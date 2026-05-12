Μία έμμεση απάντηση έδωσε η Klavdia σε όσους κατέκριναν την επιλογή της να στηρίξει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision και όχι την Ελλάδα.

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision προκάλεσε έντονη αίσθηση όταν, σε ερώτηση για τα αγαπημένα της τραγούδια για το 2026, επέλεξε να αγνοήσει τον Akylas και την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, στρέφοντας όλη την προσοχή της στην Κύπρο και τη Δανία.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις της, η Klavdia θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους στηρίζοντας τον Akyla. Πιο αναλυτικά, δημοσίευσε στα Instagram Stories απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξής της στο Eurovisionfun, που είχε δοθεί στις 13 Μαρτίου. Σε αυτήν, η τραγουδίστρια μιλούσε με θετικά λόγια για το Akyla και το τραγούδι Ferto, το οποίο όπως είπε ταιριάζει πολύ για τον διαγωνισμό της Eurovision.

Σε δεύτερο story, η Klavdia δημοσίευσε φωτογραφία του Akyla, σημειώνοντας: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή. Φέρτε το! Δεν μπορώ να περιμένω».