Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη από ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Από τους νεκρούς, οι πέντε σκοτώθηκαν στην πόλη Ναμπατία ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, όπως διευκρίνισαν οι λιβανικές αρχές.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και σύρος υπήκοος.

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.