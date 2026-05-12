Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εντυπωσιακού σεναρίου που αφορά την επόμενη ημέρα της Σεβίλλης, με ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για εμπλοκή του σε διαδικασία εξαγοράς του συλλόγου.

Ο 40χρονος πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας φέρεται να ηγείται επενδυτικής ομάδας που εξετάζει την απόκτηση της Σεβίλλης, με το συνολικό deal να εκτιμάται κοντά στα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των «AS» και «COPE», πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνάντηση στη Σεβίλλη, όπου ο Ράμος είχε επαφές με βασικούς μετόχους και εκπροσώπους της διοίκησης, σε μια διαδικασία που διήρκεσε πάνω από οκτώ ώρες και θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι το ενδεχόμενο διπλού ρόλου για τον Ισπανό θρύλο, καθώς δεν έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει ως ποδοσφαιριστής, ενώ παράλληλα να εμπλακεί διοικητικά στον σύλλογο.

Σε ορισμένα σενάρια που κυκλοφορούν, δεν αποκλείεται ακόμη και ένας συνδυαστικός ρόλος εντός και εκτός γηπέδου, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θα ενίσχυε τον ιστορικό δεσμό του Ράμος με την ομάδα της Ανδαλουσίας.