Υπό διαπραγμάτευση τελούν από σήμερα στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών οι κοινές μετοχές της εταιρείας Safe Bulkers, μίας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες ξηρού χύδην φορτίου, ήδη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται για κίνηση-ορόσημο που συνδέει μία από τις πιο γνωστές ναυτιλιακές εταιρείες με το εξελισσόμενο οικοσύστημα των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας.

Το «καμπανάκι» του Euronext Athens χτύπησε ο διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers Πόλυς Β. Χατζηωάννου εγκαινιάζοντας την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας του, στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Κ. Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Στην ειδική εκδήλωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Για την ελληνική κυβέρνηση η σημερινή ημέρα είναι ιστορικής σημασίας τόσο για το Euronext Athens, για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όσο και για την ελληνική ναυτιλία. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, διότι σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση μετοχών, για πρώτη φορά, ναυτιλιακής εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σημειώσω την ιδιαίτερη σημασία, που έχει αυτή η εξέλιξη, δεδομένης της βαρύτητας της ναυτιλίας για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία.

Είναι σημαντική όμως μέρα και για τη ναυτιλία, την ελληνική και την ελληνόκτητη ναυτιλία, διότι νομίζω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις της ναυτιλίας με το Χρηματιστήριο. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Safe Bulkers είναι απλώς το πρώτο βήμα. Θεωρώ ότι σύντομα και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες θα ακολουθήσουν, όπως σημείωσαν ήδη με τον δικό τους τρόπο τόσο ο κ. Κοντόπουλος όσο και ο κ. Χατζηιωάννου.

Θέλω να δώσω, λοιπόν, τα συγχαρητήρια μου στον κ. Κοντόπουλο, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον κ. Χατζηιωάννου για την απόφαση που πήρε η Safe Bulkers και είμαι βέβαιος και η συνάδελφος η Κύπρια υπουργός Ναυτιλίας μοιράζεται μαζί μου τα ίδια συναισθήματα. Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εγχείρημά σας», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Κ. Χατζηδάκης.

Τι σηματοδοτεί η ένταξη στο Euronext

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να αναδειχθεί σε διεθνές ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό κέντρο, αξιοποιώντας τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας και την ένταξή της στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext.

Οι μετοχές της Safe Bulkers διαπραγματεύονται πλέον στο Euronext Athens με το σύμβολο «SB», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Σχολιάζοντας την περίσταση, ο Πολύς Χατζηωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη μεταμόρφωση της Αθήνας σε ένα κορυφαίο ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο εντός της πλατφόρμας της Euronext. Αυτή η διπλή εισαγωγή δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ των διεθνών κεφαλαιαγορών και των περιφερειακών επενδυτών, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών και ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.»

Η Safe Bulkers, η οποία είναι εισηγμένη στη Wall Street από το 2008, διαθέτει σήμερα στόλο 45 πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ενώ έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 11 περιβαλλοντικά προηγμένα νεότευκτα πλοία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και δύο πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του στόλου της.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η εισαγωγή στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και η ελληνική κεφαλαιαγορά ενσωματώνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της Euronext. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως χρηματοοικονομικού κόμβου με ισχυρή ναυτιλιακή διάσταση.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παραμένει ο κύριος τόπος διαπραγμάτευσης των μετοχών της, ενώ η παρουσία στο Euronext Athens έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, με στόχο την αύξηση της προβολής και της προσβασιμότητας της μετοχής στους Ευρωπαίους επενδυτές.

Παράλληλα, η Safe Bulkers αναγνώρισε τη συμβολή της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Euronext Athens και των συμβούλων της εταιρείας στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που κατέστησε δυνατή τη διασυνοριακή αυτή εισαγωγή, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες διεθνείς εταιρείες που ενδέχεται να επιλέξουν την Αθήνα ως δευτερογενή αγορά διαπραγμάτευσης στο μέλλον.