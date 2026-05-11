BEAST

Επανεκκίνηση της κυβέρνησης

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στόχος αυτή την εβδομάδα είναι να γίνει ουσιαστική επανεκκίνηση της κυβέρνησης και της ΝΔ με σταθμό το συνέδριο που ξεκινάει στο τέλος της εβδομάδας.

Με το βλέμμα στις κάλπες

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, το τελευταίο πριν από το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, ήταν ουσιαστικά μια πρόβα για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει, όσο και να δηλώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Εξάλλου όπως παραδέχονται όλοι στο υπουργικό συμβούλιο μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε σε τροχιά εκλογών. Τώρα εάν θα γίνουν τον Μάρτιο, τον Οκτώβριο ή στο τέλος, μικρή σημασία έχει. Όλοι τρέχουν αλλά ο πρωθυπουργός δεν θέλει να χαλαρώσουν οι ρυθμοί.

Κάλεσμα ενότητας

Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο πρωθυπουργός το ξέκοψε και πάλι, λογικό θα μου πείτε, ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές σε όσους τον ρώτησαν ιδιωτικά στη Θεσσαλονίκη. Θέλει όμως να υπάρξει ενότητα στην πορεία προς τις εκλογές και υπάρχουν σκέψεις τώρα πως θα διαχειριστούν δημόσια και την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά δεν τους ενδιαφέρει, καθώς είχε προδιαγράψει την πορεία του. Ως εκ τούτου θα γίνει κάλεσμα ενότητας σε διάφορες δυνάμεις στο συνέδριο και κυρίως θα παίξει το δίλημμα σταθερότητα ή επιστροφή στην περιπέτεια.

Προτιμούν τον Τσίπρα

Επ’ αυτού, έχει επιλεγεί ο αντίπαλος που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες. Και αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας και όπως μου λένε έχουν και μετρήσεις που τον εμφανίζουν να διαμορφώνει συνθήκες ανατροπής των δεδομένων και να υπερκεράσει το ΠΑΣΟΚ και εννοείται και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός, προτιμάνε τον Τσίπρα για αντίπαλο.

Ο Καραμανλής και οι καραμανλικοί

Επί τη ευκαιρία της αναφοράς στον Κ. Καραμανλή και λόγω και του πρωτοσέλιδου της Εστίας χθες, μου είπε καλή πηγή, ότι ουδέποτε ο Κ. Καραμανλής είπε σε συνομιλητή του ότι να είναι ευχαριστημένοι (στο Μέγαρο Μαξίμου) γιατί δεν πηγαίνει. Εξάλλου, ότι έχει να πει το είπε δημόσια στις προηγούμενες εμφανίσεις του, ενώ μου λένε ότι και οι καραμανλικοί θα δώσουν κανονικά το παρών στο συνέδριο. Εξάλλου δεν μπορεί να απέχουν από τα όργανα και θέλουν να υπάρχει εκπροσώπηση και στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορούν να παραδοθούν πλήρως, όπως σημείωνε έμπειρος κοινοβουλευτικός.

Μεγάλωσε η απόσταση

Συνδαιτυμόνας σε τραπέζι που έγινε την Παρασκευή με γαλάζια στελέχη και την πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, μου μετέφερε ότι στη συζήτηση ήρθε έντονα το ζήτημα της απουσίας του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή από το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ που θα ξεκινήσει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo. Δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση Ντόρας – Κώστα στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στην Παναγή Κυριακού όπου και ετέθη σε χαλαρό κλίμα η μη συμμετοχή του, προκύπτει ότι είναι δυσαρεστημένος και μάλιστα πολύ με τις κυβερνητικές επιλογές και συνεπώς δεν θα ήθελε με την παρουσία του και την ομιλία του να προκαλέσει αρνητικές συζητήσεις. Θα πείτε το γεγονός ότι θα είναι απών δεν θα σχολιαστεί; Σταθμίζοντας την κατάσταση από μέρος του η απόφαση που ελήφθη ήταν αρνητική με την πηγή μου να τονίζει ότι Κώστας Καραμανλής και Κυριάκος Μητσοτάκης «έχουν εντελώς αντίθετο χαρακτήρα», ενώ δεν επιχειρήθηκε σε ανώτατο επίπεδο να δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα δίαυλος επικοινωνίας, συνεπώς η απόσταση μεταξύ των δύο παρέμεινε, ενώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μεγάλωσε κιόλας.

Τα μηνύματα Δημητριάδη

Στον μικρόκοσμο της ΝΔ είναι γνωστή εδώ και πολλούς μήνες η υπερδραστηριότητα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο πρώην διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου και ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη μίλησε πρώτη φορά δημόσια, στην εφημερίδα Real News, και ουσιαστικά ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα», αναφέρει και επαναλαμβάνει σε άλλο σημείο της συνέντευξης «από το 2022, που παραιτήθηκα τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατέψω την παράταξη και την κυβέρνηση» είπε και αυτή η αναφορά προκαλεί από χθες μεγάλες συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ.

Η επιρροή του Δημητριάδη

Και μιας και η αναφορά στον Δημητριάδη να σημειώσω ότι όπως μαθαίνω, στο συνέδριο μια πολύ δυνατή ομάδα που θα εκλεγεί στα όργανα, θα ελέγχεται από τον ίδιο. Έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά παρασκηνιακά και οργανωτικά και έχει άμεση σχέση με πάρα πολλές οργανώσεις και εάν δει κανείς και μετρήσει δυνάμεις και συσχετισμούς, όσο υπερβολικό και να φαντάζει, έχει μεγαλύτερη επιρροή σε μέλη από τους δελφίνους. Και όπως έγραψε και ίδιος από τη Βόρειο Ηπειρο που την επισκέφθηκε προ ημερών, και συναντήθηκε και με τον Έντι Ράμα σε άριστο κλίμα, ενώπιον της προτομής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: στα βήματά σου παππού. Πάντως για τους μυημένους είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης.

Στα δικαστήρια ο Άδωνις τον Σαλμά

Στα δικαστήρια αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με τον ανεξάρτητο βουλευτή, διαγραφέντα από τη ΝΔ και πρώην υπουργό, Μάριο Σαλμά με αφορμή όσα είπε ο δεύτερος για τον διαγωνισμό των αποβλήτων των νοσοκομείων. Ο υπουργός Υγείας μιλάει για έξι ψέματα που ειπώθηκαν, είτε από εσκεμμένη παραπληροφόρηση είτε από άγνοια και ξεκαθάρισε ότι τον διαγωνισμό δεν τον έφτιαξε ο ίδιος αλλά η αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και είναι κεντρική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία. Όπως επίσης, ότι ούτε ο ίδιος έφτιαξε τις προδιαγραφές, ούτε ότι όλες οι εταιρείες έκαναν κοινοπραξία, κλπ., ενώ θέτει το ερώτημα ποιον εξυπηρετεί ο Μ. Σαλμάς και εάν θέλει Κεντρικούς Διεθνείς Διαγωνισμούς. «Εμείς προχωράμε με Διαφάνεια και Κεντρικούς Διαγωνισμούς από την Εθνική Κεντρική Αρχή και υπό τον έλεγχο της ΕΑΔΗΣΥ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εμπιστευόμαστε. Όλα αυτά όμως θα εξηγηθούν στο Δικαστήηριο και θα διαπιστώσετε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος ψέματα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κόντρα.

Ο Μ. Χουρδάκης θέλει ΠΑΣΟΚ

Θα έχετε διαβάσει η ακούσει ότι ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης αντιπαρατέθηκε με αστυνομικούς στην Αττική Οδό, όταν δεν του επετράπη η διέλευση προς τον περιφερειακό λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ένα θέμα βέβαια που πέρασε στα ψιλά. Βέβαια δεν θα έχετε ακούσει ότι ο συγκεκριμένος θέλει ραντεβού διακαώς με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ούτε ο Στέφανος Κασσελάκης το έχει ακούσει αυτό για τον έναν, από τους δύο βουλευτές που του έχει απομείνει. Το τελευταίο διάστημα είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο βουλευτής από τη Ά Θεσσαλονίκης έχει γίνει στενός κορσές σε συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για να τον δει. Να τον ενημερώσω για να μην ξεροσταλιάζει πάνω από το τηλέφωνο ότι το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη δύσκολα θα το περάσει πόσο μάλλον να δει το όνομα του στο πράσινο ψηφοδέλτιο. Μία τέτοια κίνηση δεν θα προσέθετε πολιτικό κεφάλαιο στην παράταξη, αντιθέτως θα δημιουργούσε και εσωτερικές αντιδράσεις όπως μου είπε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος.

Η σκέψη για την μεταπήδηση της Πατουλίδου

Θα σταθώ λίγο ακόμη στη Θεσσαλονίκη η οποία έχει σήμερα την τιμητική της στη στήλη. Και να αναφερθώ σε μία προσωπικότητα η οποία έχει στιγματίσει μόνο θετικά τη χώρα. Όχι στον πολιτικό στίβο, αλλά στον κλασικό αθλητισμό, εκεί όπου τα μετάλλια κερδίζονται με χρόνους και όχι με δηλώσεις. Η Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης, η οποία δοκιμάζει εδώ και χρόνια τις αντοχές της στο αγώνισμα της πολιτικής, δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να ακολουθήσει τη διαδρομή που θυμίζει έντονα εκείνη του Θόδωρου Ζαγοράκη. Δηλαδή, αν και κατέβηκε με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας να μεταπηδήσει στο πράσινο στρατόπεδο αν και δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όλα αυτά ξεκίνησαν ως σκέψεις όταν μετά την αποχώρηση του Απόατολου Τζιτζικώστα, η Βούλα Πατουλίδου φερόταν ως υποψήφια για τη θέση της περιφερειάρχη. Ωστόσο, ο Τζιτζικώστας πρόκρινε την Νανά Αηδονά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Β. Πατουλίδου όπου μέχρι σήμερα η κόντρα τους καλά κρατεί.

Η ώρα του κόμματος Τσίπρα

Απόψε στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι θα ακούσουμε πολλά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται. Θα γίνει η πρώτη στην Αττική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας πολιτικών για την σύγχρονη κυβερνώσα Αριστερά παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Και στην εκδήλωση, εκτός από τον Αλ. Τσίπρα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσία του, θα παραστούν και βουλευτές και στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και και τη Νέα Αριστερά και θα φανεί ποιοι θα τον ακολουθήσουν. Το κόμμα έρχεται. Η απόφαση πλέον είναι οριστική και άλλαξε πριν λίγα εικοσιτετράωρα. Κρατήστε μια ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαϊου, ως μια πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Ο Χαρίτσης κοντά στον Τσίπρα

Η στήλη σας έχει ενημερώσει έγκαιρα και για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και ενόψει και της έλευσης του κόμματος Τσίπρα. Ο Αλέξης Χαρίτσης έδωσε χθες μια συνέντευξη και αυτή αξιολογήθηκε θετικά, όπως έμαθα, από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. «Υπηρετώ το σχέδιο πολιτικής αλλαγής . Σύγκλιση με όρους συστράτευσης και ενότητας. Κανένας δεν μπορεί μόνος του» είναι μερικά από τα σημεία που ανέφερε με την επισήμανση ότι ο ρόλος του Αλ. Τσίπρα είναι σημαντικός και έκανε και θετική αναφορά στο Μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Η κρίση για την Παπανδρέου

Φθάνει η ώρα που θα εξεταστεί το ζήτημα της ανανέωσης ή μη των τριών ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, που έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, πολλές διφορούμενες αναλύσεις, αλλά και την σκληρή αντίδραση της Λάουρα Κοβέσι. Μεταξύ των τριών είναι και η Πόπη Παπανδρέου.

Κλειστή πόρτα σε Τζάκρη, ερωτηματικό για Κασσιμάτη

Μπλόκο στην βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη έβαλε ουσιαστικά η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά το Συνέδριο. Γιατί; Αποφάσισε ότι το όριο θητειών των 20 ετών ως βουλευτές που αποφασίστηκε στο συνέδριο του κόμματος θα ισχύει και για πολιτικούς που έχουν κάνει θητείες και με άλλα κόμματα. Είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή φωτογραφίζει σε πρώτη φάση την Θ. Τζάκρη που ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη και μάλιστα ορίστηκε και αντιπρόεδρος του κόμματός του. Επί τη ευκαιρία μου λένε ότι υπάρχει ακόμα ερωτηματικό τι θα είναι με τη Νίνα Κασιμάτη και εάν θα επιστρέψει μετά από χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ορισμένοι σύντροφοί της δεν ξεχνούν τις επιθέσεις της στον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Οι πολιτικοί που πήγαν στους Metallica

H συναυλία των Metallica δεν ήταν απλά ροκ, αλλά και πολιτικό ροκ. Ανάμεσα στους 80.000 θεατές που βρέθηκαν υπήρξαν και αρκετοί πολιτικοί που έδωσαν το παρών. Στην αρένα, όχι της πολιτικής αλλά της συναυλίας, είδαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ενώ ήταν εκεί και η Νάντια Γιαννακοπούλου με τον σύζυγό της. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί ο Κώστας Μπάρκας ενώ από την Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Στις κερκίδες του ΟΑΚΑ συνυπήρξαν όλες οι φυλές του κεντροαριστερού χώρου και όπως φάνηκε το «Nothing else matters» φαίνεται, να λειτούργησε ως πολιτικός εξισσοροπιστής. Από την άλλη όμως ο πρωθυπουργός, δεν ήταν μεν στις κερκίδες, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή αναρτώντας στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο με μουσική υπόκρουση το «Enter Sandman» παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι τηλεπικοινωνίες, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η Nova

Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων, καθώς η ΔΕΗ έχει αρχίσει πλέον να ξεδιπλώνει ενεργά τη στρατηγική της στις τηλεπικοινωνίες, με επόμενο μεγάλο βήμα την είσοδό της και στην κινητή τηλεφωνία. Η επιχείρηση, σας το είχα ξαναπεί ότι μετά την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid, εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περάσει και στο πεδίο της κινητής, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της. Δημιουργώντας επιπλέον και εναλλακτικές πηγές εσόδων με ενέργεια, internet και πιθανώς κινητή τηλεφωνία να αποτελέσουν στο μέλλον ένα ενιαίο εμπορικό πακέτο. Την ίδια στιγμή, στην αγορά συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι φήμες γύρω από πιθανές συνεργασίες ή εξαγορές στον κλάδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Nova, για την οποία κατά καιρούς έχουν υπάρξει σενάρια τόσο για ενδιαφέρον από τη ΔΕΗ όσο και για επαφές με τον ΟΤΕ σχετικά με το ενδεχόμενο μεταβίβασης δικτύου FTTH. Η Nova αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς παίκτες της αγοράς, με παρουσία τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, ενώ διαθέτει και τηλεοπτικό περιεχόμενο. Αυτό την καθιστά κρίσιμο κρίκο σε οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάταξη δυνάμεων στις τηλεπικοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ παραμένει ο ισχυρότερος παίκτης του κλάδου, με εκτεταμένο δίκτυο, σημαντικές επενδύσεις στις οπτικές ίνες και ισχυρή θέση τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή.

Κλειδώνει η επόμενη μέρα για Μασούτη – Κρητικός

Στην τελική φάση πληροφορούμαι πως βρίσκεται πλέον η υπόθεση της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η σχετική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μπορεί να εκδοθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η Ολομέλεια κινηθεί με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το βασικό σημείο της διαδικασίας δεν είναι πλέον το αν θα εγκριθεί το deal, αλλά με ποιες δεσμεύσεις θα προχωρήσει. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως οι περιοχές όπου τα δύο δίκτυα εμφανίζουν έντονη παρουσία, όπως η Κρήτη και η Χαλκιδική. Εκεί αναμένονται οι περισσότερες προσαρμογές, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα υπερσυγκέντρωσης.

Η μετακίνηση από τον ΑΒ στον Μασούτη

Την «πόρτα» του Μασούτη με πληροφορούν ότι περνάει ο μέχρι πρότινος σύμβουλος εμπορικών λειτουργικών της ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανδρέας Κατωχιανός. Ο οποίος καλείται να «συμπληρώσει» θέσεις που η Μασούτης το τελευταίο διάστημα «απελευθέρωσε», προκειμένου να αναλάβουν νέα στελέχη. Ο Κατωχιανός πληροφορούμαι ότι θα αναλάβει ανώτατη θέση στο τμήμα αγορών του Μασούτη, δεδομένης και της επικείμενης συγχώνευσης με τον Κρητικό.

Η Uber Eats και η Ελλάδα

Πιο κοντά στην ελληνική αγορά φέρεται να βρίσκεται η Uber Eats, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο εισόδου της στην Ελλάδα. Σύμφωνα τις με πληροφορίες μου, τα νεότερα για τις προθέσεις της αναμένονται τον Σεπτέμβριο, οπότε και εκτιμάται ότι θα υπάρξει πιο καθαρή εικόνα για το εάν και με ποιο μοντέλο θα επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί στη χώρα. Η πλατφόρμα delivery, που αποτελεί έναν από τους βασικούς βραχίονες ανάπτυξης της Uber διεθνώς, φαίνεται ότι έχει βάλει στο μικροσκόπιο την ελληνική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία ο κλάδος των online παραγγελιών και της διανομής παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρούς παίκτες, με κυρίαρχη παρουσία της efood, αλλά και τη Wolt να έχει εδραιώσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρότι η Uber Eats φαίνεται πως μελετά το ελληνικό έδαφος, δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση για την είσοδό της. Οι επαφές με καταστήματα εστίασης και πιθανούς συνεργάτες έχουν ήδη αρχίσει, ενώ στην αγορά εκτιμάται ότι η εταιρεία θα μπορούσε να κινηθεί με συνεργασίες που θα της επιτρέψουν να χτίσει γρήγορα δίκτυο και αναγνωρισιμότητα. Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Uber Eats τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σε επίπεδο logistics, τεχνολογικής πλατφόρμας και συνεργασιών με επιχειρήσεις εστίασης. Στην Ελλάδα, ωστόσο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία αγορά που έχει ήδη διαμορφώσει ισχυρές συνήθειες καταναλωτών, αλλά και με πλατφόρμες που έχουν επενδύσει σημαντικά σε δίκτυο διανομής, προσφορές και ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Η συνάντηση της JTI στο Μαξίμου με Μητσοτάκη

Στα «χαμηλά» της επικαιρότητας πέρασε μία συνάντηση με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε πριν λίγες μέρες ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Παγκόσμιος Οικονομικός Διευθυντής της JTI, Βασίλης Βωβός, για επαφές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η παρουσία του υψηλόβαθμου στελέχους της πολυεθνικής καπνοβιομηχανίας στην Αθήνα μόνο τυχαία δεν θεωρείται από παράγοντες της αγοράς. Η JTI, ιδιοκτήτρια της ΣΕΚΑΠ, διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα μέσω του εργοστασίου της Ξάνθης, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές παρουσίες στη Θράκη. Και όπως προκύπτει, στο κάδρο φαίνεται να μπαίνουν και νέες επενδύσεις, με επίκεντρο τη συνέχιση και ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, Janine Neuhaus, και ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, Συμεών Σιδηρόπουλος. Η συζήτηση φέρεται να περιστράφηκε γύρω από τη μακροχρόνια παρουσία της JTI στην ελληνική αγορά, την επένδυση στη ΣΕΚΑΠ, αλλά και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κινητικότητα από ελληνικά και ξένα funds στη γαλακτοβιομηχανία

Κινήσεις για ενδεχόμενη διερεύνηση εξαγοράς έγιναν το τελευταίο διάστημα, με επίκεντρο την βιομηχανία Καράλης στην Ήπειρο. Οι πηγές μου λένε ότι υπήρξαν προσεγγίσεις προς την εταιρεία από ελληνικών και ξένων συμφερόντων funds που εξεδήλωσαν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν την οικογενειακή βιομηχανία, η οποία διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τον Σκλαβενίτη στα σούπερ μάρκετ, ενώ έχει και μεγάλο ποσοστό εξαγωγών. Πρόκειται για μία επιχείρηση που διοικείται από τα αδέρφια Σπύρο και Γιάννη Καράλη, ενώ επικεφαλής είναι ο πατέρας τους, Κώστας Καράλης. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές μου αναφέρουν, ότι η πόρτα έκλεισε έτσι όπως άνοιξε, χωρίς περαιτέρω εξελίξεις.