Σκηνές που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε έντονα φορτισμένα παιχνίδια σημειώθηκαν στην Πορτογαλία, όπου η αναμέτρηση της Oβαρένσε με την Ολιβεϊρένσε εκτροχιάστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε μαζική σύρραξη.

Η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα που λειτούργησε ως αφορμή για γενικευμένη σύγκρουση. Μέσα σε δευτερόλεπτα το παρκέ μετατράπηκε σε πεδίο άγριας συμπλοκής, με παίκτες των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε επεισόδια που διέκοψαν πλήρως τη ροή του αγώνα.

Οι διαιτητές, σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν τον έλεγχο, προχώρησαν σε πρωτοφανή αριθμό αποβολών, βγάζοντας εκτός συνολικά 11 παίκτες, πέντε από την Οβαρένσε και έξι από την Ολιβεϊρένσε, καθώς η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε αγωνιστικό πλαίσιο.

Το περιστατικό έχει ήδη περάσει το κατώφλι των αθλητικών αρχών, με την πορτογαλική εισαγγελία να έχει ανοίξει έρευνα για τα γεγονότα. Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για πιθανές βαριές ποινές, καθώς η έκταση της σύρραξης θεωρείται από τις πιο σοβαρές των τελευταίων ετών στο πορτογαλικό μπάσκετ.