στην πρόθεση ή την εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει και ενδιαφέροντα ευρήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τους διεθνείς συσχετισμούς, καθώς περισσότεροι από επτά στους δέκα εκτιμούν ότι η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Συνολικά, από τη δημοσκόπηση προκύπτουν τρεις βασικές τάσεις: η αυξημένη ανησυχία για τις διεθνείς αναταράξεις, η αναγνώριση της σημασίας των σημερινών συμμαχιών της Ελλάδας και η συγκριτικά θετική αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής σε άμυνα και εξωτερικές σχέσεις. Μάλιστα, η απήχησή της φαίνεται να ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια της ΝΔ, αγγίζοντας και μέρος του κεντρώου ακροατηρίου.

Εμπιστοσύνη στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opinion Poll, το 46,5% των πολιτών αξιολογεί «πολύ» ή «αρκετά» θετικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Αντίθετα, το 20,8% την αξιολογεί «λίγο» θετικά, ενώ το 29,7% δηλώνει ότι δεν την αξιολογεί θετικά «καθόλου». Πρόκειται για επίδοση με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς κινείται αισθητά υψηλότερα από τις τρέχουσες δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, αλλά και από το ποσοστό που κατέγραψε στις εθνικές εκλογές του 2023. Το εύρημα δείχνει ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική λειτουργεί ως ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγράφονται, όπως αναμενόταν, στους ψηφοφόρους της ΝΔ, όπου το ποσοστό φτάνει το 76,8%. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, όπου το 51,4% αξιολογεί θετικά την κυβερνητική πολιτική σε άμυνα και εξωτερικά θέματα.

Αντίθετα, στα υπόλοιπα κομματικά ακροατήρια τα ποσοστά είναι σαφώς χαμηλότερα: 17,5% στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 10,7% στο ΚΚΕ, 27,5% στην Ελληνική Λύση και 21,1% στην Πλεύση Ελευθερίας.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει επίσης ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Την υψηλότερη θετική αξιολόγηση καταγράφουν οι πολίτες άνω των 65 ετών, με ποσοστό 57%.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης, το 56,5% των ερωτηθέντων τα αντιμετωπίζει θετικά, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 38%.

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, το 44,9% τις αντιμετωπίζει θετικά, απαντώντας «Ναι/Μάλλον ναι», ενώ το 46,4% έχει αντίθετη άποψη.

Οι πολίτες αποτιμούν θετικά τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ σε ποσοστό 53,5%, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 41%.

Αναφορικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας, το 65,5% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη, ενώ το 30,8% δεν συμφωνεί.

Σχετικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από το 55,7%, με το 38,1 να έχει αντίθετη άποψη.

Η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα της Opinion Poll αφορά στο πώς βλέπουν οι πολίτες τη στάση της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, το 38,8% θεωρεί ότι συνεχόμενες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν ότι η Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία.

Παράλληλα, αναδεικνύει την πιθανότητα να υπάρχει στο επόμενο διάστημα κάποιο επεισόδιο της χώρας μας με την Τουρκία.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση που δίνουν οι πολίτες στο ερώτημα, αν «πιστεύετε ότι η Τουρκία φοβάται τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ», όπου το 75,4 απαντά «Ναι/Μάλλον ναι», ενώ «Όχι/Μάλλον όχι» απαντά το 19,5%.

Ο Μακρόν μακράν ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης στην Ελλάδα

Από τους ξένους ηγέτες, τη μεγαλύτερη δημοφιλία εμφανίζει ο Εμανούελ Μακρόν με 54,3% (άθροισμα θετικών και μάλλον θετικών απόψεων). Ακολουθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 34%, ο Ντόναλντ Τραμπ με 19,7% και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με 19,3%.

Τις μεγαλύτερες επιδόσεις του Εμανουέλ Μακρόν τις βλέπουμε στη ΝΔ με 76,5% και στο ΠΑΣΟΚ με 69%.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 56,6% και στον ΣΥΡΙΖΑ με 42,1%.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ στη ΝΔ με 29,3% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 37,8%.

Για τον Μπενιαμίν Ντετανιάχου στη ΝΔ με 34,7% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 21,1%.