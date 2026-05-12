Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, το 2nd Diversity In Cities Conference 2026 με τίτλο «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά», το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Diversity Charter Greece, τον Δήμο Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.

Το Συνέδριο αποτέλεσε έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη στις πόλεις, με έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διαμόρφωση πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στόχος της διοργάνωσης ήταν να αναδειχθεί η ανάγκη για πιο ανθρώπινες, προσβάσιμες και βιώσιμες πόλεις, μέσα από συνεργασίες και σύγχρονες πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν θεσμικοί χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΑΝ και Επικεφαλής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη θεσμική εκδήλωση, αλλά μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι οι πόλεις μας αντανακλούν τις αξίες και το επίπεδο συνοχής της κοινωνίας μας. Η ποιότητα μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους πολίτες της και ακριβώς εκεί συναντώνται η συμπερίληψη με την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είχε επισημάνει ο Ουμπέρτο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η “μετάφραση”. Στη σύγχρονη πόλη, αυτή η “μετάφραση” σημαίνει κατανόηση της διαφορετικότητας και μετατροπή των αναγκών κάθε πολίτη σε ουσιαστικές πολιτικές, προσβάσιμες υπηρεσίες και έμπρακτη φροντίδα».

Εν συνεχεία, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε: «Η συμπερίληψη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Ξεκινά από τη γειτονιά, από τον δρόμο, από το σχολείο, από την υπηρεσία του δήμου, από την καθημερινή επαφή του πολίτη με την πόλη του. Μια σύγχρονη πόλη δεν κρίνεται μόνο από τις υποδομές ή την ανάπτυξή της, αλλά από το αν κάθε άνθρωπος μπορεί να κινείται, να εργάζεται, να συμμετέχει και να αισθάνεται ασφαλής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί βρίσκεται πιο κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη και μπορεί να κάνει τις πολιτικές ισότητας πράξη. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το Σήμα Διαφορετικότητας και κάθε προσπάθεια που κάνει τις πόλεις πιο προσβάσιμες, πιο δίκαιες και πιο ανθρώπινες. Συγχαίρω το ΚΕΑΝ, το Diversity Charter Greece και τον Πρόεδρό τους, Σταύρο Μηλιώνη, για τη διοργάνωση του 2nd Diversity in Cities Conference 2026», ενώ η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι «Η σημερινή πρωτοβουλία δείχνει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί όχι μόνο θεσμό διοίκησης, αλλά κύτταρο κοινωνικής αλλαγής. Γιατί όταν η συμπερίληψη ξεκινά από τη γειτονιά, τότε μπορεί να αγκαλιάσει ολόκληρη την κοινωνία. Από τη θέση μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστεύω βαθιά ότι η ισότητα των ευκαιριών είναι ηθική υποχρέωση όλων μας, αλλά και προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης» και κλείνοντας από την πλευρά της κυβέρνησης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, επισήμανε ότι «Για εμένα, η αυτοδιοίκηση είναι μια βαθιά βιωματική σχέση και όχι μια θεωρητική έννοια. Ως Υφυπουργός, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ουσιαστική συμμετοχή όλων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Με την ανεργία πλέον κάτω από το 8%, στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας γυναικών, νέων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και στους θεσμούς λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, απέναντι στις δημογραφικές προκλήσεις, χτίζουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα για τις επόμενες γενιές, ενισχύοντας το ΤΕΚΑ και προωθώντας νέες παρεμβάσεις για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περισσότερα κίνητρα και ευελιξία για εργαζόμενους και επιχειρήσεις».

Από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας -μεταξύ άλλων- ανέφερε: «Για εμάς στον Δήμο Αθηναίων, η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα, αλλά σταθερή πολιτική και καθημερινή πράξη. Με δράσεις ευαισθητοποίησης σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, δημόσιες καμπάνιες όπως το μήνυμα “Η ράμπα είναι για όλους”, αλλά και πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία, εργαζόμαστε για μια πόλη πραγματικά ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εργασιακή συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, μέσα από δράσεις απασχόλησης, Ημέρες Καριέρας και το πιλοτικό πρόγραμμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», με το οποίο εκπαιδεύουμε το προσωπικό του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία στις δημοτικές υπηρεσίες».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης επικεντρώθηκε στο μήνυμα του φετινού συνεδρίου: «Ως ΚΕΔΕ πιστεύουμε ότι η κοινωνική συνοχή, η ισότητα ευκαιριών και η ενεργή συμμετοχή όλων αποτελούν προϋποθέσεις για βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις. Η ενίσχυση της Χάρτας Διαφορετικότητας στους Δήμους της χώρας είναι μια ουσιαστική δέσμευση για πιο ανοιχτές, προσβάσιμες και συμπεριληπτικές τοπικές κοινωνίες».

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. και Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, σημείωσε ότι «Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων δεν περιορίζεται μόνο στην υλοποίηση έργων, αλλά συμβάλλει ενεργά, υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Μέσα από κοινωνικά προγράμματα, ευρωπαϊκές δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις, δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη συμπερίληψη, προωθώντας την κοινωνική φροντίδα, την προσβασιμότητα, το δικαίωμα στην εργασία και τη συμμετοχή όλων στη ζωή της πόλης. Για εμάς, μια πραγματικά σύγχρονη πόλη είναι μια πόλη που δημιουργεί χώρο για όλους».

Ολοκληρώνοντας τους χαιρετισμούς του Συνεδρίου ο Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ανέφερε ότι «Οι πόλεις του μέλλοντος δεν αρκεί να είναι έξυπνες, πράσινες ή ψηφιακές. Πρέπει να είναι δημοκρατικές, ανοικτές, προσβάσιμες, ασφαλείς και ανθρώπινες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτελέσματα των εργασιών του Συνεδρίου, με την πρόθεση μεταφοράς της γνώσης που αναμένεται να αποκτηθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης δράσεων, για τη διασφάλιση δημοκρατικών, ανθεκτικών και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιπεριφερειάρχες και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, παρουσία υπουργού, προχώρησαν στην υπογραφή και επαναβεβαίωση της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.

Το 1ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Οι πόλεις παίρνουν θέση: Η τοπική αυτοδιοίκηση ως μοχλός συμπερίληψης», εστίασε στον καθοριστικό ρόλο των δήμων και στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ισότητας σε τοπικό επίπεδο. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Πρόεδρος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα, η οποία έδωσε τον ρυθμό και τη θεματική συνοχή της συζήτησης. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος, ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος, ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Γ. Δρίκος, ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας και ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, οι οποίοι ανέπτυξαν τις εμπειρίες και τις προσεγγίσεις των δήμων τους γύρω από ζητήματα κοινωνικής συνοχής, ένταξης και τοπικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές, αλλά και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Το 2ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Ενδυνάμωση γυναικών στην πόλη: Ασφάλεια, συμμετοχή και ορατότητα», έδωσε έμφαση στις πολιτικές ισότητας, στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον δημόσιο χώρο και στις προκλήσεις που παραμένουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον συντονισμό ανέλαβε η δημοσιογράφος Ελεωνόρα Ορφανίδου, από την εκπομπή «Ντάμες Σπαθί» του Αθήνα 9.84, η οποία έθεσαν το πλαίσιο μιας ζωντανής και ουσιαστικής συζήτησης γύρω από ζητήματα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Στο πάνελ συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γεωργία Μηλάκη, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δολιανίτης, η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων & Παιδικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Μαρία Στρατηγάκη, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλλιθέας Αθηνά Εξάρχου, καθώς και η κοινωνική επιστήμονας Δανάη Δελαπόρτα. Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν την ανάγκη για πιο συμπεριληπτικές πολιτικές, την ενίσχυση της ασφάλειας των γυναικών στον αστικό ιστό και τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας στην πράξη.

Μια «one to one» συζήτηση με τίτλο «Inclusion Drops | Δήμοι σε δράση: καλές πρακτικές συμπερίληψης σε 10’», η οποία επικεντρώθηκε σε πρακτικές συμπερίληψης που εφαρμόζονται σε επίπεδο δήμων και σε στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο πάνελ του συνεδρίου. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Επιστημονική Υπεύθυνη του Job Center του Δήμου Αθηναίων Ελισάβετ Γεωργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς. Μέσα από τη σύντομη αλλά στοχευμένη παρέμβασή τους αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και εργαλεία που αξιοποιούν οι δήμοι για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Το 3ο πάνελ του συνεδρίου είχε με θέμα «Τοπική δράση για ίσες ευκαιρίες: Προγράμματα υποστήριξης και ένταξης ανάπηρων ατόμων», ανέδειξε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Τον συντονισμό είχε ο Διευθυντής του Newsbeast, Βίκτωρας Μοντζέλλι, ο οποίος πλαισίωσε τη συζήτηση με έμφαση στις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις της τοπικής διακυβέρνησης. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, η Αντιδήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας Ειρήνη Κεμερλή, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Ελίνα Αλεξίου και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων Έλενα Μαντζαβίνου, οι οποίοι παρουσίασαν δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής.

Το 4ο πάνελ με τίτλο «Συμπερίληψη και φροντίδα: Υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης» επικεντρώθηκε στις κοινωνικές πολιτικές πρόνοιας και στην ενίσχυση των δομών υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τον συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος υγείας Έλενα Μπρέγιαννη από τον Αθήνα 9.84. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Κώστας Μηνόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Γιώργος Στιβαχτής και ο Αντιδήμαρχος Καλλιθέας Νικόλαος Γιατράς, οι οποίοι ανέλυσαν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και της ψυχικής υγείας.

Το 5ο πάνελ με τίτλο «Ανάπτυξη με Συμπερίληψη: Έργα, εργαλεία και συνεργασίες» επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές πολιτικές και στη συνεργασία φορέων για την προώθηση βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ελισσαίος Σαρμάς, ο Πρόεδρος της ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. ΑΟΤΑ Ηλίας Μουσταΐρας και ο Πρόεδρος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Βασίλειος Μπόκος, παρουσιάζοντας έργα και συνεργατικά σχήματα που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη με όρους ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Το 6ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Γυναίκες στην ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης», ανέδειξε τον ρόλο και τη συμβολή των γυναικών δημάρχων στη σύγχρονη διοίκηση των πόλεων και στη διαμόρφωση πολιτικών με έμφαση στη συμπερίληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τον συντονισμό έκανε ο Δημήτρης Κόλλιας, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο μιας συζήτησης γύρω από την ηγεσία, την πράσινη μετάβαση και τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στο μέλλον των πόλεων. Στο πάνελ συμμετείχαν η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, η Δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου και η Δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαιχόσογλου, οι οποίες παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από τη διοίκηση των δήμων τους, εστιάζοντας στις προκλήσεις της ηγεσίας και στη σημασία της γυναικείας παρουσίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αθήνα 9.84, το Newsbeast, το Mad Radio 106.2, το Mad TV και το Diversitynews.eu.

Το 2nd Diversity In Cities Conference 2026 «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά» επιβεβαίωσε τον ρόλο των πόλεων ως βασικών πυρήνων κοινωνικής αλλαγής και ανέδειξε ότι η συμπερίληψη ξεκινά από τη γειτονιά, αποτελώντας θεμέλιο για πιο ανθρώπινες και ανθεκτικές κοινωνίες.