Θα πάει ο Δούκας στον Τσίπρα;

Έλευση μεγάλων γαλλικών εταιρειών

Καλημέρα σε όλους. Πολλά τα γεγονότα τα επόμενα εικοσιτετράωρα με κορυφαίο την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και το γεγονός της έλευσης δεκάδων εκπροσώπων μεγάλων γαλλικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή τα φώτα πέφτουν και στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι, της Ευρωπαίας εισαγγελέα και κυρίως όσα θα πει, ενώ στην Κ.Ο. της ΝΔ επικρατεί αναβρασμός για την ψηφοφορία που αφορά τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πακέτο Μητσοτάκη

Σήμερα, λοιπόν, ανοίγει και πάλι η κάνουλα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνει τα νέα μέτρα στήριξης. Το πουγκί ανοίγει λόγω και των ανακοινώσεων της Eurostat για το υπερπλεόνασμα του έτους, ενώ δεν θα κλείσει εδώ, καθώς και στη ΔΕΘ θα γίνουν, εκτός απροόπτου, νέες θετικές ανακοινώσεις. Τι θα έχουμε σήμερα όπως έμαθα χθες από καλή κυβερνητική πηγή: Ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και θα αυξηθεί το ποσό που τους δίνεται κάθε Νοέμβριο στα 300 ίσως και τα 350 ευρώ, ενώ θα έχουμε και διεύρυνση δικαιούχων. Θα υπάρξει επέκταση ενός επιπλέον ενοικίου που επιστρέφεται για τη στέγαση και εδώ θα υπάρξει διεύρυνση των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν και τα έκτακτα μέτρα για περίπου δύο μήνες ακόμα τα οποία αφορούν τα καύσιμα λόγω του πολέμου.

Όλα τα φώτα στον Μακρόν

Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση δίνουν μεγάλο βάρος στην επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα 24 και 26 Απριλίου. Όπως μου λένε καλές πηγές, θα είναι ίσως η μεγαλύτερη αποστολή των τελευταίων ετών με συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων μεγάλων γαλλικών εταιρειών που έρχονται για δουλειές! Θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε σε εκδήλωση το Σάββατο που οργανώνει ο ΣΕΒ με το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο και επίσης μαθαίνω ότι η Ελλάδα μάλλον θα συμφωνήσει την προμήθεια των υποβρυχίων Blacksword Barracuda στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τον χρόνο που θα γίνει αυτό.

Οι 3 αρχηγοί

Εντονότατη όχι μόνο πολιτική αλλά αρχηγική θα έλεγα η κινητικότητα σήμερα. Και δεν το λέω τυχαία. Πέρα από τη Βουλή όπου θα συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών και το μασάζ για τον περιορισμό των διαρροών από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα που συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ από στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού αλλά και τον γραμματέα, Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέα μέτρα και ακολούθως θα μεταβεί στους Δελφούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και ο Σωκράτης ΦάμελΛος θα μιλήσει το μεσημέρι στο φόρουμ των Δελφών. Και καταλαβαίνετε τα ντεσιμπέλ της πολιτικής έντασης πόσο θα αυξηθούν, με τον κάθε πολιτικό αρχηγό να αναδεικνύει τη δική του ατζέντα.

Η βοήθεια στην Κοβέσι

Επειδή σας έγραφα και χθες πολλά για τη Λάουρα Κοβέσι, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα σας συμπληρώσω ότι σήμερα που θα έχει και συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, θα πάρει την ενίσχυση που θέλει. Μου είπε η πηγή μου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει το πράσινο φως να ενισχυθεί το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα με άλλους τρεις εισαγγελείς. Πάντως εγώ αναμένω με ενδιαφέρον όχι τι θα πει στη συνάντηση με τον Γ. Φλωρίδη η Λ. Κοβέσι, αλλά στο Φόρουμ των Δελφών που θα συμμετάσχει αύριο.

Οι άρσεις ασυλίας και οι διαρροές

Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί για τη σημερινή ψηφοφορία για τις άρσεις της ασυλίας των 11+3 γαλάζιων βουλευτών που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου ελπίζουν να είναι σε μονοψήφιο αριθμό οι διαρροές και για να επιτευχθεί αυτό έχουν κινητοποιηθεί πολλοί.

Πίσω από το προεδρικό διάταγμα για τη Γυάρο

Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξέλιξη με πολλαπλές προεκτάσεις και ουσιαστικό βάρος. Το προεδρικό διάταγμα για τη Γυάρο δεν διασφαλίζει απλώς ένα μόνιμο νομικό καθεστώς προστασίας για μια μοναδική περιοχή και τη βιοποικιλότητά της – θέτει, στην πραγματικότητα, τις βάσεις για κάτι πολύ ευρύτερο. Και πράγματι, όπως φαίνεται, η αρχή έγινε. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να «τρέξει» ένα πυκνό πακέτο νέων προεδρικών διαταγμάτων, που θα καλύψει το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δύο Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κινητικότητα είναι ήδη έντονη, με στόχο να κλείσουν εκκρεμότητες που για χρόνια παρέμεναν ανοιχτές. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για μια μεμονωμένη ρύθμιση. Πρόκειται για ένα θεσμικό «ξεκλείδωμα» που φιλοδοξεί να βάλει τάξη, να προσδώσει ασφάλεια δικαίου και να αναβαθμίσει συνολικά την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.

Ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Και θα πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ όχι για την καλή επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη Λέσβο και τη δημοσκόπηση που έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά για τις διεργασίες για τον νέο γραμματέα που θα τον μάθουμε το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο διάδοχος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο επίσης φίλος και στενός συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη, ο Νίκος Μήλης χρόνια κεντρικό συνδικαλιστικό στέλεχος του κόμματος και στο ΤΕΕ.

Η σύναξη του Ρουπακιώτη

Και επειδή αναφέρθηκα στα δικαστικά, να σας πάω και στο Μέγαρο Μουσικής όπου χθες βράδυ έγινε μια πολύ μεγάλη σύναξη του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και επί δυο θητείες προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έγκριτου δικηγόρου, του Αντώνη Ρουπακιώτη. Εκεί παρουσιάστηκε το βιβλίο του «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας- Αλήθειες και μύθοι» (εκδόσεις Θεμέλιο) και την εκδήλωση συντόνισε ο Μιχάλης Σταθόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκός, και μίλησαν η επίτιμη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, ο δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Θόδωρος Σχινάς, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ιωάννης Γράβαρης και ο Αντ. Ρουπακιώτης. Πάντως είδα διακομματική σύναξη που σημαίνει πολλά, πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, κ.ά.

Τους ένωσε ο Μπουτάρης

Σε μια άλλη εκδήλωση που έγινε πιο μετά στο Public της πλατείας Συντάγματος, μαζεύτηκαν για ένα βιβλίο που αφορά τον Γιάννη Μπουτάρη και για τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης μίλησαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιώς, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, και ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί μαζεύτηκαν όμως για την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού λόγω και των κινήσεών του για τη δημιουργία του νέου κόμματος και είδα πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί.

Θα πάει ο Δούκας στον Τσίπρα;

Τον τελευταίο καιρό έρχονται στα αυτιά μου φήμες ότι ο Χάρης Δούκας θα πορευτεί πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα στον νέο πολιτικό φορέα του τελευταίου. Μου το λένε και άνθρωποι με απόλυτη βεβαιότητα, χωρίς να ρωτήσω από πού προκύπτει. Μπορώ όμως να σας πω ότι μεταξύ τους έχουν μια καλή σχέση. Και αλίμονο να μην είχαν, αφού ο Δούκας έχει μιλήσει κατά καιρούς για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Μιλάνε μεταξύ τους; Σας λέω πως όχι αλλά μέσω τρίτων και χωρίς να υπάρξει καπνός όσον αφορά τον νέο πολιτικό φορέα. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος Αθηναίων παραμένει στο ΠΑΣΟΚ και τίποτα νεότερο δεν έχει υπάρξει. Και σας το λέω με εγκυρότητα.

Κόντρα Πολάκη – Κασσελάκη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα που διαρκεί, του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη. Οι δυο τους είχαν δίκη σήμερα, αλλά χθες ο δικηγόρος του Π. Πολάκη ζήτησε αναβολή και συμφώνησε ο δικηγόρος του Στ. Κασσελάκη που όμως έκανε μια ανάρτηση ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός φοβάται και γι’ αυτό ήθελε να αλλάξει η ημερομηνία του δικαστηρίου. «Είσαι απελπισμένος και φαίνεται. Αυτή είναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις», έγραψε ο Π. Πολάκης και η κόντρα θα έχει συνέχεια.

Η «σιδηρά» κυρία των ελληνικών Starbucks

Πληροφορούμαι ότι μετά τη φυγή της οικογένειας Μαρινόπουλου και την είσοδο του αραβικού ομίλου Alshaya, η σκυτάλη της διοίκησης πέρασε από τον Γιάννη Μαρινόπουλο, μέχρι πρότινος διευθύνοντα σύμβουλο, σε νέο πρόσωπο. Επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα είναι η Δέσποινα Αντωνιάδου, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντα της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου. Η νέα επικεφαλής διαθέτει μακρά διαδρομή εντός του ομίλου Alshaya, όπου δραστηριοποιείται περίπου την τελευταία εξαετία. Πιο πρόσφατα είχε ρόλο Head of Procurement με βάση το Κουβέιτ, ενώ νωρίτερα είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη θέση της Senior Category Manager, με αντικείμενο συμφωνίες τεχνολογίας που συνδέονταν με τις ψηφιακές λειτουργίες και τα προγράμματα επιβράβευσης της Starbucks.

Τι κάνει ο Χόλτερμαν με τα ακίνητα

Ελάχιστη παραμένει, όπως όλα δείχνουν, η ουσιαστική παρουσία του ομίλου Ελλάκτωρ στον τομέα των ακινήτων, γεγονός που αναζωπυρώνει το κατά πόσο ήταν αποδοτική η εξαγορά της Athens Properties BV έναντι 80,25 εκατ. ευρώ, ή περίπου 84,4 εκατ. ευρώ μαζί με τα σχετικά έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι την εταιρεία διαχειριζόταν η οικογένεια του πολυεκατομμυριούχου και μεγαλομετόχου του ομίλου Χένρι Χόλτερμαν, στοιχείο που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα οικονομικά μεγέθη της περσινής χρήσης δεν δείχνουν ουσιαστική παραγωγή αξίας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μεικτού αποτελέσματος καταγράφηκε ζημία 9,16 εκατ. ευρώ. Το έως τώρα αποτέλεσμα είναι ότι οι ζημιές διευρύνονται αισθητά και σε λειτουργικό και σε τελικό επίπεδο.

Τι θα δείξει σήμερα η Κρι Κρι

Στο μικροσκόπιο της αγοράς μπαίνει σήμερα η Κρι Κρι. Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη δ’ τριμήνου και συνολικά του 2025, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι η εισηγμένη θα επιβεβαιώσει την ανάπτυξη που έχει τα τελευταία χρόνια, με όχημα την εξαγωγική παρουσία του γιαουρτιού. Οι προβλέψεις για το 2025 λένε ότι αυξήθηκε ο τζίρος κατά 23,9%, αγγίζοντας τα 320 εκατομμύρια ευρώ, με κέρδη προ φόρων και τόκων σε ιστορικό υψηλό στα 43,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 16,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Η τελική γραμμή αναμένεται επίσης ενισχυμένη, με τα καθαρά κέρδη να υπολογίζονται στα 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη χρήση 2024.

Ξανά προς πώληση οι κατοικίες του Ελληνικού

Πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι πρώτες κατοικίες στο Ελληνικό, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα δραστήρια δευτερογενής αγορά, με επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί από νωρίς να επανεμφανίζονται τώρα ως πωλητές. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι μεταπωλήσεις αφορούν κυρίως ακίνητα που αποκτήθηκαν στην αρχική φάση διάθεσης από Έλληνες και ξένους επενδυτές, αλλά και από επενδυτικά σχήματα, τα οποία επιδιώκουν να κατοχυρώσουν υπεραξίες πριν ακόμη παραδοθούν τα έργα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για τα ακίνητα εντός της μεγάλης επένδυσης όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά αποτυπώνεται πλέον και στις ζητούμενες τιμές της δευτερογενούς αγοράς. Για τα The Cove Residences οι τιμές εκκίνησης τοποθετούνται περίπου στις 15.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα διαμερίσματα στους υψηλότερους ορόφους του Riviera Tower φτάνουν ακόμη και τα 23.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην αγορά μπαίνει η επένδυση των 99 εκατομμυρίων

Θέμα χρόνου αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες μου, να ολοκληρωθεί η στρατηγική επένδυση των 99 εκατομμυρίων της Intertrade Hellas, της οικογένειας Ντεληδήμου, η οποία μεταξύ άλλων έχει στην ιδιοκτησία της την εμπορική ονομασία της Softex, ενώ μεταξύ άλλων παράγει και όλα τα χαρτικά ιδιωτικής ετικέτας για τη Lidl στην Ελλάδα, με την ονομασία Floralys. Πρόκειται μάλιστα για μία επένδυση που καθιστά την Ελλάδα πλεονασματική στην παραγωγή χάρτου, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος τα προηγούμενα χρόνια είχε πολλά λουκέτα, όπως αυτά της θρακικής χαρτοβιομηχανίας Diana της οικογένειας Ζερίτη αλλά και της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας.

Νέα κίνηση Μαρτίνου με «ουρά» από το παρελθόν

Σε ακόμα μία κίνηση ενίσχυσης της θέσης της στα δεξαμενόπλοια προχωρά η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου, η οποία παρέλαβε στις 20 Απριλίου δύο νεότευκτα suezmax από το ναυπηγείο Samsung HeavyIndustries, τα οποία μετονομάστηκαν σε Minerva Kallirroi και Minerva Kalliope. Πρόκειται για πλοία 157.000 dwt, τα οποία ήταν προηγουμένως γνωστά ως Advantage Summit και Bhanu 1. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι τα συγκεκριμένα πλοία έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο λόγω αναφορών για προηγούμενες συνδέσεις με οντότητα που φέρεται να είχε τεθεί υπό κυρώσεις. Τα δύο suezmax είχαν παραγγελθεί το 2023 από εταιρεία με έδρα την Ωκεανία, ενώ σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική ναυπηγική βιομηχανία, πίσω από την παραγγελία βρισκόταν η Meritron DMCC με έδρα το Ντουμπάι. Η Samsung Heavy Industries είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι ένα από τα δύο συμβόλαια ακυρώθηκε λόγω μη καταβολής της τελευταίας δόσης, ενώ τον Μάρτιο προχώρησε και στη λύση του δεύτερου συμβολαίου, επικαλούμενη επίσης αθέτηση πληρωμών. Η υπόθεση, πάντως, απέκτησε και νομική διάσταση, καθώς στις αρχές Απριλίου έγινε γνωστό ότι η Meritron προσέφυγε ζητώντας προσωρινή απαγόρευση διάθεσης και παράδοσης των πλοίων έως την έκδοση διαιτητικής απόφασης. Από την πλευρά της, η Samsung υποστηρίζει ότι η καταγγελία των συμβολαίων ήταν απολύτως νόμιμη και ότι οι σχετικές αξιώσεις στερούνται νομικής βάσης.