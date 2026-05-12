Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα είναι ξανά υποψήφιος, διαψεύδοντας παράλληλα τις φήμες περί σοβαρού θέματος υγείας.

Η «βασίλισσα» είχε ανακοινώσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το απόγευμα της Τρίτης (12/5) και τα σενάρια για το τι θα ειπωθεί ήταν πολλά, με τον Πέρεθ τελικά να προκηρύσσει εκλογές και να κάνει σαφές πως θα είναι και πάλι υποψήφιος.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της Ρεάλ…

«Έχω ζητήσει από την εκλογική επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για την προκήρυξη εκλογών για το διοικητικό συμβούλιο, για το οποίο εμείς, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, θα θέσουμε υποψηφιότητα.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει μόνο ένας ιδιοκτήτης. Είναι τα χιλιάδες μέλη που αποτελούν τον σύλλογο.

Πήρα αυτή την απόφαση επειδή έχει δημιουργηθεί μια παράλογη κατάσταση, η οποία προκλήθηκε από εκστρατείες εναντίον των συμφερόντων της Ρεάλ Μαδρίτης και εναντίον μου. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, αλλά στον αθλητισμό, δεν κερδίζεις πάντα. Εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να μου επιτεθούν προσωπικά. Λένε: «Πού είναι ο Φλορεντίνο;». Συνήθως δεν μιλάω.

Κάποιοι έχουν πει ακόμη και ότι έχω καρκίνο σε τελικό στάδιο…

Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ενημερώσω όσους ανησυχούν για μένα ότι είμαι ακόμα πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου και ότι η υγεία μου είναι άψογη.

Δεν θα μπορούσα να είμαι και στα δύο μέρη αν η υγεία μου δεν ήταν τέλεια. Αν είχα καρκίνο, όπως έχει ειπωθεί, θα έπρεπε να πάω σε κέντρο για τον καρκίνο. Αν είχα, δεν θα ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο;

Συμμερίζομαι την απογοήτευση, γιατί φέτος δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω ότι με εμένα ως πρόεδρο, έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων 7 Champions League στο ποδόσφαιρο.

Θέλω να μιλήσω σε αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτή την καμπάνια, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία. Εγώ, θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έθεσα υποψηφιότητα, ώστε τα μέλη να μπορούν να βγουν μπροστά. Οι δημοσιογράφοι νομίζουν ότι λένε ένα πράγμα και ο κόσμος τους πιστεύει. Ο κόσμος πιστεύει εμένα.

Μερικοί δημοσιογράφοι νομίζουν ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές του συλλόγου επειδή είναι τόσο σημαντικοί.

Εδώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο είμαι εγώ εδώ τα μέλη είναι οι κυρίαρχοι. Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, ας θέσει υποψηφιότητα. Αλλά μην λέτε πίσω από την πλάτη μου ότι φαίνομαι κουρασμένος. Αυτό συμβαίνει επειδή δουλεύω τόσο σκληρά. Πρέπει να το σταματήσω αυτό.

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στα Μέσα ενημέρωσης που έχουν αναλάβει την εξουσία. Λιγότερο από δύο χρόνια πριν κέρδισα ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League, και τώρα λένε ότι η Ρεάλ είναι κατεστραμμένη και σε χάος… Μα πώς γίνεται να είναι χάος;

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το ισχυρότερο και πιο πολύτιμο εμπορικά αθλητικό brand στον κόσμο, ο σύλλογος με την καλύτερη φήμη στον κόσμο.

Γιατί οι δημοσιογράφοι θέλουν να επιτεθούν στον πιο διάσημο, πιο πολυνίκη τον σύλλογο με τους περισσότερους ακόλουθους και το πιο ακριβό ρόστερ στον κόσμο;

Έφτασα να λέω ότι ντρέπομαι να λέω ότι έχω εκλεγεί ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία. Αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για πρόεδρος, ας είναι υποψήφιοι.

Έχουμε κερδίσει 66 τίτλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και κανείς στον κόσμο δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δεν φεύγω. Θα είμαι το τελευταίο μέλος που θα φύγει.

Τα μέλη είναι οι ιδιοκτήτες της Ρεάλ Μαδρίτης και αν κάποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα για εκλογές, δεν πρέπει απλώς να απειλήσει, πρέπει να θέσει υποψηφιότητα.

Θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις,, όπως έκανα εγώ το 2000, για περίπου 170 εκατομμύρια πεσέτες, ώστε παίκτες όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Μπόντο Ίλγκνερ να μπορούν να πάρουν τους μισθούς τους.

Θέλω να βάλω τέλος σε αυτό το αντι-μαδριλένικο αίσθημα που έχει επικρατήσει. Θα προκηρύξουμε εκλογές και πρέπει να το κάνω αυτό για να υπερασπιστώ τα μέλη. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταλάβουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρόλο που την έχουμε κάνει τον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο.

Προεδρεύω μιας πολύ σημαντικής εταιρείας στον κόσμο, μιας εταιρείας που αποφέρει εκατομμύρια έσοδα και απασχολεί 170.000 άτομα. Μπορεί να έχω κουραστεί να ταξιδεύω, αλλά όχι από το ποδόσφαιρο.

Αν θέλουν να φύγω, θα φύγω όταν έρθει κάποιος και με νικήσει στις εκλογές. Πάντα θα είμαι υποψήφιος. Φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι που γράφουν τέτοια είναι οπαδοί της Ατλέτικο ή κάτι τέτοιο».

Για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής: ««Δεν θα μιλήσω ούτε για προπονητές ούτε για παίκτες. Θέτω υποψηφιότητα για να επιστρέψω την περιουσία στα μέλη-συνεταίρους του συλλόγου. Την αφαιρούν, όπως βλέπω καθημερινά, ορισμένοι δημοσιογράφοι που θέλουν να φύγω. Όχι μόνο δεν πρόκειται να φύγω, αλλά κατεβαίνω στις εκλογές γιατί θέλω η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσει να ανήκει στα μέλη της. Όταν κατέβηκα πριν από 26 χρόνια, έπρεπε να πληρώσω όσους δεν πληρώνονταν και να υπερασπιστώ την ίδια την υπόσταση του συλλόγου».

Για τα σενάρια περί επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο: «Δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το να διασφαλίσουμε ότι η Ρεάλ θα παραμείνει στα μέλη της. Θέλω να συζητήσω μαζί τους, να κατέβουν στις εκλογές και να μου πουν τι έχουν κάνει στη ζωή τους για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να τελειώσω με μια παράλογη εκστρατεία εναντίον του συλλόγου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο ένδοξη Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία. Έχω αναδειχθεί ως ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου και όλων των συλλόγων. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όχι για μένα προσωπικά, αλλά για τον θεσμό. Όμως σήμερα δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσω».