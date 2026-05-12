Φανατικοί Χριστιανοί που υποστηρίζουν ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου, πιστεύουν ότι ο πλανήτης θα καταστραφεί έως το 2040.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί η λειψυδρία στον ποταμό Ευφράτη, ένα πρόβλημα το οποίο, παρότι είναι χρόνιο, συνεχώς επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης έγραφε ότι θα αποξηρανθεί ο Ευφράτης, θα καταρρεύσει μια μεγάλη αυτοκρατορία και πως -σύμφωνα με ορισμένους μελετητές- θα έρθει μια μεγάλη στρατιά από την Ανατολή.

Επιπλέον, ανακοίνωση του υπουργείου Υδάτινων Πόρων του Ιράκ ανέφερε ότι ο Ευφράτης ενδέχεται να στερέψει έως το 2040, εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, μια έκθεση της NASA το 2013 διαπίστωσε ότι ο Ευφράτης έχασε τέτοια ποσότητα νερού μεταξύ 2003 και 2009, που αντιστοιχεί περίπου στον όγκο της Νεκράς Θάλασσας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι μεγάλο μέρος της απώλειας οφείλεται στην εντατική άντληση υπόγειων υδάτων, η οποία επιδεινώθηκε από τις αυξανόμενες ξηρασίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, θρησκόληπτοι θεωρούν ότι η αποξήρανση του Ευφράτη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην καταστροφή τον πλανήτη, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και από τις πρόσφατες προκλήσεις.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι ΗΠΑ και οι πόλεμοι του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, δημιουργούν τη θεωρία ότι η Αποκάλυψη πλησιάζει, παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό.