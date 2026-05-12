Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο παρουσιάστηκε χθες από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, περιέγραψε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤΝEWS.

«Ουσιαστικά, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, να το πω με απλά λόγια, αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους τρόπους και τι κανόνες μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Έχει κατευθύνσεις και μεσοπρόθεσμους στόχους σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε με όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικής βιωσιμότητας, με ποιον οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο μπορεί να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες, διαπιστώνοντας όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα για την τουριστική ανάπτυξη»

Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ τόνισε ότι το χωροταξικό βάζει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών υποδομών, προστατεύει τις περιοχές που έχουν αυξημένες πιέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον δείκτη «κλίνες ανά στρέμμα» στις αρτιότητες, όπως αυτές διαμορφώνονται, προκειμένου να προστατευτούν οι περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη μεγάλο κορεσμό.

«Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από εδώ και πέρα στη χώρα μας η ελάχιστη αρτιότητα για να χτίσει κάποιος μια τουριστική υποδομή αυξάνεται από τα 4 στρέμματα που ήταν σήμερα στα 8 στρέμματα» εξήγησε, λέγοντας ότι για 18 δημοτικές κοινότητες σε όλη τη χώρα, με αυξημένο κορεσμό η αρτιότητα επεκτείνεται σε 16 στρέμματα, στα οποία μπορεί να χτιστεί ξενοδοχείο μέχρι 100 κλίνες.

Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν μόνο σε τουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία και τουριστικές κατοικίες. Για τις κατοικίες είπε ότι τέλος Ιουνίου ολοκληρώνονται για όλη τη χώρα τα ειδικά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια και θα παραληφθούν από την Αρχή Σχεδιασμού, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού και θα βγουν σε διαβούλευση.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι «η χώρα χρειάζεται έναν σχεδιασμό γιατί οι πιέσεις πλέον στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον είναι πάρα πολύ έντονες, ιδιαίτερα για την εκτός σχεδίου δόμηση. Μπορεί να υπάρχουν στην αρχή κάποιες δυσκολίες και κάποια δυσφορία των τοπικών κοινωνιών, η κυβέρνηση όμως, είναι αποφασισμένη να βάλει μία τάξη στο χώρο να βάλει κανόνες υπέρ του περιβάλλοντος υπέρ της προστασίας του τοπίου και του αγροτικού χώρου.

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στη νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, σε απόσταση έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται κάθε δόμηση.

«Επιλέξαμε επίτηδες την έννοια της ακτογραμμής για να είναι η πληροφορία δημόσια και διαφανής. Μπορεί ο κάθε ένας από το κινητό του να πάει στο σημείο το οποίο τον ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και μέσα από τη Γεωπύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να δει την ακτογραμμή. Από εκεί λοιπόν μπορεί από το κινητό του να μετρήσει τα 25 μέτρα και να διαπιστώσει μέχρι που μπορεί να υπάρχει δόμηση», εξήγησε ο ΓΓ και πρόσθεσε: « ‘Αρα στη Γεωπύλη του Υπουργείου υπάρχει η ακτογραμμή της χώρας και από εκεί μετράμε τα 25 μέτρα όπου πλέον επιτρέπονται κατασκευές μόνο για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσα και κάποια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με κοινωφελή δραστηριότητα».

Ο κ. Μπακογιάννης μίλησε για τις πισίνες που υπάρχουν στα ξενοδοχεία και στις ανησυχίες για τη διαχείριση του νερού: «Το προϊόν το οποίο οι ξενοδόχοι μάς έχουν πει ότι πουλάει πάρα πολύ στη χώρα μας είναι δωμάτιο με πισίνα. Από τη στιγμή που αυτό το προϊόν πουλάει πάρα πολύ αποφάσισε το Υπουργείο ότι θα κάνει νομοθέτηση και το νερό το οποίο θα μπαίνει στις πισίνες θα είναι θαλασσινό. ‘Αρα ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τον υδάτινο πόρο αλλά θα χρησιμοποιούμε μέσα από μια ειδική διαδικασία μόνο το θαλασσινό νερό»

Τέλος, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθούν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία.