Η Κόμο πανηγυρίζει μια ιστορική στιγμή, καθώς η νίκη της με 1-0 στη Βερόνα χάρη στο γκολ του Δουβίκα της εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που γεμίζει ενθουσιασμό το κλαμπ και τη διοίκηση, με τον προπονητή Φάμπρεγας να μιλά για συγκράτηση και συνεχή πρόοδο, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να απολαύσει τη στιγμή αλλά και να συνεχίσει την εξέλιξή της.

Αν και με βάση τα δεδομένα η Κόμο εξασφαλίζει προς το παρόν συμμετοχή στο Conference League, το πρόγραμμα και η βαθμολογική της θέση της επιτρέπουν να κοιτά ακόμη πιο ψηλά, με πιθανές ανακατατάξεις να ανοίγουν τον δρόμο ακόμη και για Europa League ή και το... Champions League. Στο φινάλε της σεζόν θα υποδεχθεί την Πάρμα, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αναμέτρηση στην Κρεμόνα.

Παράλληλα, υπάρχει και το σενάριο που συνδέεται με το Κύπελλο Ιταλίας: αν η Ίντερ κατακτήσει τον θεσμό, τότε ακόμη και η 6η θέση θα μπορούσε να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην Κόμο, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες της.

Η ευρωπαϊκή προοπτική, ωστόσο, φέρνει και πρακτικές προκλήσεις. Το γήπεδο της ομάδας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικά ως «το ομορφότερο του κόσμου», δεν πληροί ακόμη όλες τις προδιαγραφές της UEFA, καθώς διαθέτει μια εξέδρα με πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές. Ήδη υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης με αντικατάσταση των δομών αυτών από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η ιδιοκτησία του συλλόγου, η οικογένεια Hartono, διαθέτει ισχυρή οικονομική επιφάνεια και στηρίζει το πλάνο ανάπτυξης, όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει ο χρόνος. Ο δήμαρχος της πόλης τονίζει ότι η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή, καθώς η χωρητικότητα έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ γίνεται αναφορά και σε παραδείγματα όπως το γήπεδο της Mπόντο ως σημείο σύγκρισης, με στόχο ακόμη υψηλότερες προδιαγραφές.

Προς το παρόν, σε περίπτωση ευρωπαϊκών προκριματικών, η Κόμο θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Ρέτζιο Εμίλια ως έδρα. Σταδιακά όμως προγραμματίζονται παρεμβάσεις στο υπάρχον γήπεδο, όπως η διεύρυνση του αγωνιστικού χώρου και η αναβάθμιση των υποδομών για ομάδες, ΜΜΕ και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι οι κανονισμοί του Financial Fair Play. Η ομάδα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά τα τελευταία χρόνια, με ζημιές που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια μετά την άνοδο στη Serie A, όμως η UEFA αναγνωρίζει τη φυσιολογική αύξηση εσόδων μιας νεοφώτιστης ομάδας και αναμένεται συμφωνία προσαρμογής. Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξουν υπερβολές στις μεταγραφές και ότι θα τηρηθούν οι κανονισμοί για τη στελέχωση του ρόστερ.

Τέλος, ο δήμαρχος της πόλης υπογραμμίζει ότι η Κόμο δεν ανησυχεί για την τουριστική ή οργανωτική πίεση των ευρωπαϊκών αγώνων, καθώς η πόλη ήδη δέχεται τεράστιο αριθμό επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, ακόμη και μεγαλύτερο από αυτόν που προσελκύουν κορυφαία ευρωπαϊκά ντέρμπι.