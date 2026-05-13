Η σημαντική δεύτερη σκέψη που κάνει ο Τσίπρας

Ώρα για αντεπίθεση

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με τη Νέα Δημοκρατία και όσα μαθαίνω ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Κυριακή. Ο πρωθυπουργός θα σημάνει αντεπίθεση για να δείξει ότι το κόμμα θα πορευτεί ενωμένο την επόμενη περίοδο. Θα γίνουν πολλά και ενδιαφέροντα στο συνέδριο και αυτό που μένει να φανεί είναι κατά πόσο θα υπάρξει καταγραφή δυνάμεων των δελφίνων και τι θα πουν, εάν θα έχουν αιχμές και μηνύματα, ενώ την ίδια στιγμή το παρών, είτε δια ζώσης, είτε με βίντεο, θα δώσουν γνωστά ονόματα της πολιτικής σκηνής, όπως ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Κληρώνει για γραμματέα

Μια μεγάλη εκκρεμότητα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ είναι και ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του. Ακούω διάφορα ονόματα. Του Βασίλη Σπανάκη που είναι δίπλα στον πρωθυπουργό πολλά χρόνια, του βουλευτή Άρτας, Γιώργου Στύλιου και του Γιώργου Σμυρλή. Αν και μου λένε ότι υπάρχει και ένα πρόσωπο έκπληξη που σκέπτεται ο πρωθυπουργός.

Η μητσοτακική επικράτηση

Με βάσει τα στοιχεία που έχει η στήλη στη διάθεσή της και αφορούν τους συνέδρους του συνεδρίου, υπάρχει επικράτηση των υποστηρικτών του Κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μελλούμενα. Και αυτό διότι υπάρχει μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο και τους συσχετισμούς του. Το άλλο ενδιαφέρον είναι η σημαντικά μειωμένη επιρροή σε σύγκριση με το παρελθόν, της καραμανλικής ομάδας.

Η παρουσία Δημητριάδη

Αυτό που μαθαίνω από καλή πηγή είναι ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης ασκεί επιρροή σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνέδρων. Κάποιοι μου είπαν, ότι ελέγχει περισσότερους συνέδρους από διάφορους δελφίνους. Εάν ισχύει, θα το δούμε την Κυριακή στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μελλούμενα.

Δημοσκοπικό κομφούζιο

Μιλώντας με δημοσκόπο μου περιέγραφε πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό, σε σημείο που οι ερευνητές – αναλυτές των στοιχείων να τραβούν τα μαλλιά τους, καθώς στα σενάρια που βάζουν κάτω δεν μπορεί να σχηματοποιηθεί προς τα πού θα κινηθεί ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος που εν αναμονή και των νέων κομμάτων παραμένει απροσδιόριστο. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου απαντά κάποιος ΣΥΡΙΖΑ και όταν μπαίνουν στην εξίσωση Αλ. Τσίπρας και Μ. Καρυστιανού απαντά, ξανά, τι λέτε; Νέα Αριστερά και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Πώς εξηγείται αυτή η μετατόπιση και η απάντηση που μου έδωσε ο άνθρωπος μου είναι ότι αρκετοί αναμένουν να δουν, για παράδειγμα, το πρόσημο, αριστερό, αντισυστημικό, καταγγελτικό, πατριωτικό που θα έχουν οι νέοι σχηματισμοί για να επανατοποθετηθούν. Συνεπώς ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουν τα επιτελεία συμπεράσματα.

Η Όλγα στο Επικρατείας;

Και να πάω και σήμερα στα όσα έγιναν στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι το βράδυ της Δευτέρας, όπου έκανε μια ακόμη εμφάνιση ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι φθάνει η ώρα του θερισμού. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, τα λέγαμε και χθες, είδα αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από όσους εντόπισα οι περισσότεροι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό. Ποιοι είναι αυτοί; Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια ονόματα: Μίλτος Ζαμπάρας στην Αιτωλοακαρνανία, Κώστας Μπάρκας στην Πρέβεζα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης στο βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στην Μαγνησία, κ.α. Είδα και την αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη για την οποία κυκλοφορούν σενάρια περί τοποθέτησής της σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος Τσίπρα. Μένει να φανεί αυτό εάν ισχύει.

Στις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα;

Πολλοί θα έχετε αγωνία πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Μου είπε καλή πηγή με γνώση του παρασκηνίου, ότι ο πρώην πρωθυπουργός και το επιτελείο του έχουν κυκλώσει μια ημερομηνία. Αυτή είναι η Τρίτη 26 Μαΐου. Τι θα γίνει τότε; Είναι μια ημερομηνία που θεωρείται αρκετά πιθανή για να ανακοινώσει ο Αλ. Τσίπρας το νέο κόμμα του. Μένει να το δούμε. Εξάλλου τι τέλη Μαΐου, τι αρχές Ιουνίου, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Πάντως μέχρι τότε θα γίνει άλλη μια εκδήλωση στην Δυτική Αττική με την παρουσία νέων ανθρώπων.

Η σημαντική δεύτερη σκέψη που κάνει ο Τσίπρας

Να σας ενημερώσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο βάζει φρένο στην αρχική του γραμμή, εκείνη που ήθελε όσους βουλευτές τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα, να παραιτούνται πρώτα από το αξίωμα τους και ύστερα να ανακοινωθούν. Ωραία σαν ιδέα και ως τακτική, αλλά όταν ανοίξεις τη λίστα με τους επιλαχόντες αρχίζει ο πονοκέφαλος. Πάμε στο πρώτο παράδειγμα που αφορά την Ανατολική Αττική. Αν παραιτηθεί ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος στηρίζει φανατικά το νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού, ο πρώτος επιλαχών μόνο τυχαίος δεν είναι και ακούει στο όνομα Χρήστος Σπίρτζης. Ασχέτως που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ήθελε να ξανακούσει αυτό το όνομα σύντομα στο ραντάρ του, την οποία έδρα αν την πάρει σύμφωνα με πληροφορίες θα την πάει στο ΠΑΣΟΚ. Η στήλη σας είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι ο πρώην υπουργός ήταν ο ιθύνων νους πίσω από την επιστροφή του Νίκου Μαδεμλή στην διεύρυνση που έκανε η Χαριλάου Τρικούπη και όχι μόνο. Δεύτερο παράδειγμα, η Ροδόπη. Αν παραιτηθεί ο μειονοτικός βουλευτής Οζγκούρ Φερχάτ, την έδρα του την κληρονομεί, ο Δημήτρης Χαρίτου ο οποίος δεν ανήκει στη μειονότητα. Και μιλάμε για ένα νομό όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 33,18% χάρη στη μειονοτική ψήφο. Μια παραίτηση εκεί δεν είναι απλώς μία αλλαγή προσώπου, αλλά ένα πολιτικό ρίσκο με εθνοτικές προεκτάσεις. Γι’ αυτό, λοιπόν, η πρόταση του, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα είναι κυρίαρχο αίτημα του νέου του φορέα. Άλλο πράγμα η καθαρότητα του εγχειρήματος και άλλο να χαρίζεις έδρες στους αντιπάλους σου πριν καν ξεκινήσεις.

Η μάχη στον Νότιο Τομέα για το ΠΑΣΟΚ

Πάνω από δύο ώρες κράτησε χθες η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση. Η στήλη όμως θα σταθεί στην χωροταξία της αίθουσας της Γερουσίας. Η αίθουσα μεγάλη, υπήρχαν, και λογικό κενά καθίσματα. Η Άννα Διαμαντοπούλου μπαίνει στην αίθουσα και αντί να επιλέξει κάποια από τις κενές θέσεις, πάει και κάθεται δίπλα στην Τόνια Αντωνίου. Μπορεί να είναι απλά μία σύμπτωση ή γυναικεία αλληλεγγύη. Πιθανόν. Θα μου πείτε γιατί σας αναφέρω τη συγκεκριμένη σκηνή. Γιατί και οι δύο κυρίες οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους σημάδι στο ΠΑΣΟΚ, κατεβαίνουν και οι δύο υποψήφιες στον Νότιο Τομέα Αθηνών, την περιφέρεια στην οποία βουλευτής εκλέγεται ο Παύλος Χρηστίδης. Μπορεί η σκηνή που σας μετέφερα να μην σημαίνει τίποτα. Στην συγκεκριμένη περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα εκλέξει δύο βουλευτές. Εκτός από τον Παύλο Χρηστίδη και την Άννα Διαμαντοπούλου στο παιχνίδι αλλά με πολύ λιγότερες πιθανότητες έχουν μπει και η Τόνια Αντωνίου και ο Χρήστος Κακλαμάνης ο γιος του Απόστολου Κακλάμανη. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μαθαίνω ότι ήδη έχει πιάσει δουλειά παίρνοντας τηλέφωνα για την υποστήριξη του υιού. Και αυτό είναι και το πιο φυσιολογικό.

Κόντρα Φαναρά – ΠΑΣΟΚ

Ξάφνιασε πολλούς χθες η αιχμηρή ανάρτηση του διευθύνοντα συμβούλου της Metron Analysis Στράτου Φαναρά κατά του ΠΑΣΟΚ καθώς διατηρεί άριστη σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πολύ συχνά οι δυο τους συνομιλούν για στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο Σ. Φαναράς δεν άντεξε και αντέδρασε στις επικρίσεις βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά των δημοσκοπήσεων και ειδικότερα της μεθόδου αναγωγής ψήφου, κάνοντας λόγο για «ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα». Ο ίδιος έψεξε τους Πασόκους, ότι η αναγωγή είναι διεθνώς καθιερωμένη πρακτική, βασισμένη σε στατιστικές τεχνικές και δεν είναι μαγικά των δημοσκόπων και τους έβαλε στη θέση τους, διερωτώμενος γιατί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται να αποδέχονται τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου και να απορρίπτουν τις αναγωγές; Άντε και καλά μυαλά τους ευχήθηκε με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε με αφορμή την δημοσκόπηση της ALCO. Πάντως μαθαίνω ότι ο Σ. Φαναράς δεν έχει διάθεση να συνεχίσει την κόντρα.

Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ

Αυτό όμως που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ έχει στοιχεία έντονου εκνευρισμού. Και αυτό διότι η επικείμενη έλευση του κόμματος Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα και θα πιέσει, όπως εκτιμούν πολλοί δημοσκόποι, πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε τόσο καιρό εν τη απουσία του Αλ. Τσίπρα από την κεντρική πολιτική σκηνή να δημιουργήσει ρεύμα. Και με δεδομένο ότι η βελόνα δεν γυρίζει αλλά είναι κολλημένη, ο εκνευρισμός κυριαρχεί σε πολλά στελέχη, αλλά και στην ηγετική ομάδα. Να φανταστείτε, όπως μου έλεγε τακτικός συνομιλητής του, ότι ακόμα «κοσκινίζουν» την λεγόμενη «σκιώδη κυβέρνηση» και δεν την ανακοινώνουν. Θα μου πείτε ότι έκαναν 3 μέρες να βγάλουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Κεντρική Επιτροπή.

Ο στόχος στις ΑΠΕ και το μεγάλο στοίχημα των 18,8 GW για τη ΔΕΗ

Παρακολούθησα χθες το απόγευμα τα όσα είπε μιλώντας σε χρηματιστηριακούς αναλυτές ο Γιώργος Στάσσης της ΔΕΗ. Το βάθος του χαρτοφυλακίου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχει πλέον μπροστά της η ΔΕΗ αποτυπώνει η εικόνα του σχεδιασμού υλοποίησης των έργων έως το 2030, καθώς η εταιρεία εμφανίζεται να έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 74% της προγραμματισμένης ισχύος για το τέλος της δεκαετίας. Με εγκατεστημένη ισχύ 7,2 GW τον Μάρτιο του 2026, η ΔΕΗ έχει μπροστά της ένα σύνολο έργων διαφορετικής ωριμότητας, που οδηγούν σε δυνητική ισχύ άνω του στόχου που έχει θέσει. Στην επόμενη φάση ανάπτυξης, η ΔΕΗ εμφανίζει επιπλέον 1,7 GW έργων σε φάση αδειοδοτήσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται υψηλής ωριμότητας. Παράλληλα, ακόμη 4,4 GW κατατάσσονται σε μεσαία ωριμότητα, διευρύνοντας σημαντικά την «ορατότητα» του ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Συνολικά, το κατασκευαστικό πλάνο της εταιρείας σε ΑΠΕ φτάνει τα 20,1 GW, έναντι στόχου 18,8 GW για το 2030.

Στον «αέρα» σχεδόν 300 εργαζόμενοι στη Notos

Το λουκέτο στο πρώην ιστορικό κτίριο του Λαμπρόπουλου στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου ήταν αναμενόμενο. Σας θυμίζω ότι η Πειραιώς με τη Dimand είχαν συμφωνήσει για την αξιοποίησή του, με τη Dimand να αποκτά την ιδιοκτησία του 100% του ακινήτου αυτού. Επομένως η ανακοίνωση της Notos Συμμετοχών, η οποία διαχειριζόταν ως μισθώτρια το συγκεκριμένο κτίριο για το πολυκατάστημά της, μόλις χθες, δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Η Notos τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ενώπιον σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και επομένως το κλείσιμο του πολυκαταστήματος, μάλλον θα έρθει να εξυγιάνει περαιτέρω τα οικονομικά της. Με απώτερο σκοπό η επιχείρηση κάποια στιγμή να πουληθεί. Θυμίζω εδώ ότι εκτός από την Αιόλου, διατηρεί τρία ακόμα πολυκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Και εμπορεύεται στην Ελλάδα μάρκες όπως Lacoste, Gant, The Bostonians, Paul & Shark και άλλες γνωστές εταιρείες, τόσο με μεμονωμένα καταστήματα λιανικής, όσο και μέσω χονδρικής διάθεσης σε τρίτους. Την ίδια ώρα, οι τελικές εξελίξεις για την τύχη των σχεδόν 300 εργαζόμενων στο πολυκατάστημα της Ομόνοιας, αναμένονται την Παρασκευή, καθώς το σωματείο έχει συνάντηση με τη διοίκηση του Oμίλου.

Η Noval και το σενάριο εξαγοράς του «The Grid»

Το βλέμμα της αγοράς ακινήτων στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο στο «The Grid», το μεγάλο «πράσινο» γραφειακό project που αναπτύσσει η Noval Property του ομίλου Viohalco από κοινού με τη Brook Lane Capital, καθώς για πρώτη φορά η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης όπου οι δύο πλευρές συμμετέχουν ισόποσα με 50-50. Έμαθα μάλιστα από αρμόδια χείλη ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Noval Property, Γιώργος Κουτσοποδιώτης, δεν απέκλεισε ότι εξετάζεται η πιθανότητα εξαγοράς του 50% που κατέχει η Brook Lane Capital, σημειώνοντας ότι πρόκειται για fund με συγκεκριμένο επενδυτικό ορίζοντα και εύλογη προοπτική αποεπένδυσης σε βάθος χρόνου. Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο κτίριο στο Μαρούσι, ήταν κάποτε το αρχηγείο της εταιρείας φωτογραφικών ειδών, Kodak, στην Ελλάδα.

Η νέα εταιρεία της Ζωής Γείτονα και η Φωτεινή Δάρρα

Ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο μαθαίνω ότι ανοίγει η Ζωή Γείτονα, πρώην μέτοχος των γνωστών Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, τα οποία πέρασαν στον διεθνή εκπαιδευτικό όμιλο Inspired Group, που έχει ήδη βάλει την Ελλάδα στον χάρτη των μεγάλων ιδιωτικών εκπαιδευτικών επενδύσεων με project σχολείου εντός του Ελληνικού. Η νέα εταιρεία με την ονομασία Rhea Productions Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. έχει ως μοναδική μέτοχο τη Ζωή Γείτονα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, αυτή τη φορά, η δραστηριότητα δεν αφορά ευθέως τη γενική εκπαίδευση, αλλά κινείται στον ευρύτερο χώρο της μουσικής, των παραγωγών και της πολιτιστικής εκπαίδευσης. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, ενώ στους σκοπούς περιλαμβάνονται υπηρεσίες ζωντανής ηχογράφησης, παραγωγής μουσικού υλικού, παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικής εκπαίδευσης, αλλά και υπηρεσίες τραγουδιστή. Με ενδιαφέρον λοιπόν βλέπω και τη συμμετοχή στη διοίκηση, της γνωστής τραγουδίστριας Φωτεινής Δάρρα.

Μαρινάκης, Κομινάκης και Alterlife

Νέες ισορροπίες διαμορφώνονται στο μετοχικό κεφάλαιο της αλυσίδας γυμναστηρίων, Alterlife, με την είσοδο δύο νέων επενδυτών που αποκτούν από 10% έκαστος. Πρόκειται για την Alter Ego Ventures, τον επενδυτικό βραχίονα της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη, και την Alea Holdings, εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Σωκράτη Κομινάκη, η οποία συστάθηκε ειδικά για τη συμμετοχή στην αλυσίδα γυμναστηρίων. Το ενδιαφέρον είναι ωστόσο ότι Μαρινάκης και Κομινάκης, δεν συναντιούνται πρώτη φορά. Ο Σωκράτης Κομινάκης είναι Πειραιώτης, Πασαλιμανιώτης και γεννημένος Ολυμπιακός. Επιτυχημένος μάνατζερ σε πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, είναι ο άνθρωπος που έκανε το «big deal» στην κινητή τηλεφωνία με την εξαγορά της Wind (τότε ΤΙΜ) από τον Ναγκίμπ Σαουίρις. Σας θυμίζω εδώ ότι ο Κομινάκης έχει διατελέσει γενικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού και την Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και επενδυτής στην εταιρεία ταχυμεταφορών του Β. Μαρινάκη, Courier Center. Με τα νέα δεδομένα η Highwire Investments, το fund του επίσης πρώην CEO της Wind, Νάσου Ζαρκαλή, διατηρεί το 41% στη γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων, οι ιδρυτές Δημήτρης και Τηλέμαχος Κουκουφλής το 39%, η Alter Ego Ventures το 10% και η Alea Holdings το 10%.

Στα δικαστήρια για το πρόστιμο των 512.551 ευρώ;

Μου είπαν καλοί φίλοι, ότι η εταιρεία Kafea Terra που πρόσφατα της επιβλήθηκε πρόστιμο 512.551 ευρώ για παραβάσεις στο πλαφόν μεικτού περιθωρίου κέρδους από το υπουργείο Ανάπτυξης, διερευνά το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής. Καθώς η βιομηχανία επεξεργασίας καφέ που παράγει τους καφέδες Illy, Dimello και Area 51, θεωρεί ότι αδικήθηκε και ότι δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί στην επαναφορά της διάταξης για τον περιορισμό της ακρίβειας που έφερε το υπουργείο.