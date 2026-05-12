Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη βρίσκονται στο επίκεντρο του 2ου Diversity In Cities Conference 2026, το οποίο πραγματοποιείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά». Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το Diversity Charter Greece, τον Δήμο Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., συγκεντρώνει εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς και ειδικούς, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων.

Κεντρική θέση στις εργασίες του συνεδρίου κατέχει ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η συμβολή της στη δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις. Μέσα από θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις, τίθενται στο τραπέζι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση πιο ανθρώπινων, προσβάσιμων και βιώσιμων αστικών περιβαλλόντων, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ φορέων και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Επί της ουσίας, το συνέδριο επιχειρεί να αναδείξει το γεγονός ότι η συμπερίληψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανθεκτικών και λειτουργικών πόλεων, ξεκινώντας από το επίπεδο της γειτονιάς και επεκτεινόμενη σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Μηλιώνης: «Η συμπερίληψη δεν είναι αφηρημένη αξία, αλλά καθημερινή πολιτική επιλογή»

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΝ (Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και επικεφαλής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, ανέδειξε τους άξονες της συμπερίληψης και τον ρόλο των πόλεων ως βασικών πεδίων εφαρμογής πολιτικών ισότητας. Όπως σημείωσε, «η σημερινή συνάντηση δεν είναι απλώς μια ακόμη θεσμική εκδήλωση. Είναι μια υπενθύμιση ότι οι πόλεις μας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας», επισημαίνοντας ότι «η ποιότητα μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πιο ευάλωτους πολίτες της».

Αναφερόμενος στη σημασία της διαφορετικότητας, υπογράμμισε πως «η γλώσσα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η κατανόηση της διαφορετικότητας — η ικανότητα να “μεταφράζουμε” τις ανάγκες του άλλου σε πολιτική πράξη, σε υπηρεσία, σε φροντίδα», δίνοντας έμφαση στη σύνδεση των αξιών με την εφαρμοσμένη πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι «είναι το πιο κοντινό επίπεδο εξουσίας στον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και το πιο ανθρώπινο», καθώς «εκεί όπου η πολιτική συναντά την καθημερινότητα» η συμπερίληψη μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη συνεργειών, σημειώνοντας ότι «η ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία, τους δήμους, τις περιφέρειες και την κοινωνία των πολιτών είναι πιο επιτακτική από ποτέ», ενώ ξεκαθάρισε ότι «οι πόλεις μας δεν πρέπει απλώς να αναπτύσσονται, πρέπει να ανθίζουν με τρόπο που να μην αφήνει κανέναν πίσω».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «η συμπερίληψη δεν είναι μια αφηρημένη αξία, αλλά μια καθημερινή επιλογή πολιτικής και στάσης ζωής», εκφράζοντας την προσδοκία το συνέδριο να οδηγήσει σε «ιδέες που θα μετατραπούν σε πράξη και πολιτικές που θα φτάσουν πραγματικά στη γειτονιά και στον πολίτη».

Κεραμέως: «Η ισότητα των ευκαιριών είναι προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης»

Στη σημασία της συμπερίληψης και της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία και στην κοινωνία αναφέρθηκε από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της: «Είναι μεγάλη μου χαρά να απευθύνομαι στο 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει μία κουλτούρα σεβασμού, ισότητας και συμπερίληψης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Χάρτας Διαφορετικότητας, επισήμανε ότι «η Χάρτα Διαφορετικότητας, που λειτουργεί στη χώρα μας από το 2019 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το Diversity Charter Greece, έχουν καταφέρει κάτι σπουδαίο: να ενώσουν επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες γύρω από μια κοινή αξία: την αποδοχή της διαφορετικότητας ως δύναμης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι «αποτελεί όχι μόνο θεσμό διοίκησης, αλλά κύτταρο κοινωνικής αλλαγής», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν η συμπερίληψη ξεκινά από τη γειτονιά, τότε μπορεί να αγκαλιάσει ολόκληρη την κοινωνία. Από τη θέση μου στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστεύω βαθιά ότι η ισότητα των ευκαιριών είναι ηθική υποχρέωση όλων μας, αλλά και προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης. Μια κοινωνία που ενισχύει τη συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, αναπηρία, προσανατολισμό ή πολιτισμική ταυτότητα, είναι μια κοινωνία πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που καλλιεργεί εργασιακά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς», εκφράζοντας τη στήριξή της σε δράσεις που «ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και μας φέρνουν πιο κοντά σε μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Ευθυμίου: «Η συμπερίληψη είναι θεμελιώδης αρχή της ανθρώπινης συνύπαρξης και όχι επιλογή»

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, εστίασε στον ρόλο της συμπερίληψης ως βασικής προϋπόθεσης κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Όπως είπε, «η συμπερίληψη δεν είναι επιλογή, αλλά θεμελιώδης αρχή της ανθρώπινης συνύπαρξης και προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική μας πρόοδο», δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει τις πολιτικές ισότητας και ένταξης.

Αναφερόμενη στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, σημείωσε ότι «οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δε μένει πίσω. Ότι κάθε φωνή ακούγεται, κάθε ταυτότητα αναγνωρίζεται και κάθε άνθρωπος έχει ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες», ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών ή ταυτότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις παρεμβάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση σε γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, παρουσιάζοντας σειρά στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης.

Στο σκέλος της γυναικείας απασχόλησης, αναφέρθηκε στην ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης και στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην επαγγελματική επανένταξη, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τόνισε τα μέτρα που διευκολύνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, ενώ για τα άτομα με αναπηρία υπογράμμισε την άρση θεσμικών εμποδίων και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων απασχόλησης. Έκανε επίσης μνεία σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και στην καθιέρωση εργαλείων ισότητας στους εργασιακούς χώρους, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος.

«Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο κοινωνική επιταγή. Είναι εργαλείο παραγωγικότητας, καινοτομίας και βιωσιμότητας» σημείωσε, προσθέτοντας πως «η διαφορετικότητα μάς ενώνει, η συμπερίληψη μάς δυναμώνει και η ισότητα μάς εξελίσσει». Κατέληξε δε, λέγοντας πως όλες αυτές οι δράσεις και οι μεταρρυθμίσεις αποδεικνύουν πως «η συμπερίληψη είναι πράγματι στο DNA μας».

Δούκας: «Η Αθήνα δεν ζητά από κανέναν να συνηθίσει στον αποκλεισμό, αλλά αλλάζει για να χωρά κάθε άνθρωπο»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση συμπεριληπτικών και ανθρώπινων πόλεων. «Οι πόλεις δεν είναι ουδέτεροι χώροι» και οι αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «επηρεάζουν άμεσα το ποιος συμμετέχει ισότιμα στην καθημερινή ζωή της πόλης και ποιος παραμένει στο περιθώριο» όπως ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα της συμπερίληψης.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων, τόνισε πως «η συμπερίληψη δεν είναι μήνυμα, είναι πολιτική και πράξη», παρουσιάζοντας μια σειρά από δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα, την εξοικείωση με την αναπηρία και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής σε επίπεδο γειτονιάς. Ειδική αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες για την εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία, καθώς και στη λειτουργία του προγράμματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», μέσω του οποίου εκπαιδεύεται το προσωπικό του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων μέσω του Job Center του Δήμου Αθηναίων, αλλά και τη συμβολή δομών όπως το ACCMR στη διασύνδεση μεταναστών και προσφύγων με την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις πολιτικές ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, σημειώνοντας τη δημιουργία και ενίσχυση δομών υποστήριξης, καθώς και το νέο Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, που επεκτείνεται και σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ουσιοεξαρτήσεων.

Κλείνοντας, ανέδειξε τον συνολικό προσανατολισμό της δημοτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι «η Αθήνα που θέλουμε είναι μια πόλη ανοιχτή, ασφαλής και ανθρώπινη. Αυτή είναι η πόλη που δεν ζητά από κανέναν να “συνηθίσει” στον αποκλεισμό, αλλά αλλάζει η ίδια ώστε να χωρά κάθε άνθρωπο, κάθε ταυτότητα και κάθε ανάγκη. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της συμπερίληψης».

Καφαντάρης: «Οι πόλεις του μέλλοντος θα αξιολογούνται από το πόσο ανθρώπινες είναι»

Ο γενικός δραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτριος Καφαντάρης, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών συμπερίληψης. «Το μήνυμα του φετινού συνεδρίου: “Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά” δεν αποτελεί απλώς έναν εύστοχο τίτλο. Αποτελεί μια βαθιά πολιτική, κοινωνική και αυτοδιοικητική παραδοχή», όπως είπε, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές ξεκινούν από το τοπικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στον ρόλο των Δήμων, σημείωσε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη» και το επίπεδο όπου «ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως αριθμός ή στατιστικό στοιχείο, αλλά ως πρόσωπο με ανάγκες, δικαιώματα και προσδοκίες». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι Δήμοι, από την κοινωνική ανισότητα και τη γήρανση του πληθυσμού έως τη μετανάστευση, την αναπηρία και την ψυχική υγεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέες πολιτικές και συνεργασίες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «η συμπερίληψη δεν μπορεί να είναι μια αποσπασματική πολιτική. Πρέπει να διαπερνά ολόκληρη τη λειτουργία της πόλης», από τον σχεδιασμό των υποδομών έως την πρόσβαση σε υπηρεσίες, πολιτισμό, εργασία και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, τόνισε ότι «οι πόλεις του μέλλοντος δεν θα αξιολογούνται μόνο από τις υποδομές τους ή τους οικονομικούς δείκτες τους. Θα αξιολογούνται από το πόσο ανθρώπινες είναι», συνδέοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή.

Αναφερόμενος στη Χάρτα Διαφορετικότητας, επισήμανε τη σημασία της υιοθέτησής της από τους Δήμους, υπογραμμίζοντας ότι «η υπογραφή της δεν είναι μια τυπική διαδικασία δημοσίων σχέσεων, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση ευθύνης απέναντι στις τοπικές κοινωνίες». Η ποιότητα μιας πόλης, όπως είπε, κρίνεται από το «πόσο χώρο δίνει σε κάθε άνθρωπο να ζει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες. Κι αυτή η προσπάθεια ξεκινά πράγματι από τη γειτονιά».

Μαρινάκης: «Οι πόλεις του αύριο έχουν ανάγκη από σχέδιο, συνεργασίες και ανθρωπιά»

Τέλος, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. και επίκουρος καθηγητής του ΕΜΠ, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρθηκε στη σημασία της κοινωνικής διάστασης της αστικής ανάπτυξης και στον ρόλο των συνεργειών στην οικοδόμηση συμπεριληπτικών πόλεων. Όπως τόνισε, «η Αναπτυξιακή Αθήνας συμμετέχει στη διοργάνωση ενός συνεδρίου που φέρνει στο τραπέζι μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων», υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεματικού άξονα «Humanizing Life». Αναφερόμενος στον χαρακτήρα των πόλεων, σημείωσε ότι «οι πόλεις δεν είναι μόνο υποδομές, τεχνολογία και ανάπτυξη. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί τους και η καθημερινότητά τους», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη κάθε πολίτης να «αισθάνεται ασφαλής, ορατός και ισότιμος μέσα στην πόλη του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., επισημαίνοντας ότι δεν περιορίζεται στην υλοποίηση έργων, αλλά συμβάλλει ενεργά «στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής». Παράλληλα, παρουσίασε ενδεικτικές δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτές επιχειρείται να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο η έννοια της συμπερίληψης, από την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων έως την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της πόλης.

Όπως επισήμανε, «μια πραγματικά σύγχρονη πόλη είναι εκείνη που δημιουργεί χώρο για όλους», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών και επιστημονικής κοινότητας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «οι πόλεις του αύριο έχουν ανάγκη από σχέδιο, συνεργασίες, τεχνολογία, αλλά και ανθρωπιά», ορίζοντας αυτό ως το πραγματικό περιεχόμενο του «Humanizing Life».