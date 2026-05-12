Σοκ έχει προκαλέσει στους Μέμφις Γκρίζλις και συνολικά στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Ο Κλαρκ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA draft το 2019, πριν 1,5 μήνα είχε προβλήματα με τον νόμο καθώς είχε συλληφθεί για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή, υπέρβαση του ορίου και διακίνηση ουσιών.

Η είδηση του θανάτου έχει σοκάρει τους πάντες, με τους Γκρίζλις να ανακοινώνουν τα δυσάρεστα νέα, χωρίς όμως να αναφέρουν λεπτομέρειες, οπότε περισσότερα θα γίνουν γνωστά τα επόμενα 24ωρα.

Οι Μέμφις Γκρίζλις ήταν η μοναδική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Κλαρκ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ η καλύτερη σεζόν ήταν το 2019-20, όταν είχε κατά μέσο όρο 12,1 πόντους και 5,9 ριμπάουντ.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από συνεχόμενους τραυματισμούς και φέτος είχε πραγματοποιήσει μόλις δύο εμφανίσεις καθώς είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο.