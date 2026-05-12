Η ΑΕΛ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει μια νίκη που θα την κρατούσε ζωντανή στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού, στο 95′ όμως ο Παναιτωλικός έκανε το 1-1, εξασφάλισε την παραμονή του και την έστειλε πιο κοντά στη Super League 2.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καλός από το ξεκίνημά του, αυτό όμως δεν σημαίνει πως υπήρχαν και πολλές καλές φάσεις. Οι φιλοξενούμενοι έγιναν για πρώτη φορά επικίνδυνοι στο 21′ με το σουτ του Ατανάσοφ που απέκρουσε ο Κουτσερένκο, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι στο 30′ με το σουτ του Μπουχαλάκη που απέκρουσε ο Βενετικίδης.

Στο τελευταίο 15λεπτο οι «βυσσινί» ανέβασαν την απόδοσή τους και είχαν ευκαιρίες με τον Τούπτα, με καλύτερη αυτή στο 42′, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο αλλά ήταν άστοχος, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Το γκολ που έψαχναν οι Θεσσαλοί το πέτυχαν τελικά στο 58′ με το σουτ του Τούπτα και από εκεί και πέρα όλα έδειχναν πως το 0-1 θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη, στο 95′ όμως ήρθε η ισοφάριση.

Η πολύ κακή έξοδος του Βεντικίδη μετά τη σέντρα του Σατσιά έδωσε τη δυνατότητα στον Γκαρσία να κάνει το 1-1, με τον Παναιτωλικό να πανηγυρίζει έτσι την παραμονή του και την ομάδα της Λάρισας να είναι ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68′ Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (77′ Αγκίρε), Ματσάν, Ρόσα (77′ Άλεξιτς), Λομπάτο (68′ Σμυρλής), Μπάτζι (68′ Γκαρσία).

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (77′ Φερίγκρα), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46′ Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63′ Γκαράτε), Σαγκάλ (77′ Χατζηστραβός), Τούπτα (80+3′ Ηλιάδης).