Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Férto» συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision, μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστραλία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Libération, η οποία επικαλείται τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα όσο και τις εκτιμήσεις των φανατικών του Διαγωνισμού στη Βιέννη.

Για την ελληνική υποψηφιότητα, η εφημερίδα μιλά για «μια ελαφρώς εκκεντρική προσφορά», σημειώνοντας ότι ο Akylas, γνωστός στην Ελλάδα από τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice, προσφέρει μια δυναμική σκηνική εμφάνιση με κοστούμι που «θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».

Με το «Férto» συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες, σε ένα concept που, όπως σχολιάζει η Libération, μιλά για τη δίψα για φήμη και πλούτο, μέσα σε αισθητική βιντεοπαιχνιδιού.