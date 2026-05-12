Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των 39 κτηνοτρόφων στις Σέρρες.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο One TV, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση των κτηνοτρόφων είναι «πανομοιότυπη», ως προς τη φύση του λάθους, με την υπόθεση του Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδώσει σε «λάθος του λογιστή» τη μη δήλωση τραπεζικών λογαριασμών του στο εξωτερικό στο Πόθεν Έσχες του, ενώ στην περίπτωση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες –που φέρονται να έχασαν προθεσμία λόγω σφάλματος του λογιστή τους– το ΠΑΣΟΚ ζητά προανακριτική και κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες. «Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: “συγγνώμη λάθος”, στην άλλη: “να πάνε φυλακή” … έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, αναπαράγοντας το επιχείρημα και στα social media.

Ο υπουργός Υγείας συνέδεσε ευθέως τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την προσωπική υπόθεση του προέδρου του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόζονται «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όταν πρόκειται για λάθη λογιστών, είτε αφορούν απλούς κτηνοτρόφους, είτε τον αρχηγό ενός κόμματος. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εξηγήσει σε παλαιότερη επιστολή του προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες ότι η παράλειψη τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό οφειλόταν σε λάθος του λογιστή και ότι τα στοιχεία έχουν ήδη συμπληρωθεί, θέση την οποία επικαλείται τώρα ο κ. Γεωργιάδης για να στηρίξει την κατηγορία περί «υποκρισίας».