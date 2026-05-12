Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτη όταν ένας ένοπλος άνδρας βγήκε στη μέση του δρόμου και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως διερχόμενα οχήματα, τραυματίζοντας συνολικά 11 ανθρώπους.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Memorial Drive, στο Κέιμπριτζ, προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ και κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είναι ο 46χρονος Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με πολυβόλο όπλο, πυροβολώντας αδιακρίτως οχήματα και πολίτες.

Βίντεο που δημοσίευσε το CBS καταγράφει τον ένοπλο να περπατά στη μέση του δρόμου πυροβολώντας συνεχόμενα, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές έριξε περίπου 50 με 60 σφαίρες μέσα σε λίγα λεπτά.

Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς, ενώ δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικός και βετεράνος τον σταμάτησαν

Η αιματηρή επίθεση σταμάτησε όταν αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας και πολίτης –βετεράνος των Πεζοναυτών με άδεια οπλοφορίας– αντέδρασαν άμεσα και πυροβόλησαν τον δράστη.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της περιφέρειας Μίντλεσεξ, Μαριάν Ράιαν, ο 46χρονος τραυματίστηκε πολλαπλά στα άκρα και ακινητοποιήθηκε πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Βοστώνης, όπου νοσηλεύεται υπό φρούρηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ίδια επαίνεσε τις ενέργειες του αστυνομικού και του πολίτη, σημειώνοντας πως η παρέμβασή τους απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

«Το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά χάρη στις ενέργειες εκείνου του αστυνομικού και εκείνου του πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου τρόμου, με οδηγούς και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν από τα πυρά. Ένας οδηγός ανέφερε ότι είδε τον ένοπλο να στρέφει το όπλο προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί πίσω από το ταμπλό του αυτοκινήτου του.

Μία γυναίκα που οδηγούσε σχολικό βαν για παιδιά με ειδικές ανάγκες δήλωσε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα και να τρέξει μέσα από θάμνους για να σωθεί. «Έτρεχα για να σωθώ. Άκουσα τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς», είπε συγκλονισμένη.