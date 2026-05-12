Ένα γνώριμο σκηνικό από το παρελθόν εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό Αιγαίο και μάλιστα στην καρδιά των Κυκλάδων καθώς πέντε σκάφη με τουρκική σημαία εντοπίστηκαν να πλέουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Σύρου και της Τήνου. Πρόκειται για τα αλιευτικά GUNDOGANLAR 2, ZOTI AHMET REIS 5, ERGIN BALIKCILIK A, KADIR KAPTAN 3 και AZIZ KAPTAN 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast ο στόλος έχει ως τελικό προορισμό τη Μάλτα για την περίοδο της αλιείας.

Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο πέλαγος ανάγκασαν τα πληρώματα να αναζητήσουν προσωρινή προστασία εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, επιλέγοντας το συγκεκριμένο σημείο των Κυκλάδων ως υπήνεμο καταφύγιο.

Πρόκειται για μια κατάσταση που θυμίζει έντονα αντίστοιχο περιστατικό που είχε απασχολήσει την περιοχή και κατά την περσινή χρονιά.

Όπως μπορείτε να δείτε και από τα στιγμιότυπα οθόνης από την πλατφόρμα Marine Traffic που ακολουθούν τα αλιευτικά βρίσκονται πολύ κοντά στις βορειοανατολικές ακτές της Σύρου και μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

«Μαζεύουν ψάρια μέσα στα χωρικά μας ύδατα»

Oι εικόνες που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα Marine Traffic κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα μέσα από ανάρτηση του mykonoslive πριν από 5 ώρες. Που πρακτικά σημαίνει ότι τα τουρκιά σκάφη βρίσκονται τουλάχιστον 5 ώρες στην περιοχή.

Πολίτες που παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων στην περιοχή εκφράζουν έντονες αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις των σκαφών, κάνοντας λόγο για παράνομη δραστηριότητα.

Ενώ τα πλοία παραμένουν στην περιοχή περιμένοντας τη βελτίωση του καιρού, το ζήτημα της παράνομης αλιείας από τουρκικά αλιευτικά παραμένει στην κορυφή της ατζέντας για τους κατοίκους των νησιών, οι οποίοι ζητούν συνεχή επιτήρηση για την προστασία των εθνικών πόρων.