Μετά την ιστορική συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, δύο από τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος έκαναν μια στάση με ιδιαίτερο συμβολισμό: την Ιεράπολη της Φρυγίας, την αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας που συνδέεται με τον στωικό φιλόσοφο Επίκτητο.

Ο κιθαρίστας Kirk Hammett και ο μπασίστας Robert Trujillo ταξίδεψαν στο Ντενιζλί και επισκέφθηκαν την αρχαία Ιεράπολη, καθώς και το Παμούκαλε, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τα τουρκικά μέσα μετέδωσαν την είδηση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, εστιάζοντας στις φωτογραφίες των δύο μουσικών με τις κιθάρες τους ανάμεσα στα ερείπια της ελληνορωμαϊκής πόλης.

Ο Hammett ανάρτησε φωτογραφία από την επίσκεψη, γράφοντας ότι μαζί με τον Trujillo «συγκεντρώνουν μεγάλη έμπνευση» στην αρχαία Ιεράπολη. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες αντιδράσεις, με Τούρκους θαυμαστές να σχολιάζουν έντονα την παρουσία των δύο μελών του συγκροτήματος στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Türkiye, οι δύο μουσικοί έφτασαν στην Τουρκία μετά τη συναυλία της Αθήνας και περιηγήθηκαν στην Ιεράπολη και στο Παμούκαλε, ενώ παρέμειναν στην περιοχή έως τις απογευματινές ώρες πριν αποχωρήσουν από τη χώρα. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η επίσκεψη έγινε μετά την εμφάνιση των Metallica στο ΟΑΚΑ, την οποία τα τουρκικά μέσα περιέγραψαν ως εντυπωσιακή, με δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Η Ιεράπολη της Φρυγίας, χτισμένη πάνω από τις εντυπωσιακές λευκές τραβερτίνες του Παμούκαλε, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις του ελληνιστικού και ρωμαϊκού κόσμου στη Μικρά Ασία. Η ίδρυσή της συνδέεται με την ελληνιστική περίοδο και την κυριαρχία των Σελευκιδών, ενώ αργότερα εντάχθηκε στη σφαίρα επιρροής του βασιλείου της Περγάμου και στη συνέχεια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εξελισσόμενη σε μεγάλο αστικό, θρησκευτικό και θεραπευτικό κέντρο. Το ίδιο το όνομά της, Ιεράπολις, παραπέμπει στην «ιερή πόλη», στοιχείο που συνδέεται με τα πολλά ιερά, τις λατρείες και τα θερμά νερά της περιοχής, τα οποία την κατέστησαν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Στον αρχαιολογικό της χώρο σώζονται μέχρι σήμερα εντυπωσιακά κατάλοιπα της ελληνορωμαϊκής της ταυτότητας, όπως το μεγάλο θέατρο, η αγορά, οι λουτρικές εγκαταστάσεις, οι νεκροπόλεις και οι μνημειακές πύλες. Η Ιεράπολη είναι επίσης συνδεδεμένη με τον Επίκτητο, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της στωικής φιλοσοφίας, ο οποίος γεννήθηκε εκεί τον 1ο αιώνα μ.Χ. και, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τη ζωή του ως δούλος, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Η φιλοσοφία του, με έμφαση στην εσωτερική ελευθερία, την αυτοκυριαρχία, την αντοχή απέναντι στις δοκιμασίες και τη διάκριση ανάμεσα σε όσα εξαρτώνται από εμάς και όσα όχι, παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Αυτό το ιστορικό και πνευματικό βάθος καθιστά την Ιεράπολη όχι απλώς έναν εντυπωσιακό αρχαιολογικό προορισμό της σημερινής Τουρκίας, αλλά έναν τόπο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική και ελληνορωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας.

Η εικόνα των Hammett και Trujillo με κιθάρες μέσα σε ένα αρχαιολογικό τοπίο έδωσε στα τουρκικά μέσα την αφορμή για προπαγάνδα. Το Habertürk ανέφερε ότι οι δύο μουσικοί βρέθηκαν στην Τουρκία για να «βρουν έμπνευση», ενώ η Türkiye έκανε λόγο για «μυστική επίσκεψη» των μελών των Metallica σε αρχαίο χώρο της Τουρκίας.

Η επίσκεψη, ωστόσο, ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία στην Τουρκία είχε ήδη ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τους Metallica. Η επιστροφή του συγκροτήματος στην Ελλάδα, έπειτα από 16 χρόνια, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στον τουρκικό Τύπο, με αρκετά μέσα να διερωτώνται γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, βασικός λόγος φαίνεται να ήταν το πολύ αυξημένο κόστος διοργάνωσης μεγάλων παραγωγών στην Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα.

Τουρκικά δημοσιεύματα επικαλέστηκαν τον διοργανωτή Τζενγκιζχάν Γελντάν, ο οποίος είχε συμμετάσχει στη διοργάνωση της τελευταίας συναυλίας των Metallica στην Κωνσταντινούπολη και μίλησε για μεγάλη διαφορά κόστους ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στην Ελλάδα το κόστος ενοικίασης του σταδίου για τη συναυλία εκτιμήθηκε περίπου στις 75.000 ευρώ, ενώ στην Τουρκία το αντίστοιχο κόστος φτάνει περίπου τις 600.000 ευρώ. Επιπλέον, στην Τουρκία αναφέρθηκαν και πρόσθετες τελωνειακές επιβαρύνσεις για τα φορτηγά που μεταφέρουν τον εξοπλισμό μεγάλων μουσικών παραγωγών.

Η Türkiye, επικαλούμενη απάντηση από την πλευρά του Metallica Club, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιπλέον ημερομηνίες περιοδείας για την Τουρκία. Παράλληλα, ο Γελντάν φέρεται να εξήγησε πως το πρόβλημα δεν ήταν η ζήτηση ή το εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά τα logistics: τα φορτηγά της παραγωγής δεν μπορούσαν να φτάσουν εγκαίρως από την Ελλάδα στην Τουρκία ώστε να στηθεί συναυλία αντίστοιχης κλίμακας.

Έτσι, η στάση των Hammett και Trujillo στην Ιεράπολη απέκτησε έναν παράδοξο συμβολισμό για τους Τούρκους θαυμαστές: οι Metallica δεν έδωσαν συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα μέλη τους πέρασαν από την Τουρκία, έστω και για μια ιδιωτική επίσκεψη, λίγες ημέρες μετά το sold out ελληνικό ραντεβού.