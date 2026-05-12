Το Ισραήλ έχει αποστείλει συστοιχίες πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με προσωπικό για τη λειτουργία τους, ώστε να ενισχυθεί η αεράμυνα της χώρας έναντι ιρανικών επιθέσεων, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Οι συστοιχίες, που περιλαμβάνουν ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων, στάλθηκαν στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ, με στόχο να αναχαιτίζουν πυραύλους και drones που εκτοξεύει το Ιράν, το οποίο έχει στοχοποιήσει τα ΗΑΕ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χάκαμπι, μιλώντας σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, εξήγησε ότι «το Ισραήλ μόλις έστειλε στα ΗΑΕ συστοιχίες Iron Dome και προσωπικό για να τα βοηθήσει να τις χειριστούν», προσθέτοντας ότι αυτό κατέστη δυνατό «επειδή υπάρχει μια εξαιρετική σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ, στη βάση των Συμφωνιών του Αβραάμ». Ισραηλινές και διεθνείς πηγές έχουν ήδη αναφέρει ότι το σύστημα αναπτύχθηκε στα ΗΑΕ στα πρώτα στάδια του πολέμου με το Ιράν και έχει χρησιμοποιηθεί για να αναχαιτίσει δεκάδες ιρανικούς πυραύλους εναντίον στόχων στο έδαφος των Εμιράτων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε την εντολή για την αποστολή συστοιχίας Iron Dome, μαζί με αναχαιτιστές και δεκάδες Ισραηλινούς στρατιώτες, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη συστοιχία Iron Dome μεταφέρεται και επιχειρεί σε έδαφος άλλης χώρας, με τα Εμιράτα να γίνονται ο πρώτος μη αμερικανικός χρήστης του συστήματος.

Παράλληλα, ο Χάκαμπι ρωτήθηκε για τις επιθέσεις Ισραηλινών εξτρεμιστών εναντίον χριστιανών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ αλλά και για βίαια περιστατικά με Εβραίους εποίκους κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Απαντώντας, δήλωσε πως «η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, δεν έχει σημασία ποιος την κάνει» και ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν «ντροπή για το Κράτος του Ισραήλ και τον ισραηλινό λαό» και πρέπει να καταδικάζονται.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής σημείωσε ότι πολλοί από όσους διαπράττουν βίαιες επιθέσεις στη Δυτική Όχθη –την οποία ανέφερε με τους βιβλικούς όρους «Ιουδαία και Σαμάρεια»– μπορεί να μην κατοικούν καν εκεί, υπονοώντας πως ορισμένοι προέρχονται από άλλες περιοχές του Ισραήλ. Παρά τις μεμονωμένες αποδοκιμασίες από το ακροατήριο, η θέση του ότι κάθε τρομοκρατική ή βίαιη πράξη, ανεξαρτήτως δράστη, πρέπει να τιμωρείται, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα.