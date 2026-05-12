Μια οικογένεια έζησε στιγμές τρόμου, όταν μια βάρκα ξεκόλλησε από το πίσω μέρος ενός φορτηγού, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με δύναμη στο όχημά τους.

Η Ίνγκριντ Άχτερμπεργκ κατέγραψε τη στιγμή που η βάρκα, η οποία δεν ήταν σωστά ασφαλισμένη, χτύπησε το αυτοκίνητό της, ενώ ταξίδευε με την οικογένειά της οδικώς στην περιοχή Καριμπού της Βρετανικής Κολομβίας, την περασμένη εβδομάδα.

Στο βίντεο φαίνεται η πράσινη βάρκα να εκτοξεύεται στον αέρα πριν συγκρουστεί με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, οι κραυγές των οποίων ακούγονται.

Θραύσματα φαίνονται να εκτοξεύονται γύρω από το όχημα τη στιγμή της πρόσκρουσης, ενώ η οδηγός σταματά αμέσως στην άκρη του δρόμου.

«Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτά η κόρη της, με την Άχτερμπεργκ να προσπαθεί να την καθησυχάσει λέγοντας ότι όλα είναι καλά και προτρέποντας την οικογένεια να βγει από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο ιδιοκτήτης της βάρκας επέστρεψε στο σημείο λίγο μετά την ακινητοποίηση των οχημάτων.

A family were left traumatized after a runaway boat flipped off the rear of a truck and smashed into their vehicle. Ingrid Achterberg captured the moment the poorly secured vessel hit her car as she was driving with her family on a road trip in Cariboo, British Columbia, last week. Her footage shows the green boat careen into the air before colliding with the front of her car, causing those inside the vehicle to scream out. Pieces of debris can be seen flying across the front of the vehicle after it is hit, with Achterberg pulling into the side of the road immediately after.

Στον Καναδά, οι οδηγοί που μεταφέρουν μη ασφαλισμένα φορτία μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, εάν δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή στερέωσή τους.

Ο δήμος του Έντμοντον στην Αλμπέρτα σημειώνει ότι είναι συχνό φαινόμενο η μεταφορά φορτίων, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται σωστή ασφάλιση, με αποτέλεσμα αντικείμενα να πέφτουν στον δρόμο και να δημιουργούν κινδύνους για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Όπως αναφέρεται, η σωστή στερέωση με ιμάντες, μουσαμά ή δίχτυ φόρτωσης είναι μια απλή και οικονομική διαδικασία, που μπορεί να αποτρέψει σοβαρά ατυχήματα, σύμφωνα με την Daily Mail.