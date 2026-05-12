Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ σε ηλικία μόλις 29 ετών έχει προκαλέσει σοκ στους Μέμφις Γκρίζλις και γενικά στο NBA, με το TMZ να κάνει λόγο για υπερβολική δόση, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών ουσιών.

Ο Κλαρκ πέθανε σε ηλικία 29 ετών προκαλώντας σοκ στο NBA και όλοι περιμένουν να μάθουν τα αίτια του θανάτου του, με το TMZ να αναφέρεται στο θέμα και να κάνει λόγο για υπερβολική δόση.

Αυτό είναι το σενάριο που εξετάζεται, σύμφωνα με το TMZ, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών ουσιών, προσθέτοντας πως ο 29χρονος ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασαν στο σπίτι του η πυροσβεστική, μετά την κλήση έκτασης ανάγκης που δέχθηκε.

Η νεκροψία θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου, μοιάζει όμως πιθανό το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης.