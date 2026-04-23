Τα τηλεφωνήματα στους «ύποπτους»

Επικοινωνιακή καταιγίδα

Καλημέρα. Θα ξεκινήσω σήμερα από την επικοινωνιακή καταιγίδα που ξεκίνησε χθες η κυβέρνηση μέσα στην πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή και τη χθεσινή συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα με τη δήλωσή του για τα νέα μέτρα στήριξης λόγω και του ιδιαίτερα αυξημένου πρωτογενούς πλεονάσματος και ακολούθησε η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο υπό τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Εκπλήξεις από Μητσοτάκη

Να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί ορισμένα μέτρα τα γνωρίζαμε, αλλά θα σταθώ όμως σε όσα αφορούν το λεγόμενο ιδιωτικό χρέος που πραγματικά είναι σημαντικά και σχετίζονται με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτά τα μέτρα ήταν οι εκπλήξεις της κυβέρνησης αν και κατά καιρούς κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια για 72 δόσεις που θα έδιναν ανάσες καθώς σήμερα οι οφειλέτες είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις 24 δόσεις ή να οδηγηθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πλέον η ένταξη στο καθεστώς των 72 δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 με μόνη προϋπόθεση. Το άλλο σημαντικό είναι η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό και για χρέη από 5.000-10.000 ευρώ που αφορά περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, αλλά και η άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού οφειλετών εάν έχει εξοφληθεί το 25% των οφειλών του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις τους προς τη φορολογική διοίκηση.

Ο ρόλος του Χατζηδάκη

Σε αυτό το νέο πακέτο, εκτός από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προκάτοχος του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης. Όπως έμαθα από καλή πηγή ήταν και αυτός που είχε καθοριστική συμβολή και στα μέτρα που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, ενώ από χθες που ξεκίνησε η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1- να εκλαϊκεύσει και να αναδείξει τα θετικά μέτρα.

Παγωμάρα στην αντιπολίτευση

Αντικειμενικά επικράτησε και παγωμάρα στην αντιπολίτευση χθες γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα φώναζε και ζητούσε 96 ή 120 δόσεις για τις οφειλές στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Οι 72 δόσεις δεν απέχουν πολύ και είναι ένα θετικό μέτρο που αποδυναμώνει, όπως έλεγαν στη στήλη ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Μένει βέβαια να φανεί εάν και πόσο θα αποδώσουν αυτά και στις δημοσκοπήσεις και στην αλλαγή του κλίματος.

Επιχείρηση ανάσχεσης διαρροών

Και να πάω και στη Βουλή όπου χθες εκτυλίχθηκε μια σημαντική μάχη που αφορούσε τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ. Όσοι περίμεναν κύμα γαλάζιων ανταρτών διαψεύστηκαν. Και αυτό διότι υπήρξε έντονο παρασκήνιο και πολλές επαφές και επικοινωνίες για να κατέβει κατά πολύ ο αριθμός των διαρροών.

Τα τηλεφωνήματα στους «ύποπτους»

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν για να καμφθούν οι αντιδράσεις, κυρίως οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, Μιχάλης Μπεκίρης και Θανάσης Νέζης, αλλά και ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αυτοί κυρίως τηλεφώνησαν ή συναντήθηκαν με «ύποπτους» βουλευτές που σκέφτονταν να κινηθούν σε αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, το Μέγαρο Μαξίμου κατάφερε να μειώσει την ένταση και τώρα αναμένεται η συνεδρίαση της Κ.Ο. την επόμενη εβδομάδα για να δούμε εάν θα ακούσουμε διαφοροποιήσεις και σε ποιο βαθμό.

Σενάρια για αναβάθμιση Μπεκίρη

Επί τη ευκαιρία θα μείνω στο όνομα του Μιχάλη Μπεκίρη, κουμπάρου του Κυριάκου Μητσοτάκη και διευθυντή του πολιτικού του γραφείου στο Κοινοβούλιο. Άκουσα από καλή πηγή ότι υπάρχει εισήγηση, λόγω του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη στον οποίο η στήλη εύχεται και πάλι περαστικά, να μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Εάν τελικά ο πρωθυπουργός αποφασίσει να τον αναβαθμίσει θα πάρει τη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και μου λένε ότι έχει και καλές σχέσεις με τους βουλευτές της ΝΔ και αυτό φάνηκε και χθες.

Οι απουσίες και τα κατά

Από τη ΝΔ απουσίαζαν ο Στέλιος Πέτσας και ο Μίλτος Χρυσομάλλης που είναι και πολιτικό παιδί του Αντώνη Σαμαρά (και αυτός απουσίαζε χθες) και είναι συνεχώς κοντά του. Ενδιαφέρον είχε η στάση του Χαράλαμπου Αθανασίου που δήλωσε «παρών» για την δική του περίπτωση, ψήφισε υπέρ όμως, για τους άλλους.

Τα πηγαδάκια Άδωνι και Βορίδη

Το εντευκτήριο, καθώς και ο διάδρομος της Βουλής, από νωρίς το πρωί ήταν γεμάτο από βουλευτές και είδα πολλά πηγαδάκια με βουλευτές της ΝΔ. Αρκετοί ήταν γύρω από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και άλλοι, αρκετοί περισσότεροι μαζί με τον Μάκη Βορίδη που τους εξηγούσε και τα επόμενα νομικά βήματα.

«Μιλούν αυτοί που άλλαξαν έναν ποινικό κώδικα»

Τι το ήθελε τώρα ο Κώστας Αρβανίτης και βγήκε ξανά -μετά τα όσα είπε περί πειραγμένων εκλογών- για να μιλήσει και για ζητήματα κράτους Δικαίου; Ο Ευρωβουλευτής προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη ο οποίος άστραψε και βρόντηξε μιλώντας στον ΣΚΑΪ παραπέμποντας στις εκθέσεις της Κομισιόν, του ΟΟΣΑ και άλλων έγκυρων διεθνών οργανισμών που επιβεβαιώνουν ότι η χώρα έχει κάνει σημαντική πρόοδο σε θέματα κράτους Δικαίου και ελευθερίας του Τύπου – που είναι και το χαρτοφυλάκιό του. «Όλοι αυτοί λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί μαζεύτηκαν σε μία “συμπαιγνία” με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λένε “ψέματα” υποτίθεται και λέει αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% και όλα αυτά τα κόμματα» είπε προσθέτοντας πως «μιλούν αυτοί που άλλαξαν έναν ποινικό κώδικα αποφυλακίζοντας όλο το βαρύ έγκλημα και λειτουργούσαν παραυπουργεία Δικαιοσύνης όπως ο δικός τους υπουργός έχει αποκαλύψει». Στέκομαι και στην αναφορά του Παύλου Μαρινάκη στην προσπάθεια ορισμένων να συκοφαντήσουν τη χώρα στο εξωτερικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη -αρνητική- σημασία.

Μια τομή που άλλοι δεν τολμούσαν καν να αγγίξουν

Αν και δεν βγήκε στην επικαιρότητα με τυμπανοκρουσίες, μαθαίνω ότι μια έγινε μια μικρή κίνηση στα χαρτιά αλλά μεγάλη στην ουσία. Και αναφέρομαι στο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Αθηνών. Από εδώ και στο εξής, η είσοδος στο χώρο γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική κάρτα, η οποία έχει διανεμηθεί στους δικαιούχους φοιτητές της εστίας. Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες της χώρας και δίνει έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργία και την προστασία των δικαιούχων. Η πρωτοβουλία ανήκει στην πρόεδρο του ιδρύματος νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου, η οποία προχώρησε σε μια τομή που άλλοι δεν τολμούσαν καν να αγγίξουν.

Τι είπαν Κοβέσι και Φλωρίδης

Και να πάω και στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι, που επισκέπτεται τη χώρα μας με αφορμή τη συμμετοχή της στο Φόρουμ των Δελφώω, όπου θα μιλήσει σήμερα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε χθες συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Ρώτησα την πηγή μου τι έγινε και μου είπε ότι το κλίμα ήταν καλό, παρά τα όσα κυκλοφορούσαν. Εμαθα ότι η Λ. Κοβέσι έθεσε στον Γ. Φλωρίδη θέματα ενίσχυσης του ελληνικού κλιμακίου (ήδη έχει αποφασιστεί από τον υπουργό ο ορισμός από τον Άρειο Πάγο άλλων τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο όπως σας έγραψα χθες). Τι άλλο μου είπαν; Υποστήριξε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι η ανανέωση των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη) ανήκει στη δική της αρμοδιότητα. Μετά από αυτό όμως έμαθα ότι ρώτησε να μάθει πότε θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την ανανέωση η μη της θητείας των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών. Τι απάντησε ο Γ. Φλωρίδης; Ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει, όπως ο ίδιος κρίνει και η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει.

Τους μπέρδεψε η Κοβέσι

Πάντως, αναμπουμπούλα μικρής διάρκειας επικράτησε χθες στο υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό γιατί στο ενημερωτικό που είχε σταλεί από το γραφείο της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι έγραφε «ministry of Interior» και μέχρι να ξεκαθαριστεί ότι επρόκειτο για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη συνάντησή της με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επικράτησε μίνι – πονοκέφαλος σε ορισμένους επιτελείς. Είχε προηγηθεί, όπως είπαμε, το επί 30 λεπτά τετ α τετ με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με την Ρουμάνα εισαγγελέας ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνει «ραντεβού» για σήμερα, οπότε και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την παρέμβασή της στους Δελφούς. Και μπορεί να αποφασίστηκε η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, ωστόσο κάτι μου λέει ότι η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να πυροδοτηθεί εκ νέου μετά τα όσα θα πει σήμερα αλλά και με τις απαντήσεις που θα δώσει για τα περί διαρροών και σαλαμοποίησης των δικογραφιών.

Ο Ανδρουλάκης και οι θετικές ψήφοι

Η στήλη σας είχε ενημερώσει εγκαίρως και πριν βγουν στον αέρα οι δημοσκοπήσεις για την καθίζηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Σήμερα θα σας ενημερώσω τι γίνεται στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ όχι ποιος είναι με ποιον αλλά ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια μέτρηση που έγινε και γνωρίζω το αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται στις θετικές ψήφους έναντι του Παύλου Γερουλάνου και αυτό δείχνει ότι το κλίμα για τον ίδιο γυρίζει. Βέβαια, τα πράγματα είναι ρευστά και έχουμε καιρό μπροστά μας για να δούμε τι θα γίνει τελικά στην Κεντροαριστερά.

Νέες επενδύσεις 30 εκατομμύρια ετοιμάζει η Κρι Κρι

Σας είχα πει πριν λίγες μέρες για την Κρι Κρι, η οποία στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας αποτελεί ένα μικρό «φαινόμενο». Καθώς κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της σε έναν χρόνο κατά σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ. Από 256,4 εκατομμύρια το 2024, σε 328,8 εκατομμύρια το 2025. Τα κέρδη της μετά από τους φόρους κρατήθηκαν στα επίπεδα των 34 εκατομμυρίων, δηλαδή από 34,5 εκατομμύρια το 2024, στα 34,1 εκατομμύρια πέρσι. Το ενδιαφέρον είναι ότι τη χρονιά που πέρασε έκανε επενδύσεις 26 εκατομμυρίων. Ο Παναγιώτης Τσινάβος που ηγείται της εταιρείας που δημιούργησε η οικογένειά του, έχει πιάσει για τα καλά το νόημα. Φέτος μάλιστα προβλέπεται να επενδύσει ακόμα 30 εκατομμύρια ευρώ, μεγαλώνοντας το εκτόπισμά της κυρίως στις αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται με πιο μεγάλο στοίχημα να είναι αυτό της Αμερικής.

Πάνω από 140 εκατ. μοίρασε ο Θεοδωρικάκος για μεγάλες επενδύσεις

Με απόφαση Θεοδωρικάκου για το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του νόμου 4887/2022, που προκηρύχθηκε για το 2025, διαπίστωσα ότι διανέμεται ένα διόλου ευκαταφρόνητο πακέτο ενισχύσεων στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων & Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προκειμένου να κάνει την κατανομή στις επιχειρήσεις. Υπερβαίνει συνολικά τα 140 εκατομμύρια ευρώ, εάν υπολογίσει κανείς και το συνολικό ποσό της φοροαπαλλαγής που δόθηκε σε επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, η κατανομή περιλαμβάνει 40,58 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση επένδυσης, 21,9 εκατ. ευρώ για επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και 6,2 εκατ. ευρώ για επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Το άθροισμα των τριών αυτών ενισχύσεων διαμορφώνεται στα 68,71 εκατ. ευρώ ευρώ, ενώ η φορολογική απαλλαγή ανέρχεται σε 73,15 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις Κυριακού – Αράβων στα τρόφιμα

Πολυκουβεντιάζεται τελευταία στην αγορά για την συνεπένδυση του Θοδωρή Κυριακού με τους Άραβες συμμετόχους του, στον τομέα των τροφίμων. Αυτό που μου λένε άνθρωποι που παρακολουθούν τις εξελίξεις είναι ότι έχουν «μαζευτεί» στο καλάθι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο όπως ίσως θα ξέρετε, οι Άραβες μελετούν καλά κάθε επιχειρηματική τους κίνηση. Οπότε για το καθετί που τυχόν εξετάζουν, περνάει από πολύ σχολαστικό «φιλτράρισμα» πριν γίνει η τελική κίνηση. Οι ίδιοι άνθρωποι πάντως επιμένουν ότι υπάρχει στο στόχαστρο ο κλάδος των τροφίμων.

To «μπλόκο» στον Mr Aqua Carpatica

Ο Γιάννης Βάλβης, έχει κατά καιρούς γίνει πολύ γνωστός γιατί πούλησε εταιρείες όπως το γάλα La Dorna στη γαλλική Lactalis, το νερό Dorna στην Coca Cola παλιότερα και σχετικά πρόσφατα μερίδιο μειοψηφίας στην Aqua Carpatica που απέκτησε η Pepsi. Τον τελευταίο καιρό ή για την ακρίβεια τα τελευταία τρία χρόνια από τη στιγμή που εγκρίθηκε η ένταξη επένδυσης για μεικτή μονάδα τουρισμού και υδροθεραπείας, σε θερμικό πεδίο με θεραπευτικές ιδιότητες στη Βλυχάδα Σαντορίνης, φαίνεται ότι έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Καθόλου τυχαία δεν είναι άλλωστε η παρθενική του παρουσία στο φόρουμ των Δελφών χθες το πρωί, όπου προσπάθησε να εξηγήσει και γιατί η επένδυση που ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, έχει κολλήσει. Σαντορινιός ο ίδιος το έχει βάλει γινάτι να πετύχει σε ό,τι κάνει και σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο το συντομότερο δυνατόν.

Η συνάντηση της Alpha Bank στην Αράχωβα

Συνάντηση με αρκετούς δημοσιογράφους είχε χθες το βράδυ σύσσωμο το επιτελείο υψηλόβαθμων στελεχών της Alpha Bank. Ως σημείο συνάντησης είχε οριστεί το εστιατόριο Skala, που θεωρείται η καινούργια άφιξη στη γαστρονομία της περιοχής. Συνιδιοκτήτης του εστιατορίου είναι ο σεφ Χάρης Κόσσυφας, ο οποίος έχει θητεύσει δίπλα στον παγκοσμίου φήμης σεφ, Αλέν Ντουκάς και έχει φτιάξει αρνίσια παϊδάκια για τον Iggy Pop στο Boho του Μαϊάμι.

Ξεπούλησαν τα εισιτήρια της Ευρωλίγκας στην Αθήνα

Sold out είναι τα εισιτήρια της Ευρωλίγκας. Αυτό μου έλεγε άνθρωπος που βρίσκονται κοντά στην οργανωτική αρχή της διοργάνωσης. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και από το εξωτερικό, καθώς περίπου το 40% όσων έχουν αγοράσει εισιτήρια ως τώρα δεν είναι Έλληνες – κάτι που σημαίνει ότι θα κερδίσει σε έσοδα και κίνηση και ο τουρισμός.