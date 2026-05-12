Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με νέα επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι ευτυχισμένοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά το νέο της εγκυμοσύνης προκαλεί στον Πέτρο ανάμεικτα συναισθήματα. Η Αλίκη ζητά από τη μητέρα της να μεσολαβήσει στον Χατζημήτρο, προκειμένου να αφήσει τον Πέτρο ήσυχο, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους της. Η Κυβέλη μεταφέρει το αίτημα, όμως ο Χατζημήτρος δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα. Ο Χρόνης, από την άλλη, είναι αποφασισμένος να στείλει στον Εισαγγελέα τα στοιχεία που καταδικάζουν τον Χατζημήτρο για τη φωτιά, πράγμα που εξοργίζει, αλλά και τρομάζει τον Χατζημήτρο. Η Σουμέλα προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη απέναντι στον γιο της και του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο. Η Σοφία αποκτά το 20% του ξενοδοχείου από την Κυβέλη, φέρνοντας νέα δεδομένα, ενώ ο Αλέξανδρος επιστρέφει δυναμικά και διεκδικεί θέση στο Grand Hotel, προσπαθώντας να αποδείξει ότι έχει αλλάξει. Η Μελίνα παρασύρεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη, κρυφή σχέση με τον Μάρκο και, όταν ο Χατζημήτρος επιστρέφει απροειδοποίητα, οι δυο τους παίζουν με τη φωτιά, ρισκάροντας τα πάντα. Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την Αλίκη – ακόμη και αν το παιδί δεν είναι δικό του – όταν μια ακόμη αλήθεια έρχεται να φωτίσει τα πάντα…

Ο Πέτρος μαθαίνει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της Αλίκης

