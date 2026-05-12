Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στον Λυκαβηττό, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση. Οι άνδρες της υπηρεσίας πραγματοποίησαν επέμβαση στον πέμπτο όροφο και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Κατά πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος αναγκάστηκε να διαφύγει πηδώντας σε παρακείμενο χώρο προκειμένου να σωθεί. Από την προσπάθειά του τραυματίστηκε στα άκρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.