Υπερψηφίστηκε χθες στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η γνωμοδότηση προς την Επιτροπή CULT για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2028-2034, με 41 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 11 αποχές.
Ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, ως σκιώδης εισηγητής και έπειτα από διαβουλεύσεις με φορείς νεολαίας, εκπαιδευτικές οργανώσεις και συνδικάτα, κατέθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, «πάνω από 100 τροπολογίες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία».
Το τελικό κείμενο επαναφέρει την ισορροπία του Erasmus+, δίνοντας έμφαση στην ολιστική εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, την κριτική σκέψη και τη δημοκρατική συμμετοχή, αντί για μια στενή προσέγγιση προσανατολισμένη αποκλειστικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ανταγωνιστικότητας.
Όπως αναφέρει ο κ. Αρβανίτης, «μεταξύ των βασικών σημείων που ενισχύθηκαν μέσω των τροπολογιών το, περιλαμβάνονται:
- η διατήρηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Erasmus+, με σαφή αντίθεση στη μετατροπή του σε εργαλείο εξυπηρέτησης αποκλειστικά της «Ένωσης Δεξιοτήτων» και των αναγκών της αγοράς·
- η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, με πρόβλεψη ώστε το 20% του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθύνεται στη στήριξη της συμμετοχής τους·
- η ανάγκη επαρκούς οικονομικής στήριξης των συμμετεχόντων, μέσω κάλυψης κόστους κινητικότητας, στέγασης και πρόσθετων αναγκών που συνδέονται με αναπηρία ή κοινωνικοοικονομικά εμπόδια·
- η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα
- η ενσωμάτωση εγγυήσεων για τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, των συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους, youth workers, εκπαιδευτές και εθελοντές·
- η διατήρηση του διαθεματικού χαρακτήρα του προγράμματος και της ισότιμης αναγνώρισης της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης».