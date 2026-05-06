BEAST

Η ώρα των βουλευτών της ΝΔ

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από όσα μαθαίνω πως γίνονται στο εσωτερικό της ΝΔ ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές πιέσεις αυξάνονται και η εσωκομματική πίεση ανεβαίνει, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της συζήτησης αλλά και στη δυναμική που θα αναπτυχθεί μεταξύ των βουλευτών, ποιοι θα μιλήσουν, τι θα πουν και πώς.

Τα τηλεφωνήματα του Κυριάκου

Η καλή πηγή μου στο εσωτερικό της ΝΔ μου είπε ότι ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει μπει στο παιχνίδι του κατευνασμού και της αντιμετώπισης των αντιδρώντων βουλευτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το σημαίνον στέλεχος που μίλησε με τη στήλη, έχει επικοινωνήσει ο ίδιος επιλεγμένα με κάποιους βουλευτές για να καταλάβει τις ενστάσεις τους, να κατανοήσει τους προβληματισμούς τους και κυρίως να διαπιστώσει γιατί υπάρχει αυτή η εσωκομματική αναστάτωση που, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν δικαιολογείται.

Στο παιχνίδι και υπουργοί

Σας έγραφα χθες και για τις επαφές ορισμένων συνεργατών του πρωθυπουργού, αλλά και του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη. Έμαθα όμως ότι στο παιχνίδι έχουν μπει και υπουργοί που τηλεφωνούν ώστε να αλλάξει το κλίμα και να υπάρξει μείωση της έντασης. Επίσης, ξεκίνησαν και επαφές και επικοινωνίες, με τις ευλογίες του Μεγάρου Μαξίμου, και άλλα στελέχη όπως για παράδειγμα ο Μάκης Βορίδης.

Μομφή για το επιτελικό κράτος

Η κριτική που διατυπώνεται από τους βουλευτές επικεντρώνεται κυρίως στο λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ θεωρούν ότι το κέντρο λήψης αποφάσεων έχει απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δημιουργώντας αίσθημα περιθωριοποίησης. Δεν λείπουν μάλιστα και οι αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στελέχη, τα οποία χαρακτηρίζονται «αναλώσιμα». Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις στελεχών που βρίσκονται σε ρόλο γεφυροποιού. Η ανάγκη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου αναδεικνύεται ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής.

Ζυμώσεις στη ΝΔ

Ορισμένοι βουλευτές εμφανίζονται αποφασισμένοι να τοποθετηθούν ανοιχτά στη συνεδρίαση, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο. Η παρέμβαση ομάδας βουλευτών το προηγούμενο διάστημα ενίσχυσε την εικόνα ότι υπάρχει οργανωμένη έκφραση προβληματισμού. Από την πλευρά της κυβέρνησης, το μήνυμα είναι σαφές, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ενότητας και η αποφυγή κινήσεων που θα μπορούσαν να πλήξουν την εκλογική δυναμική. Η επίκληση των δημοσκοπικών δεδομένων χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ της συσπείρωσης.

Κοινοβουλευτικοί VS Εξωκοινοβουλευτικών

Τι άλλο μου λένε πολλοί βουλευτές της ΝΔ; Για το χάσμα που φαίνεται να υφίσταται ανάμεσα σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες, ένα ζήτημα που συζητείται ολοένα και πιο ανοιχτά. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο πρόσωπα αλλά και πολιτικές αντιλήψεις. Η υπεράσπιση του επιτελικού μοντέλου διακυβέρνησης συνοδεύεται από το επιχείρημα ότι επιχειρεί να αλλάξει παγιωμένες δυσλειτουργίες του κράτους. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι περιορίζει τη συμμετοχή και αποδυναμώνει τον ρόλο των εκλεγμένων εκπροσώπων.

Στρασβούργο και υποκλοπές

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, θεσμικό και νομικό, εξελίξεις ενδέχεται να προκύψουν γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Η απόφαση να μην ανασυρθεί ο σχετικός φάκελος από το αρχείο ανοίγει τον δρόμο για πιθανή προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας όπου έγινε συνέντευξη τύπου χθες με παρόντα στελέχη του δικηγορικού συνδικαλιστικού χώρου που είναι απέναντι από την κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα

Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χθες στην ΕΡΤ και οι επαφές που είχε με τη διοίκηση εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Παράλληλα, επανέρχονται με όσα είπε και τα σενάρια για πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η χρονική συγκυρία που συνδέεται με επετειακές εκδηλώσεις προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πιθανότητα αυτή συνδέεται και με τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν αναπόφευκτα τον προγραμματισμό. Τι έμαθα όμως ρωτώντας; Όπως σας είχε αποκαλύψει νωρίς η στήλη, ο Τραμπ σκέπτεται να έρθει στην Αθήνα την 4η Ιουλίου, καθώς θα βρίσκεται στην περιοχή για επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Γιατί την 4η Ιουλίου; Μα είναι η Ημέρα της Ανεξαρτησίας και ήδη εδώ και καιρό η Γκίλφοϊλ αναζητεί μεγάλο χώρο για να μιλήσει ο Τραμπ, αν τελικά αποφασίσει να έρθει.

Θερμή υποδοχή Βαρθολομαίου

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ομιλία του κινήθηκε σε τόνους ενότητας, με έμφαση στην ειρήνη και την αλληλεγγύη. Η ανταπόκριση των βουλευτών ήταν σε γενικές γραμμές θετική, αν και δεν έλειψαν οι διαφοροποιήσεις. Η εικόνα της σχεδόν καθολικής παρουσίας ανέδειξε τη σημασία της επίσκεψης. Δεν μπορώ όμως να σταθώ σε απουσίες, όπως του Κυριάκου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης, και η παρουσία της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τι έχω να σημειώσω για τον Κυρ. Βελόπουλο; Μα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στηρίζεται στη βοήθεια ορισμένων Μονών του Αγίου Όρους που στέκονται απέναντι στον Βαρθολομαίο, αν και πνευματικά ανήκουν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης χειροκρότησε χαλαρά, καθώς και το δικό του ακροατήριο είναι μεν της Εκκλησίας και πολλοί έχουν θετική άποψη για τον Πατριάρχη, αλλά υπάρχουν και οι ζηλωτές που είναι εναντίον του.

Το «χαρτί» του Θ. Ρουσόπουλου

Ανώτατο κομματικό στέλεχος σε ερώτηση της στήλης εάν υπάρχει επίσημη απάντηση για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, από το 16ο συνέδριο της ΝΔ το οποίο θα διεξαχθεί στις 15-17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, απάντησε αρνητικά, λέγοντάς μου ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η συνάντηση του Προέδρου της Οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, Θοδωρή Ρουσόπουλου, με τον Κώστα Καραμανλή και τότε θα δοθεί η επίσημη και τελική απάντηση. Έτσι, κατάλαβα ότι οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αυτό γιατί ο πρώην πρωθυπουργός στέκεται επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, με τις κοινές παρουσίες που έχει με τον Αντώνη Σαμαρά να έχουν συγκεκριμένη στόχευση, τραβώντας διαχωριστικές γραμμές ειδικά σε σχέση με την ασκούμενη εξωτερική πολιτική. Και μπορεί η πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, να συναντήθηκε χθες με τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή το βιβλίο που ετοιμάζει, όπου και προφανώς συζητήθηκαν τα του συνεδρίου με την παρότρυνσή της για συμμετοχή, από όπου και προέκυψαν οι χθεσινές διαρροές για μη συμμετοχή του, ωστόσο φαίνεται ότι θα υπάρξουν πιέσεις, καθώς το φετινό συνέδριο έχει μεγάλη βαρύτητα και είναι σημαντικό ο Κώστας Καραμανλής να στείλει από το βήμα του ένα ισχυρό σήμα ενότητας της παράταξης. Θα τα καταφέρει άραγε ο άλλοτε στενός του συνεργάτης να τον πείσει;

Οι διαρροές από το περιβάλλον Σαμαρά

Θα ήθελα να μου επιτραπεί να ενημερώσω τον Αντώνη Σαμαρά ότι το να βγαίνει ο περίγυρός του ακαθοδήγητος και να μοιράζει διαρροές χωρίς κανείς να τους ρωτήσει, περί του ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τη Μαρία Καρυστιανού συνιστά πολιτική αφέλεια στην καλύτερη περίπτωση. Ή κουτοπονηριά. Και θα καταλάβετε παρακάτω γιατί η στήλη επιμένει στο ζήτημα. Να τον ενημερώσω, επίσης, ότι μία αρνητική απάντηση από τη Μαρία Καρυστιανού ουδόλως θεωρείται ατυχής, ούτε, πολύ περισσότερο, χαλάει το προφίλ κανενός.

Το κόμμα της Καρυστιανού

Και συνεχίζω με τη Μαρία Καρυστιανού από την οποία δεν έχουμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση, αλλά μία ηχηρή σιωπή, θα έλεγα. Οφείλει, όμως, να σας μεταφέρει η στήλη όσα έφτασαν στα αυτιά της από έμπιστο πληροφοριοδότη, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον υπό σύσταση πολιτικό της φορέα όπως και το ιδεολογικό στίγμα του αναμένεται να γίνουν γνωστά τις προσεχείς ημέρες. Το στρατόπεδο της Καρυστιανού φέρεται να επιθυμεί μέχρι τις 15 του μηνός να έχουν υπάρξει ανακοινώσεις αλλά το χρονοδιάγραμμα κρίνεται πλέον δύσκολο. Να υπολογίζετε γύρω στις είκοσι του μηνός χωρίς, όμως, να ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος – διότι, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το όνομα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, παρότι αρκετές προτάσεις έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι.

Η συνάντηση Καρυστιανού – Σαμαρά και η πρόταση

Και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο που αφορά τη σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με τον Αντώνη Σαμαρά. Μου επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, ότι η συνάντηση έγινε και όχι μόνο έγινε, αλλά έπεσε και πρόταση από τον πρώην πρωθυπουργό να πορευτούν μαζί στο νέο πολιτικό εγχείρημα, με την Καρυστιανού στη θέση του No 2. Η απάντηση ήταν αρνητική, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού της Καρυστιανού, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, υπό την ιδιότητα του πρωθυπουργού, φέρει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Όσο για τα γραφεία του νέου πολιτικού φορέα, δύσκολα θα υπάρξει εγκατάσταση εντός του καλοκαιριού. Γραφείο θα υπάρχει και θα είναι το ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Τα σχέδια του ανεξάρτητου Αυλωνίτη

Οδεύουμε προς το φινάλε των μεταγραφών και ο λόγος φυσικά για το κλείσιμο των ανεξαρτήτων βουλευτών ενόψει του ενδεχομένου ο πρωθυπουργός να κάνει την έκπληξη και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Η στήλη σάς έχει ενημερώσει κατά καιρούς για διάφορους ανεξάρτητους που παραμένουν ελεύθεροι, αν θέλουμε να μιλήσουμε με αθλητικούς όρους, και ένα από τα ονόματα είναι και του βουλευτή Κερκύρας, του Αλέξανδρου Αυλωνίτη. Σας είχα πει για τις προθέσεις του που θα καλοέβλεπε έναν ενδεχόμενο γάμο με τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά αυτό σκοντάφτει σε ένα και μόνο όνομα που ακούει στο Δημήτρης Μπιάνκης. Ο τελευταίος είναι γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άνθρωπος του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως έχουμε αναφέρει, ενώ και με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη έχουν εξαιρετική σχέση. Ο τελευταίος δεν θέλει να διαταράξει αυτή την τριγωνική σχέση και έτσι έχει παραμείνει ενεργό το φλερτ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γνωρίζω ότι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είναι διατεθειμένος να ανέβει τα σκαλοπάτια της Πλεύσης Ελευθερίας υπό έναν και μόνο όρο: Να εξασφαλίσει εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Λογικό μου ακούγεται από την πλευρά του, όταν η εκλογική περιφέρεια Κέρκυρας είναι τριεδρική.

Θεοδωρικάκος, Χρηστίδης στο νέο εμπορικό κέντρο

Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, αλλά και του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, έγιναν εγκαίνια σε ένα επί σειρά εγκαταλελειμμένο κτίριο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην είσοδο της Αργυρούπολης. Θεοδωρικάκος και Χρηστίδης αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μόλις συναντήθηκαν, σε εγκάρδιο κλίμα. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που ανήκει στον δήμο ανακατασκευάστηκε με σκοπό να φιλοξενήσει γραφεία επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η εταιρεία μίσθωσης γραφείων «Spaces», του πολυεθνικού ομίλου IWG αλλά και ο όμιλος μεσιτικών γραφείων Aspis Real Estate. Το κτίριο φτιάχτηκε μετά από εντολή του άλλοτε δημάρχου, Τάκη Ευστρατιάδη, στη δεκαετία του ’80, με τη λογική να αποφέρει έσοδα στον δήμο της περιοχής. Στην πορεία μαράζωσε και εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει ερείπιο. Ωστόσο ο δήμος υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντάτου αποφάσισε να το αναβιώσει, με σκοπό να συνεχίσει να προσφέρει έσοδα.

Η προσδοκία για τα ακίνητα που διαψεύδεται;

Πολλοί στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα περίμεναν ότι, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα έρχονταν αρκετοί επενδυτές από τα Εμιράτα για να επενδύσουν εδώ. Έως τώρα όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Πολύ έμπειρος επιχειρηματίας στον χώρο των ακινήτων μου έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για να προσελκύσει επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, εκμεταλλευόμενη το ρευστό περιβάλλον που επικρατεί στις χώρες αυτές λόγω του πολέμου. Ο ίδιος μου έλεγε μάλιστα σε σύντομο τετ-α-τετ που είχαμε ότι ο χειμώνας του 2026 θα είναι «ένας δύσκολος χειμώνας». Κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη.

Απογοητευτική η εικόνα για τη μικροζυθοποιία στην Ελλάδα

Στοιχεία της ICAP για τον κλάδο μπύρας στην Ελλάδα, τα οποία διακινούνται στα χέρια ανθρώπων της συγκεκριμένης αγοράς, είναι απογοητευτικά ως προς την πορεία της μικροζυθοποιίας στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον άκουσα από έγκυρα χείλη που γνωρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, όπως ομολογούσε άνθρωπος που έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα στον κλάδο, πλέον πολύ λίγες και συγκεκριμένες είναι οι επιχειρήσεις μικροζυθοποιίας που είναι πραγματικά βιώσιμες και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, πραγματοποιώντας επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι από τις περίπου 70 και κάτι μικροζυθοποιίες μόνο οι δέκα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά βιώσιμες και αναπτυσσόμενες.

Εφοπλιστικά ονόματα μπαίνουν στην Trastor

Άνθρωπος της αγοράς μου έλεγε ότι στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου που θα κάνει η Trastor, ετοιμάζονται να κάνουν είσοδο εφοπλιστικά τζάκια, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας ακινήτων και σε άλλους μετόχους πέρα από την Πειραιώς που είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή. Σήμερα μάλιστα η εταιρεία θα κάνει και ενημέρωση για την αύξηση κεφαλαίου, καλώντας δημοσιογράφους το κτίριο του πρώην Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη στη Μιχαλακοπούλου, το οποίο έχει αποκτήσει και ανακαινίσει. Σας θυμίζω ότι η διοίκηση της εισηγμένης ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως 75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 150 εκατ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ανακατανομή της «τράπουλας» στην αγορά ηλεκτρικών

Μεικτή εικόνα καταγράφει η αγορά ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα, με τα στοιχεία των επιμέρους κατηγοριών να δείχνουν ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν, αλλά πλέον με πολύ πιο επιλεκτικό τρόπο. Η συνολική εικόνα δεν παραπέμπει σε γενικευμένη υποχώρηση της ζήτησης, αλλά σε ανακατανομή δαπανών ανάλογα με την αναγκαιότητα, την αντικατάσταση παλαιών συσκευών και την πίεση που εξακολουθεί να ασκεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κατηγορίες που συνδέονται με βασικές οικιακές ανάγκες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η φροντίδα ρούχων, για παράδειγμα, κατέγραψε αύξηση 4% στη διάρκεια του 2025, ένδειξη ότι πλυντήρια και στεγνωτήρια παραμένουν στο επίκεντρο των αγορών αντικατάστασης παλιών συσκευών. Αντίστοιχα, τα πλυντήρια πιάτων ενισχύθηκαν κατά 1% σε τζίρο, ενώ και η ψύξη κινήθηκε ανοδικά κατά 1%, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες λευκές συσκευές εξακολουθούν να στηρίζονται από ανάγκες που δύσκολα αναβάλλονται. Αντίθετα, πιο πιεσμένη εμφανίζεται η εικόνα στις κατηγορίες όπου η αγορά έχει περισσότερο χαρακτήρα αναβάθμισης ή ευκολίας. Τα προϊόντα μαγειρέματος (π.χ. ηλεκτρικές κουζίνες) υποχώρησαν κατά 3%, ενώ οι μικροσυσκευές σημείωσαν σαφώς μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 11,7%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις πιο παρορμητικές ή δευτερεύουσες αγορές, ειδικά σε προϊόντα χαμηλότερης αξίας που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ενισχυθεί από την τάση μαγειρικής στο σπίτι και της ανανέωσης του οικιακού εξοπλισμού.

Η καινούργια ναυτιλιακή του Διαμαντίδη

Ο εφοπλιστικός όμιλος του Διαμαντή Διαμαντίδη φαίνεται πως ανοίγει νέο κεφάλαιο στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων, με τη δημιουργία της Propontis Shipping στην Αθήνα. Η νεοσύστατη εταιρεία έχει ήδη εμφανιστεί σε ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων ως ιδιοκτήτρια δύο σύγχρονων Suezmax tankers, των Atlantic Queen και Atlantic Princess, χωρητικότητας 156.828 dwt και ναυπήγησης 2021. Τα δύο πλοία, που ήταν παλαιότερα γνωστά ως Crude Zephyrus και Crude Levante, φέρονται να πέρασαν στον έλεγχο συμφερόντων Διαμαντίδη μετά από deal ύψους περίπου 156 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο μισό του 2025. Προηγουμένως συνδέονταν με τη Metrostar Management, συμφερόντων Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η έδρα της βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα γραφεία των Delta Tankers και Marmaras Navigation, συμφερόντων του Διαμαντή Διαμαντίδη.