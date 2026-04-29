Προβληματισμένος με την ΚΟ ο πρωθυπουργός

Καλημέρα σε όλους. Μηνύματα θα έχει σήμερα όπως μου λένε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί κυρίως η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με το πως έχει σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου λένε είναι προβληματισμένος με την εικόνα που παρουσιάζεται σε ένα τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει να σέρνεται η εσωστρέφεια. Και αυτό το έδειξε με τον τρόπο του και χθες στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο.

Στο φουλ οι μηχανές για το συνέδριο

Και να πάμε στο συνέδριο της ΝΔ που θα γίνει το τριήμερο 15-17 Μαΐου. Εκεί αναμένεται να δώσει μια σημαντική πολιτική μάχη το μπλοκ υποστηρικτών του Πρωθυπουργού για να εκλεγούν και στα νέα όργανα του κόμματος πρόσωπα της εμπιστοσύνης του Κυρ. Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή σας έγραψα στην αρχή για το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο, να σημειώσω ότι το τελευταίο προσυνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα πριν φθάσουμε στο συνέδριο της Αθήνας.

Πλειοψηφία οι μητσοτακικοί

Και επειδή σε πολλούς αρέσει να συζητάνε για συσχετισμούς και το ποιοι ελέγχουν και σε τι βαθμό τα όργανα του κόμματος, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή πλειοψηφία έχουν οι μητσοτακικοί. Μου είπε καλή πηγή που ξέρει τους συσχετισμούς στο συνέδριο, ότι η πλειοψηφία των συνέδρων τάσσεται υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι αναμενόμενο, ενώ μειωμένη επιρροή έχει η καραμανλική ομάδα, ενώ δεν συζητάω για τους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά που περιμένουν να κάνει κόμμα ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός. Πάντως κάτι άλλο που άκουσα και έχει βάσει είναι ότι ένα σημαντικό αριθμό συνέδρων ελέγχει και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην διευθυντής του γραφείου του Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ξάφνιασε η επιστολή των «5»

Δεν άρεσε, όπως έμαθα, στο Μέγαρο Μαξίμου η επιστολή των πέντε βουλευτών που αφήνουν αιχμές για το επιτελικό Κράτος. Εντάξει, ξάφνιασε όπως κατάλαβα, διότι θα μπορούσαν να τα πουν στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την άλλη Πέμπτη τελικά, καθώς μετατέθηκε για μια εβδομάδα διότι έπεφτε παραμονή Πρωτομαγιάς και διαμαρτυρήθηκαν πολλοί βουλευτές. Όμως η επιμονή να την κοινοποιήσουν ενόχλησε κιόλας και μάλιστα μου ειπώθηκε ότι κυρίως δεν τους άρεσε ότι σε αυτή την ομάδα συμμετέχει, υπογράφοντας και ίσως να είναι και αυτός ο συγγραφέας της επιστολής, ο βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Κάτι άκουσα για αχαριστία.

Τι πραγματικά επιδιώκουν οι 5 βουλευτές

Η πρόσφατη κοινή πρωτοβουλία πέντε βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καταθέσουν γραπτή κριτική για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους δεν αποτελεί μια τυχαία κοινοβουλευτική κίνηση, αλλά μια στοχευμένη παρέμβαση όπως με ενημέρωσε άνθρωπος που τους γνωρίζει καλά. Παρά τη φημολογία περί προσωπικών επιδιώξεων, οι «5» διέπονται από εσωτερική συνοχή. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζονται από την εποχή που ήταν όλοι στην ΟΝΝΕΔ με συνέπεια να έχουν μία συνοχή μεταξύ τους, όπως και κοινή πολιτική κουλτούρα. Δεν περιμένουν να πάρουν θέση σε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό όπως ενημερώθηκα αφού θεωρούν ότι αυτός δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον σύντομα. Αν και δεν αμφισβητούν σε καμία περίπτωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να γυρίζει το τιμόνι δεξιά και να γυρίσει το κόμμα εκεί που ανήκει σύμφωνα με αυτούς. Στις ρίζες του, δηλαδή ένα συντηρητικό και φιλοευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

Ημέρες έντασης

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι προετοιμασμένοι για τις ημέρες έντασης που θα υπάρξουν κυρίως, όχι τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει και θέλει να καταθέσει αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και γι’ αυτό και έγιναν και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους προέδρους των κομμάτων της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και αυτό διότι πρέπει να βρεθούν 120 βουλευτές να στηρίξουν την πρόταση. Μου είπε καλή πηγή ότι μάλλον το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει το στόχο του, καθώς χθες στην Ολομέλεια της Βουλής τα προοδευτικά κόμματα εμφανίστηκαν θετικά και σίγουρα θα ψηφίσει ναι και η Ελληνική Λύση, ενώ θα υπάρξει και στήριξη από ανεξάρτητους βουλευτές.

«Ένας υποψήφιος για…»

Δεδομένου ότι το «διά βίου μάθηση» είναι ένα σλόγκαν που πολυχρησιμοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ να δείτε ότι στο τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ασχοληθεί με τη τέχνη της νομικής. Έχοντας αποφασίσει να ασκεί πολιτική με θέματα της δικαιοσύνης ίσως στο μέλλον -αν δεν πάνε καλά τα πράγματα- να δικαιωθεί και ο Παύλος Μαρινάκης που δήλωσε ότι «συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων». Ότι η αντιπολίτευση έχει επιλέξει τους ακραίους τόνους είναι εμφανές. Μέχρι και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων προκάλεσαν όλα οι επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης. Η -όπως φαίνεται- εμμονική αυτή στάση οδηγεί μόνο στην αποδόμηση των θεσμών. Και σε ό,τι αφορά αυτόν της Δικαιοσύνης έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι μόνο σε καλό δεν βγαίνει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει, από την πρώτη στιγμή, με έμφαση ότι η κατηγορία περί παρέμβαση στη Δικαιοσύνη «τελικά είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία».

Το παρασκήνιο της επιλογής Βαρδακαστάνη

Πάμε και λίγο στην Χαριλάου Τρικούπη και στο παρασκήνιο της εκλογής του νέου γραμματέα. Θέλω να σας αναφέρω τις καραμπόλες και πως τελικά φτάσαμε στο όνομα του Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε στην αγορά για να βρει όνομα για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και συγκεκριμένα γένους θηλυκού, για να πάει ο Κώστας Τσουκαλάς γραμματέας του κόμματος αλλά τελικά μετά από συζήτηση με γνωστό όνομα, δεν βρέθηκε η κατάλληλη τομή. Σας λέω ότι περισσότερα ονόματα έπαιξαν για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου παρά για τη θέση του γραμματέα αφού τον τελευταίο μήνα είχαν κλειδώσει δύο ονόματα. Του Κώστα Τσουκαλά και του Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο εργατολόγος δεν ήταν ιδιαίτερος ζεστός γι’ αυτή τη θέση και γιατί τρέχει με την δουλειά του και γιατί τα έχει πάει αρκετά καλά στη θέση του εκπροσώπου Τύπου. Και αυτό όπως μαθαίνω έχει αναγνωριστεί από όλες τις τάσεις μέσα στο κόμμα με συνέπεια να βγει πρώτος σε ψήφους στην κεντρική επιτροπή. Όχι ότι αν τον πίεζε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έλεγε όχι. Αυτό βέβαια δεν έγινε από την πλευρά του Ανδρουλάκη ο οποίος μετά από συζήτηση που είχε μαζί του κλείδωσε πριν 15 ημέρες το όνομα του Βαρδακαστάνη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Μία επιλογή που έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για να μπορεί να κοιμάται τα βράδια ήσυχος. Στο εσωτερικό του κόμματος γνωρίζουν όλοι ότι ο Βαρδακαστάνης στήριξε φανατικά στις εσωκομματικές εκλογές τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Γιατί δεν πήγε ο δήμαρχος στη Βασιλίσσης Όλγας

Στην βόλτα που έκανε χθες ο πρωθυπουργός στην «καινούρια» Βασιλίσσης Όλγας ήταν όλοι εκεί πλην του δημάρχου, Χάρη Δούκα. Και δεν ήταν ότι δεν είχε προσκληθεί ο πρώτος πολίτης της Αθήνας. Η πρόσκληση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε σταλεί και είχε φτάσει στο γραφείο του στην Κοτζιά, αλλά ο δήμαρχος είχε σύμφωνα με συνεργάτες του ανειλημμένες υποχρεώσεις. Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που λένε ότι σε καμία περίπτωση ο δήμαρχος και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ήθελε να φωτογραφηθεί δίπλα σε κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον πολιτικό του αντίπαλο και προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να μιλήσει ενώπιον όλων αυτών για δικαίωση; Έτσι, ήταν με την σκέψη του εκεί, στον δρόμο που πέρασε από 40 κύματα και πλέον παραδόθηκε στους πολίτες της πρωτεύουσας ως ήπιας κυκλοφορίας πιλοτικά για 3 μήνες.

Πάρε με στο τηλέφωνο

Και να πάω στο δίδυμο Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Τσίπρα. Είδα χθες διαρροές ότι έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρωθυπουργό. Είχαν κυκλοφορήσει και προς το Πάσχα πληροφορίες για συνάντησή τους, η οποία όντως είχε συμφωνηθεί, αλλά δεν έγινε τελικά και πάγωσε. Πάντως χθες που το έψαξα, δεν επιβεβαίωσα τα περί τηλεφωνικής συνομιλίας των δυο για να συναντηθούν. Θα δούμε εάν και πότε θα γίνει καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ενάμιση πόδι στο υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι ο Αλ. Τσίπρας σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, όχι για να πανηγυρίσει το κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησε ο ΟΦΗ, αλλά να κλείσει σιγά-σιγά τον κύκλο ανά την Ελλάδα για το βιβλίο του «Ιθάκη» και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα επόμενα βήματα.

Ενίσχυση της σχέσης με Λιβύη

Και να πάω λίγο στα διπλωματικά καθώς μου μεταφέρθηκε ότι πήγε πολύ καλά η επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη. Ήταν μια επίσκεψη που ακυρώθηκε αρκετές φορές, αλλά τελικά έγινε και κρίνεται πολύ θετικά και έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν και πως θα αποδώσει και κυρίως κατά πόσο θα ενδυναμωθεί περαιτέρω η σχέση με τη Λιβύη με την οποία φλερτάρει η Τουρκία.

Ο Φιντάν με τον Τασούλα

Και αφού αναφέρθηκα στην Τουρκία να σας πω ότι έμαθα πως έγινε πολύ ενδιαφέρουσα, χαλαρή, αλλά ουσιαστική συζήτηση, άτυπη, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν είχε συμφωνηθεί, αλλά έτυχε και παρόντες ήταν και άλλα πρόσωπα κύρους. Πού έγινε; Στο περιθώριο της Συνόδου των Τριών Θαλασσών και συγκεκριμένα στο καφέ του ξενοδοχείου στο Ντουμπρόβνικ, με θέα την Αδριατική. Εκεί παρόντες και άλλοι, όπως ο Πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ και θέμα κυρίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο το Ιράν.

Μπλόκαρε κομβικό έργο στον σιδηρόδρομο

Κόλλησε από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως έμαθα καθοριστικό σιδηροδρομικό έργο για την ανάταξη του ΣΚΑ Οινόη. Πρόκειται για το έργο που οι γνώστες του χώρου λένε ότι όταν τελεσφορήσει θα δώσει σημαντική ώθηση στην επόμενη ημέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου αφού θα κερδίσει τουλάχιστον 20’ ο σιδηρόδρομος προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το νέο κτίριο με ενοίκιο 45.000 ευρώ και το βλέμμα στις ναυτιλιακές

Στο παραλιακό μέτωπο στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της BriQ Properties, της εισηγμένης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων στην οποία βασικοί μέτοχοι είναι ο Θεόδωρος Φέσσας και η Εύη Κουτσουρέλη. Την περασμένη Δευτέρα, 27 Απριλίου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου γραφείων της εταιρείας στη λεωφόρο Ποσειδώνος 42, στην Καλλιθέα, με την ονομασία «Aenora Offices». Το ακίνητο βρίσκεται σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία της παραλιακής, απέναντι από το κολυμβητήριο του Νέου Φαλήρου και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με θέα προς τον Αργοσαρωνικό. Η τοποθεσία του θεωρείται στρατηγική, καθώς συνδέει άμεσα την Αθήνα με τον Πειραιά και βρίσκεται κοντά στο επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από τη ναυτιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από ανθρώπους της αγοράς, η BriQ αναζητά μισθωτή για το νέο κτίριο με μηνιαίο μίσθωμα που κινείται στην περιοχή των 45.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον της εταιρείας φέρεται να είναι στραμμένο κυρίως προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η εγγύτητα με τον Πειραιά και το παραλιακό μέτωπο καθιστά το ακίνητο ιδιαίτερα ελκυστικό για ομίλους του κλάδου που αναζητούν σύγχρονα γραφεία υψηλών προδιαγραφών.

Στην τελική ευθεία ο Πύργος Πειραιά

Φαίνεται πως απομένουν πλέον οι λεπτομέρειες. Και αναφέρομαι στην πολυπόθητη για τη Dimand, πώληση του 70% στον Πύργο Πειραιά. Βασικός υποψήφιος είναι ο Γιάννης Παπαλέκας, ιδιοκτήτης ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ακινήτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ο οποίος ήδη απέκτησε το 30% του Πύργου από την άλλη μέτοχο, την Prodea, στη διάρκεια του 2025. Αυτή τη στιγμή μαθαίνω ότι μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στη συμφωνία, η οποία είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

6,9 εκατομμύρια άτομα πέρασαν την πόρτα των Attica

Ισχυρή κίνηση κατέγραψαν το 2025 τα πολυκαταστήματα Attica. Τα καταστήματα της εταιρείας υποδέχθηκαν συνολικά 6,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με την επισκεψιμότητα να αυξάνεται κατά 1%. Την ίδια ώρα ο τζίρος τους έφτασε τα 244,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,3 εκατ. ευρώ ή 5% σε σχέση με το 2024. Το ενδιαφέρον, όπως σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς, είναι ότι η επίδοση αυτή δεν προήλθε μόνο από την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και από την ωρίμανση των επενδύσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Η επέκταση του καταστήματος στο City Link, στους ορόφους που «απελευθέρωσε» η Τράπεζα Πειραιώς, η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης και η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου φαίνεται ότι ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση των γνωστών πολυκαταστημάτων στην αγορά.

Ο Mr BSB «βλέπει» ακίνητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Κίνηση με άρωμα Αθηναϊκής Ριβιέρας κάνει ο Γιώργος Μπιθαράς, γνωστός από τη δραστηριότητά του στον χώρο της γυναικείας ένδυσης και τη BSB, μπαίνοντας πιο οργανωμένα στο πεδίο της αξιοποίησης ακινήτων. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς real estate, η σύσταση της Riviera Apartments Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δείχνει ότι ο επιχειρηματίας δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό όχημα με αντικείμενο τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία το παραλιακό μέτωπο της Αττικής βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η νέα εταιρεία συστάθηκε πριν λίγες ώρες και έχει έδρα την οδό Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 800.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε εξ ολοκλήρου ο Γιώργος Μπιθαράς.

Η Fountaine Pajot «δένει» Ελλάδα με όχημα νέα εταιρεία

Κινητικότητα καταγράφεται στην αγορά των σκαφών αναψυχής και ειδικότερα στο κομμάτι των ιστιοπλοϊκών και καταμαράν, καθώς ο γαλλικός όμιλος Fountaine Pajot φαίνεται πως βάζει πιο οργανωμένα την Ελλάδα στον χάρτη της δραστηριότητάς του. Όπως μου λένε άνθρωποι που παρακολουθούν στενά τη ναυτιλιακή αγορά, η σύσταση της Fountaine Pajot Group Greece που δημιουργήθηκε με έδρα το Ελληνικό, εκφράζει την πρόθεση των Γάλλων για πιο συστηματική παρουσία στην ελληνική και ευρύτερη ανατολικομεσογειακή αγορά. Η Fountaine Pajot είναι ένας από τους γνωστότερους γαλλικούς οίκους στον χώρο της ναυπήγησης σκαφών αναψυχής, με εξειδίκευση στα καταμαράν, ενώ δραστηριοποιείται τόσο στην ιδιωτική χρήση όσο και στην αγορά του chartering. Ιδρύθηκε το 1976 στη Γαλλία από τους Jean-François Fountaine και Marc Pajot και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη της διεθνούς αγοράς σκαφών αναψυχής. Το ενδιαφέρον στοιχείο, όπως σπεύδουν να επισημάνουν στελέχη της αγοράς, είναι ότι ο σκοπός της ελληνικής εταιρείας δεν περιορίζεται απλώς στην εμπορική αντιπροσώπευση. Στο καταστατικό της προβλέπεται η ανάπτυξη, προώθηση και αποκλειστική διανομή ιστιοφόρων με τα σήματα «Fountaine Pajot» και «Dufour» στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Η τύχη της Στοάς Κοραή και η επένδυση της Πειραιώς

Το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων κρίνει την εξέλιξη της επένδυσης που πραγματοποιεί η Iovis ΜΑΕ, εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Πειραιώς, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το γνωστό Μέγαρο της οδού Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, επί των οδών Κοραή 4 και Σταδίου 30, βρίσκεται ήδη σε φάση ανακαίνισης, καθώς προορίζεται να στεγάσει τα νέα κεντρικά γραφεία της τράπεζας. Ωστόσο, η επόμενη κρίσιμη παράμετρος για την εξέλιξη του έργου αφορά τη Στοά Κοραή, για την οποία αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στο τραπέζι βρίσκεται η έγκριση ή μη της μελέτης ανακαίνισης της στοάς, σε συνέχεια της ήδη εγκεκριμένης μελέτης ανακατασκευής των γραφειακών χώρων του κτιρίου. Η απόφαση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η συνολική ανάπλαση του ακινήτου και το τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Σας θυμίζω ότι το Μέγαρο Κοραή αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ακίνητα του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Η ανακαίνισή του εντάσσεται στη γενικότερη τάση επαναξιοποίησης μεγάλων κτιρίων γραφείων στο κέντρο, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα από τράπεζες όπως η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank καθώς και επενδυτικές εταιρείες ή μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.