BEAST

Το κόμμα έρχεται

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω από όσα έγιναν χθες το Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι όπου έγινε η πρώτη στην Αττική συγκέντρωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, υπό τον τίτλο, «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής». Η προετοιμασία έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά χθες δεν ακούστηκε ούτε όνομα, ούτε έγιναν σοφοί πολλοί. Ήταν όμως σαφές ότι το κόμμα έρχεται.

Δύο στιγμιότυπα πριν την εκδήλωση

H ρεματιά στο Χαλάνδρι είχε χθες την εκδήλωσή του Τσίπρα και το Newsbeast ήταν εκεί με αποκλειστικό βίντεο της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι έδωσαν το παρών έχει γραφτεί και γι’ αυτό θα σταθώ σε δύο μικρά στιγμιότυπα που έχουν και αυτά τη χάρη τους. Πρώτο στιγμιότυπο. Νέα Φιλαδέλφεια, τέσσερις και μισή το απόγευμα. Κάτω από ένα δέντρο ένας από τους βασικούς θεωρητικούς μέντορες και συνεργάτες του rebranded Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης, στεκόταν ολομόναχος, καρτερικά, προφανώς άνθρωπο που θα τον πήγαινε στην εκδήλωση. Μια εικόνα προσμονής και ζεν ή ίσως καλύτερα μία εικόνα της παλιάς Αριστεράς. Δεύτερο στιγμιότυπο έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Μεσήλικας κύριος περνάει, βλέπει την αφίσα και κοντοστέκεται. Διαβάζει τους ομιλητές και μόλις φτάνει στο όνομα «Δρίτσας». Ξεκινάει θυμωμένος το μονόλογο. «Πάλι αυτός;», μουρμουρίζει και φεύγοντας ακολουθούν εκφράσεις που δεν γράφονται στη στήλη αλλά ακούγονται άνετα στο γήπεδο. Βέβαια το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ομιλητής δεν ήταν ο Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός Ναυτυλίας, αλλά ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός στο επάγγελμα. Δυο εικόνες, λοιπόν, από μία εκδήλωση που μιλάει για το μέλλον.

Ευδιάθετος ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρκετά ευδιάθετος και μοίρασε πολλά χαμόγελα στους παρευρισκόμενους που ήθελαν να τον ακούσουν. Εξάλλου ο ίδιος είχε φροντίσει νωρίς το πρωί με ένα βίντεο έξι λεπτών περίπου να δείξει ότι το ταξίδι της Ιθάκης με τις παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα ολοκληρώθηκε και τώρα, μετά τις εκδηλώσεις για το βιβλίο του, αρχίζει μια άλλη προσπάθεια. Ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι το κόμμα του έχει στηθεί και απομένουν λεπτομέρειες. Ο ίδιος άκουσε πολλούς να τον προτρέπουν για να ανακοινώσει το κόμμα. Και όπως έμαθα, θα γίνει άλλη μια εκδήλωση στην Δυτική Αττική και μετά θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.

Φρέσκα πρόσωπα

Η χθεσινή σύναξη δεν ήταν εκδήλωση για να μιλήσουν γνωστά πρόσωπα, αφού ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να εμφανίζονται άφθαρτοι άνθρωποι. Έτσι χθες είδαμε και ακούσαμε, τον Κωνσταντίνος Αλεξάκο, αρχιτέκτονα και πολιτικό αναλυτή, τον Σπύρος Δρίτσα, χειρουργό του Ευαγγελισμού, τη Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, το Χάρη Μαυρουδή, ηθοποιό και δημοτικό σύμβουλο Χαλανδρίου, και την προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρο.

Οι παρόντες Συριζαίοι

Στην Κουμουνδούρου έμαθα ότι δεν άρεσε, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, η παρουσία εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση. Εκεί ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Aνδρέας Παναγιωτόπουλος, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας, o γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης – Σάχτος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάρτ Οζγκιούρ, κά.

Τι έγινε με τη θητεία της Παπανδρέου

Σας έγραφα χθες για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ερχόταν για το εάν και κατά πόσο θα ανανεωθεί η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι πρέπει η θητεία τους να ανανεωθεί κατά δυο έτη και όχι πέντε όπως ήθελε η Λάουρα Κοβέσι και αποφάσισε το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Γιατί αυτό; Ρώτησα καλή πηγή και μου είπε ότι θα παραμείνουν για να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Προβλέπω προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν όμως η Λ. Κοβέσι επιμείνει στην πενταετή θητεία.

Η Καρυστιανού και ρόλος του Αυγερινού

Πετάγομαι στη Μαρία Καρυστιανού και στον νέο πολιτικό φορέα, που σύμφωνα με τις ενδείξεις, βρίσκεται ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωσή του – στις 21 του μήνα. Η πρώτη πληροφορία αφορά τις ανακατατάξεις που θα υπάρξουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ο λόγος, όπως μου τον μετέφερε άνθρωπος του περιβάλλοντος, είναι συγκεκριμένος. Η ίδια προσπαθεί να απεμπλακεί από διάφορους περίεργους που έχουν προσκολληθεί στο όλο εγχείρημα. Και για να το πούμε ευθέως, καλά κάνει. Είναι από τις λίγες φορές που το ξεκαθάρισμα παλεύει να γίνει πριν ακόμα ανοίξει το μαγαζί και πριν τα εγκαίνια. Δεύτερη πληροφορία αφορά την παρουσίαση του κόμματος η οποία θα γίνει σε εμβληματικό κτήριο της Θεσσαλονίκης. Τρίτη πληροφορία που αφορά κυρίως τους συναδέρφους μου. Σημαίνοντα ρόλο στο κομμάτι του γραφείου Τύπου και της επικοινωνίας θα παίξει ο Θανάσης Αυγερινός. Έμπειρος συνάδελφος ο οποίος τα τελευταία χρόνια καλύπτει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε συνεδριακούς ρυθμούς η ΝΔ

Και να περάσω στη ΝΔ όπου όλος ο κομματικός μηχανισμός τρέχει για την διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος στο τέλος της εβδομάδας. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, όπου και τα γραφεία της ΝΔ, είναι όλοι σε κατάσταση συναγερμού καθώς η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δοθεί το μήνυμα της ενότητας. Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση και να μεταδοθεί μήνυμα εσωστρέφειας. Μου λένε ότι έχουν επιστρατευθεί και βαριά ονόματα για να πέσουν οι τόνοι, όπως Ντόρα Μπακογιάννη, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ ακόμα και οι καραμανλικοί μου λένε ότι κάνουν δεύτερες σκέψεις για να μην ρίξουν νερό στο μύλο της εσωστρέφειας και γι’ αυτό παίζει ρόλο ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος του συνεδρίου.

Επιμένουν για Οκτώβρη

Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο αλλά τόσο εν ενεργεία, όσο και υποψήφιοι βουλευτές μου μεταφέρουν ένα κλίμα προετοιμασίας από την πλευρά τους για παν ενδεχόμενο. Ρώτησα ορισμένους για να καταλάβω τι συμβαίνει και μου μετέφεραν ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση, όντως έχει τεθεί το θέμα κεντρικά, ωστόσο οι ίδιοι σκέφτονται ότι μετά τη ΔΕΘ και με τις παροχές που θα ανακοινωθούν οι οποίες θα έχουν μεγάλη δυναμική και θα απευθύνονται σε όλα τα κοινά: ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, οικογενειάρχες και νέους θα ήταν ιδανικό – μετά και τα μπάνια- να πάμε σε εκλογές. Άλλος μου είπε ότι δεν θα έχουν προλάβει τα νέα κόμματα να συνταχθούν κανονικά συνεπώς και αυτό θα ευνοούσε. «Πιάνουμε τους αντιπάλους στον ύπνο, οι ψηφοφόροι είναι ξεκούραστοι από τις διακοπές τους και το θετικό κλίμα ταιριάζει γάντι» μου είπε ένας από τους υπέρμαχους του σεναρίου.

Το δίδυμο Παπασταύρου – Κεφαλογιάννη

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που παρουσιάστηκε χθες από το δίδυμο Σταύρο Παπασταύρου – Όλγα Κεφαλογιάννη κάνει κάτι που η χώρα θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και δεκαετίες: απαντά καθαρά στο πού μπορεί να αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα, πόσο μπορεί να χτίσει κάποιος και με ποιες προϋποθέσεις. Όχι με μισόλογα, όχι με παραθυράκια, όχι με την παλιά λογική της εξαίρεσης που γίνεται κανόνας και φυσικά όχι με το «φρένο» όταν κάποιοι παίρνουν χαμπάρι τις αυθαιρεσίες. Πηγή μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι Παπασταύρου και Κεφαλογιάννη είναι αποφασισμένοι να βάλουν τέλος στην αποσπασματικότητα, συνδέοντας για πρώτη φορά την κατηγοριοποίηση του χώρου με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης και τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Η γραμμή είναι σαφής: ανάπτυξη ναι, αλλά με κανόνες· επενδύσεις ναι, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις που ακυρώνουν τον σχεδιασμό.

Η μάχη του Μυλωνάκη

Να πάω σε ένα ανθρώπινο θέμα και στον μεγάλο αγώνα που κάνει ο Γιώργος Μυλωνάκης. Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, όπως έγραψε η σύζυγός του, να γίνει το επόμενο βήμα «και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή». Ο πρώην υφυπουργός πηγαίνει σε κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία και οι ευχές τον συνοδεύουν, ενώ η ενημέρωση του Πρωθυπουργού είναι καθημερινή και συνεχής η επικοινωνία του με την οικογένεια του στενού του συνεργάτη.

Πού κολλάει η εξαγορά της Βιολάντα

Μπορεί να αρνείται κάθε πιθανότητα πώλησης της εταιρείας της η οικογένεια Τζωρτζιώτη, ωστόσο όπως πληροφορούμαι από το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς, το ενδεχόμενο πώλησης της Βιολάντα στον Καραμολέγκο, δεν έχει ατονήσει. Ο Καραμολέγκος θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα εξαγορών. Σας θυμίζω ότι μεταξύ αυτών έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν η πρώην Nutriart – Κατσέλης, η οποία πτώχευσε το καλοκαίρι του 2013 και λίγο αργότερα την απέκτησε ο Καραμολέγκος. Στις εξαγορές που έχει κάνει ο τελευταίος είναι και η εταιρεία υγιεινών σνακ, Nutree, στην οποία επίσης απέκτησε πακέτο πλειοψηφίας. Πού κολλάει η υπόθεση της Βιολάντα; Μου λένε ότι οι δύο πλευρές έχουν απόσταση στο τίμημα που θα εισπράξει ο εν δυνάμει πωλητής και στο τίμημα που θέλει να πληρώσει ο εν δυνάμει αγοραστής.

Το πέρασμα του Μαρτίνου από τα Στενά του Ορμούζ

Στο μικροσκόπιο της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς βρέθηκε τις τελευταίες ώρες το ελληνόκτητο VLCC Agios Fanourios I, συμφερόντων της Eastern Mediterranean Maritime, η οποία συνδέεται με τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Το πλοίο, σύμφωνα με τις ναυτιλιακές πλατφόρμες Kpler και LSEG, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ με κλειστό το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS, μεταφέροντας περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού αργού. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο γίνεται με αυξημένη επιφυλακτικότητα, υπό τον φόβο επιθέσεων ή παρεμβολών. Το Agios Fanourios I, με σημαία Μάλτας, είχε φορτώσει πετρέλαιο στις 17 Απριλίου και, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να είχε αναβάλει τουλάχιστον δύο φορές την προσπάθεια διέλευσης από τα Στενά, πριν τελικά κινηθεί προς τον Κόλπο του Ομάν. Προορισμός του εμφανίζεται το Βιετνάμ, με εκφόρτωση στο διυλιστήριο Nghi Son στις 26 Μαΐου.

Τι περιμένει η αγορά από τη ΔΕΗ

Σήμερα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη χρονιά που διανύουμε η ΔΕΗ, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η εικόνα που βλέπω να έχει δημιουργηθεί από την πλευρά των αναλυτών παραπέμπει σε ένα ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς, παρά το γεγονός ότι το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς χαμηλότερους όγκους και μειωμένες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το στοιχείο που φαίνεται να κάνει τη διαφορά είναι το βελτιωμένο μείγμα παραγωγής. Η μεγαλύτερη συνεισφορά από μονάδες με καλύτερο περιθώριο και η σταδιακή ενίσχυση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη-EBITDA του πρώτου τριμήνου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 667 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή κινείται κοντά στην πρόβλεψη που είχε δώσει η διοίκηση κατά την παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου 2026-2030, όπου είχε γίνει αναφορά σε EBITDAκοντά στα 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Αβέβαιο το μέλλον του Τσάνταλη

Μετά την πτώχευση, η ιστορική οινοποιία Τσάνταλη βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να «πληρωθούν» οι πιστωτές, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το κράτος και οι εργαζόμενοι. Μία διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. Την ίδια ώρα, μιλούσα με άνθρωπο που γνωρίζει πράγματα και μου λέει ότι η εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, είναι αυτή που τελικά θα κρίνει την επόμενη μέρα της οινοποιίας. Τη στιγμή που το ενδιαφέρον από πλευράς του ομίλου Οινοποιία των αδελφών Γεωργιάδη της Premia, του Γιάννη Αντετοκούνμπο και εσχάτως του Εμμανουήλ Καραλή που επένδυσε σε αυτόν, είναι υπαρκτό. Ωστόσο, εάν τραβήξει πολύ μακριά η όλη υπόθεση, μπορεί τα πάντα να ανατραπούν και ο Τσάνταλης να τεθεί δια παντός στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, χωρίς να βρεθεί κανείς για να τον αποκτήσει.

Επένδυση με άρωμα οικογένειας Μαρινόπουλου στην Κηφισιά

Με ένα νέο κέντρο logistics στην Κηφισιά πληροφορούμαι ότι ολοκληρώθηκε η επένδυση της φαρμακαποθήκης Pharmaservice, σε συνεργασία με τη Seneka Logistics, εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η οικογένεια Μαρινόπουλου και ειδικότερα ο Πάνος Μαρινόπουλος, τέταρτης γενιάς επιχειρηματίας της γνωστής οικογένειας. Σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης των υποδομών στον χώρο της φαρμακευτικής διανομής. Τα εγκαίνια του νέου logistics hub έγιναν παρουσία του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής φαρμάκων, σε μια περίοδο κατά την οποία η εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο της υγείας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.