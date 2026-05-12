Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των οκτώ κατηγορούμενων για την οργανωμένη ληστεία που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται, μεταξύ άλλων, με τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, των ληστειών κατά συρροή, καθώς και της παράνομης κατοχής και οπλοφορίας πολεμικών όπλων, όπως τυφέκια και χειροβομβίδες.

Σε βαθμό πλημμελήματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, βία κατά υπαλλήλων και παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς κατά τις έρευνες βρέθηκαν πλαστές πινακίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, οπότε και θα κριθεί αν θα προφυλακιστούν ή αν θα τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι.