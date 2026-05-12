Με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιστημόνων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα διεξαχθεί στο νησί της Τήνου το Διεθνές Συνέδριο «Τόπος και Δήμος: Μια Κριτική Προσέγγιση των Πολιτικών Τοπικής Επικοινωνίας», το διήμερο 20 και 21 Μαΐου 2026. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Haute Ecole Galilée-IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales) του Βελγίου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Πάντειου Πανεπιστημίου ειδική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον διάσημο Γάλλο φιλόσοφο Pascal Chabot, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα Laurence Auer και η Πρύτανης του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, Χριστίνα Κουλούρη. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τις διεθνείς προοπτικές της τοπικότητας σε θεσμικό, πολιτιστικό και επικοινωνιακό επίπεδο, με τη συμμετοχή διαπρεπών δημοσιογράφων διεθνών ΜΜΕ, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργάνων.

Η εκδήλωση της Αθήνας, όπως και οι εργασίες της πρώτης μέρας του συνεδρίου, την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο της Χώρας της Τήνου, θα πραγματοποιηθούν στη γαλλική γλώσσα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη στήριξη της γαλλοφωνίας. Οι εργασίες της Πέμπτης 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της Τήνου και θα είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ θα ακολουθήσει workshop με τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων του νησιού.

Στόχος των εργασιών του συνεδρίου είναι να επιχειρήσει μια επιστημονική προσέγγιση στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, εξετάζοντας νέους τρόπους παρέμβασης, επικοινωνίας και διαμόρφωσης της δημόσιας ζωής, πάντα υπό το πρίσμα της τοπικότητας. Μέσα από τα πάνελ του συνεδρίου, θα αναπτυχθούν θεματικές που αφορούν στη σχέση των δημοκρατικών θεσμών και του δημόσιου χώρου με την έννοια της τοπικότητας, τη δημιουργία των εδαφικών ταυτοτήτων, τις αναπαραστάσεις των χωρικών οντοτήτων από τα ΜΜΕ, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας των τοπικών κοινωνικών στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ. ⁠Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://shorturl.at/1jBUn.