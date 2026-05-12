Στο νοσοκομείο ΚΑΤ διακομίστηκε αργά το βράδυ ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, λίγα μέτρα μετά τη συμβολή με τη Λουκάρεως. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός της μηχανής, ενώ για περίπου μισή ώρα παρέμεινε κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος υπέστη τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Αθηνών.