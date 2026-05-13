Δολοφονημένη εντοπίστηκε δικαστικός στον Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με το Περού, σε μια περίοδο όπου στην περιοχή βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου δικαστών.

Ο φόνος αποτελεί «σοβαρή επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου στον Ισημερινό», στηλίτευσε ο θεσμός σε ανακοίνωσή του.

Η βία κάθε άλλο παρά αποκλιμακώνεται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρά την ολοένα πιο αυστηρή πολιτική του προέδρου Νομπόα, ο οποίος επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάφορες περιοχές της χώρας, που επέτρεψε την εφαρμογή απαγορεύσεων νυχτερινής κυκλοφορίας και την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους.

Η Λέιντι Πατσάρ, που είχε δεχτεί απειλές, δολοφονήθηκε τη Δευτέρα, ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της, σύμφωνα με την αστυνομία στη Ματσάλα, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η Ματσάλα είναι η πρωτεύουσα της παραθαλάσσιας επαρχίας Ελ Όρο, που σπαράσσεται από τη βία· η επαρχία γειτονεύει με το Περού, τη χώρα με τις μεγαλύτερες καλλιέργειας κόκας–του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης–στον κόσμο, πίσω μόνο από την Κολομβία.

Σταδιακά τα τελευταία χρόνια ο Ισημερινός μεταμορφώθηκε σε κέντρο επιχειρήσεων διαφόρων συμμοριών που, συνεργαζόμενες με διεθνή καρτέλ, επιδίδονται στην εξαγωγή κοκαΐνης από την Κολομβία και το Περού μέσω Ειρηνικού και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εκβιάσεις.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Νομπόα προσπαθεί να πατάξει την εγκληματικότητα αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2023 με την επιβολή ιδίως καταστάσεων εξαίρεσης, που όμως επικρίνονται από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος μετέτρεψε τον Ισημερινό, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη νότια Αμερική, στη χώρα που χαρακτηρίζεται η πιο βίαιη στην περιφέρεια: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών έφτασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους το 2025, σύμφωνα με το InSight Crime.